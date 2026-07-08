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        Haberler Yaşam Yaz tatilinde rota değişiyor! Ege ve Akdeniz'in kavurucu sıcağından kaçanlar için harika alternatif: Karadeniz seyahat rotası!

        Yaz tatilinde rota değişiyor! Ege ve Akdeniz'in kavurucu sıcağından kaçanlar için harika alternatif: Karadeniz seyahat rotası!

        Bulutların üzerinde uyanmak, 1600 yıllık tarihi yapıları keşfetmek ve yöresel lezzetleri tatmak için yönünüzü kuzeye çevirmeye ne dersiniz? Klasik yaz tatili anlayışını tamamen değiştirecek bu harika rotayı sizin için derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:34 Güncelleme:
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        Kavurucu yaz sıcakları tatilcileri alternatif arayışlarına yöneltirken, ilk sırada Karadeniz seyahat rotası seçenekleri öne çıkıyor. Güney kıyılarında termometreler 40 dereceyi zorlarken, kuzeyin yüksek rakımlı bölgelerinde 25 derecelik serin bir hava tatilcileri karşılıyor.

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        Özellikle kalabalıktan ve nemden uzaklaşmak isteyenler, çam ormanlarının arasındaki bu doğal klimadan faydalanmak için rotayı Karadeniz'e çeviriyor.

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        YEMYEŞİL YAYLALARDA BULUTLARIN ÜZERİNE ÇIKMA VAKTİ GELDİ

        Deniz ve kum tatili yerine doğayla bütünleşmek isteyenler için Rize'nin yaylaları eşsiz bir deneyim sunuyor. Ortalama 2050 metre yükseklikte yer alan Pokut Yaylası, sabahları oluşan sis denizi manzarasıyla ziyaretçilerini adeta bulutların üzerinde yürütüyor.

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        Yüzyıllık ahşap evlerin süslediği bu bölge, sessizliği ve temiz havasıyla zihinsel bir detoks imkanı sağlıyor. Yaylanın oksijen seviyesi o kadar yüksek ki, şehir hayatına alışkın bedenler ilk günlerde tatlı bir yorgunluk hissedebiliyor.

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        DOĞU KARADENİZ SEYAHAT ROTASI İÇİNDE SAKLI KALMIŞ BİR VADİ

        Daha izole bir tatil arayanların yolu mutlaka Artvin'in Macahel bölgesine düşüyor. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Biyosfer Rezervi olan bu vadi, Avrupa'nın en yaşlı anıt ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki 18. yüzyıldan kalma tamamı ahşap ve çivisiz camiler, dönemin mimari dehasını günümüze taşıyor.

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        Endemik bitki türleri ve Kafkas arılarının ürettiği saf bal, bu bölgenin sadece görsel değil hücresel bir şifa kaynağı olduğunu da kanıtlıyor. Macahel, el değmemiş doğasıyla Karadeniz yaz tatili rotası planlayanlar için benzersiz bir kaçış noktası haline geliyor.

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        TARİH VE DOĞANIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ 1600 YILLIK MİRAS

        Sadece doğasıyla değil, tarihi dokusuyla da öne çıkan bölgede Trabzon Sümela Manastırı dikkat çekiyor. Sarp bir kayalığın yüzeyine, vadiden yaklaşık 300 metre yüksekte inşa edilen bu 1600 yıllık yapı, mühendislik sınırlarını zorluyor.

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        İnsan eliyle oyulmuş freskler ve manastırın ulaşılamaz konumu, dönemin zorlu yaşam şartlarına dair önemli ipuçları veriyor. Tarihin tozlu sayfalarından fırlamış gibi duran yapının iç avlusundan Karadağ'ın zirvelerine bakmak, ziyaretçilere zamanın durduğu hissini yaşatıyor.

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        GASTRONOMİ TUTKUNLARINI BEKLEYEN BENZERSİZ LEZZET DURAKLARI

        Bu zengin Karadeniz seyahat rotası, aynı zamanda köklü bir mutfak kültürüyle tatili taçlandırıyor. Yüksek yaylalarda otlayan ineklerin sütüyle yapılan Trabzon tereyağı, coğrafi işaretli Hamsiköy sütlacı ve Rize'nin ünlü mıhlaması damaklarda iz bırakıyor.

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