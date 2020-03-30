"Bundan sonra babanız benim dünya ahiret arkadaşımdır"

Yasak Elma 74. son bölümü ile FOX TV ekranlarında izleyicisi ile tekrardan buluştu. Yasak Elma'nın 74. bölümünde

Ender, Şahika'nın yaptığı hain planları anlamaya çalışıyor ve Şahika'yı hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Peki Yasak Elma 75. yeni bölümü ne zaman? İşte Yasak Elma'nın son bölümünde yaşanalar...

YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi Koronavirüsten dolayı çekimlere 1 hafta ara verileceğini duyurmuştu. Fakat yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Halit, Şahika'yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender'den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.