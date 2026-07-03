Çıldır Gölü'nde tekne turu

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki ve Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, bölgenin en önemli turizm merkezi.

Kışın yüzeyi tamamen donduğu için üzerinde Eskimo usulü balıkçılık, atlı kızak keyfi ve kar motoru ile gezinti imkanı sunulan gölde yazın da yerli ve yabancı turist gelmesi için tekne turları düzenlenmeye başladı.

"TURUN YARIM SAATİ KİŞİ BAŞI 500 TL"

Çok sayıda kuş türünün barındığı Kuş Adası’nın çevresinde işletmecilik yapan Bahri Ağbulak, "Çıldır Gölünde tekne turlarımız başladı. Yaklaşık yarım saat süren turumuzu kişi başı 500 TL olarak belirledik. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz" dedi. Tura katılanlardan Sezer Kızıltaş, "Böylesi doğal güzelliklerin yanında tekne turundan çok büyük keyif aldım. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.