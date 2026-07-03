Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Koçköprü Barajı'nın seviyesi yükseldi, ağaçlar suya gömüldü

        Koçköprü Barajı'nın seviyesi yükseldi, ağaçlar suya gömüldü

        Van'ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Barajı'nda yağışlar ve kar sularıyla yükselen su seviyesi, kıyıdaki ağaçların gövdelerini su altında bıraktı. Ortaya çıkan etkileyici manzara, doğa fotoğrafçılarının objektiflerine yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1
        2

        Bahar döneminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle barajdaki doluluk en üst seviyeye ulaştı.

        3

        Mayısta kontrollü su tahliyesinin yapıldığı barajın kıyısındaki ağaçların bir bölümünün gövdesi su altında kaldı.

        4

        Bölgeye giden fotoğraf tutkunları, su seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkan görüntüleri kayıt altına aldı.

        5

        Doğa fotoğrafçısı Emrah Biner, bu yıl yağışların bol olması sayesinde barajın dolduğunu söyledi.

        6

        Ağaçların bir bölümünün su altında kaldığını belirten Biner, "Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Dron ve fotoğraf makinelerimizle bu manzarayı kayıt altına aldık.

        7

        Burası doğa fotoğrafçıları için eşsiz kareler sunuyor. Erciş'in keşfedilmemiş doğal güzelliklerini görüntülüyoruz. Tüm doğa fotoğrafçılarını buraya bekliyoruz" dedi.

        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükada'da yangın paniği

        İstanbul'un Adalar ilçesi Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Google'a 4,1 milyar Euro ceza!
        Google'a 4,1 milyar Euro ceza!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı