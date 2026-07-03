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        Haberler Yaşam Fatih Külliyesi'nde medeniyet mirasına vefa

        Fatih Külliyesi'nde medeniyet mirasına vefa

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul programı kapsamında Fatih Külliyesi Haziresi'ni ziyaret ederek Fatih Sultan Mehmed Han ile tarih, ilim, fikir ve devlet hayatına yön veren öncü şahsiyetlerin kabirlerinde dua etti. Ersoy, medeniyet mirasının korunmasının ve tarihî hafızanın gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        Fatih Külliyesi'nde medeniyet mirasına vefa

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaret kapsamında Fatih Sultan Mehmed Han'ın yanı sıra tarihçiliğimizin öncü isimlerinden, Millet Yazma Eser Kütüphanesi'nin kurucusu ve büyük bölümü yazma ile nadir eserlerden oluşan yaklaşık 16 bin ciltlik koleksiyonunu bağışlayan, Divânu Lügâti't-Türk'ün kâşifi Ali Emîrî Efendi; "Şeyhü'l-müverrihin" unvanıyla tanınan Prof. Dr. Halil İnalcık; sanat tarihçiliğinin duayenlerinden Prof. Dr. Semavi Eyice; büyük tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat; Osmanlı iktisat düşüncesinin öncü isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Genç; son devrin önde gelen hadis âlimlerinden, Riyâzü's-Sâlihîn şârihi Prof. Dr. Raşit Küçük ile eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

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        Bakan Ersoy, ecdadın emaneti olan tarihî ve manevi mirasa sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

        Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

        "Medeniyetimizin en önemli ilim, irfan ve vakıf eserlerinden biri olan Fatih Külliyesi'ni ziyaret ederek hazirede Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, 20. yüzyılda ilim, devlet ve fikir hayatımıza yön vermiş kıymetli isimlerin kabirlerinde dualar ettik. Geçmişimizden aldığımız ilhamı geleceğe taşırken, bizi biz yapan medeniyet değerlerini yaşatmayı ve bu güçlü hafızayı gelecek nesillere aktarmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya, tarihî ve kültürel değerlerimizi aynı hassasiyetle koruyarak geleceğe taşımaya, âlimlerimizin, ilim, kültür ve sanat insanlarımızın hatıralarını yaşatmaya, onları yeni nesillere tanıtmaya ve bıraktıkları mirastan ilham almaya devam edeceğiz."

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