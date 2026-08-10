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        Haberler Yaşam İsveç'te hamile bir kadına ait 9 bin yıllık kalıntılar bulundu

        İsveç'te hamile bir kadına ait 9 bin yıllık kalıntılar bulundu

        İsveç'in Gotland Adası açıklarındaki Lilla Karlsö Adası'nda, yaklaşık 9 bin yıllık hamile bir kadına ait iskelet ile rahim bölgesinde iyi korunmuş bir fetüs bulundu. Arkeologlar, keşfin dünyadaki en eski ve en iyi korunmuş fetüs örneklerinden biri olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        9 bin yıllık! Anne karnında tespit edildi

        İsveç'in Gotland Adası açıklarında yer alan Lilla Karlsö Adası'nda yürütülen kazı çalışmalarında, hamile bir kadına ait 9 bin yıllık iskelet bulundu.

        İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Lilla Karlsö Adası'ndaki Suder Vagnhus mağarasında yapılan kazı çalışmalarında, gebe bir genç kadına ait kalıntılar keşfedildi.

        Genç kadının rahim bölgesinde son derece iyi korunmuş bir fetüs tespit eden arkeologlar, kalıntıların yaklaşık 9 bin yıllık olduğunu bildirdi.

        Arkeolog ve proje lideri Alexander Roesen Sjöstrand, söz konusu keşfin, dünyadaki bilinen en eski ve en iyi korunmuş fetüs örneklerinden biri olduğunu ve dünya çapında eşsiz bir nitelik taşıdığını belirtti.

        Bölgedeki arkeolojik kazılar, kadının kökenini ve defin ritüellerini ortaya çıkarmak amacıyla devam ediyor.

        *Haberin temsili görseli Reuter'tan alınmıştır.

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