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        Haberler Yaşam Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı

        Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı

        Van'ın Çatak ilçesinde yaklaşık 20 yıldır kuruyan doğal su kaynağı, bu yıl kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışı ve bahar aylarında devam eden yağışların ardından yeniden akmaya başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        20 yıl sonra yeniden hayat buldu

        Çatak ilçesine bağlı Yeni Mahalle sınırları içerinde bulunan ve uzun yıllardır kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle sessizliğe bürünen su kaynağı, adeta küllerinden doğdu.

        Yaklaşık 20 yıldır kuru olan su yatağı, bu yıl bölgede etkili olan ekstrem hava şartlarıyla birlikte geri döndü. Kış aylarında ilçede etkili olan yoğun kar yağışı, dağlarda devasa kar kütleleri oluşturdu.

        Yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün havaların ısınmasıyla erimesi ve ilkbahar yağışlarının yer altı su kaynaklarını beslemesi sonucu yeniden suya kavuşan kaynak, bölge halkını sevindirdi.

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        Uzun yıllardır kuru halde bulunan suyun yeniden akması, doğanın kendini yenileme gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

        Doğal güzelliğiyle dikkat çeken bölgede akan su, çevredeki bitki örtüsüne de canlılık kazandırırken, vatandaşlar yıllar sonra yeniden su sesi duymanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Kaynağın yeniden canlanması, kurak geçen yılların ardından bölgedeki su varlığı açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

        Vatandaşlar, bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı ve bereketli ilkbahar yağmurlarının etkisiyle birçok dere ve su kaynağının da debisinin arttığını belirterek, doğanın yeniden canlanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

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