Rüyada ağlamak denince akla önce rüya sahibinin kendi gözyaşı gelir, oysa bu rüyaların büyük bölümünde ağlayan bir başkasıdır. Annesinin, ölmüş bir yakınının ya da kucağındaki bebeğin ağladığını gören kimse için tabir, kendi ağlayışını görene göre değişir. Kimin için ağlandığı da ayrı bir ölçüttür; sağ olan bir yakın için dökülen gözyaşı ile ölmüş biri için dökülen gözyaşı tabirde birbirinden ayrılır. Ağlamaya sebep olan olay ve ağlamanın geçtiği yer bu iki ölçütün üzerine eklenir.

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Rüyada ağlamak

Rüyada ağlamak, tabir kaynaklarının çoğunda hayra yorulan rüyalardandır. Kederin sona ermesine, sıkıntıdan kurtuluşa, günahtan arınmaya ve gönül ferahlığına delalet eder. Ancak bu hüküm her ağlama rüyasına aynen uygulanmaz, çünkü tabirin yönünü belirleyen asıl ölçüt ağlamanın sesidir.

Sessizce, yalnız gözyaşı dökerek ağlamak berekete, rahmete, günahlardan arınmaya ve üzüntülerin yerini sevincin almasına işaret eder. Ağlarken sesin çıkmaması tabiri hayra yaklaştırır. Yüksek sesle feryat ederek, bağırarak, üstünü başını yırtarak ağlamak ise hayra yorulmaz; bulunulan yerin halkına gelecek bir musibete ve yakın zamanda başa gelecek bir sıkıntıya alamettir.

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İkinci ölçüt gözyaşının kendisidir. Sıcak gözyaşı keder ve üzüntüye, soğuk gözyaşı üzüntüden feraha çıkışa yorulur. Ağladığı hâlde gözünden yaş gelmediğini görmek ise umut edilen şeyden ümidin kesilmesine delalet eder. Rüyanın hayra ya da şerre yorulması bu iki ölçütle belirlenir; ağlama eyleminin kendisi tek başına hüküm taşımaz.

Rüyada ağlamanın sesine göre tabiri

Rüyada ağlamanın sesine göre tabiri iki uca ayrılır. Sessizce, yalnız yaş dökerek ağlamak ferahlığa, berekete ve kederin sona ermesine delalet eder. Yüksek sesle, feryat ve çığlıkla ağlamak ise musibete ve başa gelecek bir sıkıntıya alamettir. Hıçkırık ile feryat arasındaki kademeler bu iki ucun arasında, her başlıkta kendi hükmüyle tabir edilir.

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Rüyada sessiz ağlamak

Rüyada sessiz ağlamak gamdan kurtuluşa, yağmura, berekete, rahmete ve Allah korkusuna delalet eder. Kısa zaman içinde bereketli bir kazanç elde edileceğine, dert ve kederden kurtulunacağına, sevinç ile sürura kavuşulacağına yorulur. Rüyada sessizce ağlamak üzüntünün yerini sevincin almasına ve gönül ferahlığına işaret eder.

Rüyada gözyaşı ile ağlamak helal rızka ve ailenin rahata kavuşmasına yorulur. Gözyaşı sıcaksa kedere, soğuksa üzüntünün yerini sevincin almasına delalet eder. Yaş yerine gözden kan aktığını görmek elden kaçırılan bir fırsata üzülmeye ve tövbe gereğine işarettir. Ağladığı hâlde gözünden yaş gelmemesi umudun kesilmesine yorulur; ses çıkarmadan, yaşsız ağladığını gören kimse için bir başka yorum helal mal kazanmaya ve dileğin gerçekleşmesine işaret eder.

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Rüyada sesli ağlamak

Rüyada sesli ağlamak hayra yorulmaz. Yakın zamanda bir musibete uğranacağına ve bulunulan yerin halkının sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Üstünü başını yırtarak yüksek sesle ağlamak, o yerde oturanların başına gelecek bir belaya alamettir.

Rüyada bağırarak ağlamak musibete ve felakete alamettir. Günah işlemeye, yanlış davranışlara ve rüya sahibi hakkında dedikodu çıkmasına da yorulur. Rüyada bağıra bağıra ağlamak ise kişinin uyanıkken de bu şekilde ağlayacağına, başına bir belanın geleceğine delalet eder. Bağırmak ve ağlamak bir arada görülen rüya, rüya sahibinin huzurunun bozulmasına ve başına gelecek bir sıkıntıya işaret eder.

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Rüyada feryat figan ağlamak musibete ve felakete yorulur. Korkudan feryat ettiğini gören kimse için tabir, yapılan kötülüklerin karşılığının görüleceğine işaret eder.

Rüyada ağıt yakarak ağlamak derin bir kayba, üzüntüye ve pişmanlığa delalet eder. Tanıdığı bir kimsenin ölümü üzerine ağıt yakıp ağladığını görmek rüyanın aynen çıkmasına ve o kişi yüzünden bir musibet yaşanmasına yorulur.

Rüyada hüngür hüngür ağlamak

Rüyada hüngür hüngür ağlamak, yaygın tabirde rüyanın tersinin çıkacağına yorulur; mutluluğa, murada ermeye ve sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Hüngür hüngür ağlarken gözlerinden yaş geldiğini gören kimse için çok istediği muradın gerçekleşeceğine işarettir. Kaynaklarda azınlıkta kalan ikinci yorum ise bu rüyayı aynen çıkacak sayar ve rüya sahibinin uyanıkken de aynı şekilde ağlayacağına yorar. Hüngür hüngür ağladığını görmek kederin dağılmasına, gönle düşecek sevince ve bereketli bir döneme alamettir.

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Rüyada hıçkıra hıçkıra ağlamak

Rüyada hıçkıra hıçkıra ağlamak görülenin tersinin yaşanacağına delalet eder. Rüya sahibinin mutluluğa kavuşacağına ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir. Maddi darlığın biteceğine, ferahlığa ve dileklerin gerçekleşmesine de yorulur. Bu rüyayı gören kimse için beklenen ferahlık kısa zamanda gelir.

Rüyada hıçkırarak ağlamak sıkıntıların sona ermesine ve murada ermeye işaret eder. Çığlık atmadan, sesini yükseltmeden hıçkırarak ağlamak ayrıca uzun ömre alamettir.

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Rüyada içli içli ağlamak

Rüyada içli içli ağlamak, sesini yükseltmeden dökülen gözyaşının hükmüne girer ve kederin sona ermesine, gönül ferahlığına delalet eder. Duygulanıp ağlamak, içten ağlamak ve iç çekerek ağlamak, rüya sahibinin üzüntüsünün yerini kısa zamanda sevincin almasına ve bereketli bir kazanç kapısının açılmasına yorulur.

Rüyada çok ağlamak

Rüyada çok ağlamak helal mala, sevince ve feraha işarettir. Allah korkusuna ve rahmetle karşılaşmaya da yorulur. Gözyaşı sessiz döküldüğü sürece ne kadar çok ağlanırsa tabir o kadar çok ferahlığa delalet eder; rüyada dökülen yaş, uyanık hayatta gülünecek günlerin habercisi sayılır. Buna karşılık çırpına çırpına, kendini paralayarak ağlamak hayra yorulmaz. Bu hâlde ağlamak gerçek hayatta da ağlanıp üzülüneceğine ve belalı bir sorunun çıkacağına işaret eder. Rüyada çok fazla ağlamak sessiz döküldüğünde helal kazanca ve gönül ferahlığına, feryada dönüştüğünde başa gelecek bir sıkıntıya yorulur; hükmü belirleyen gözyaşının miktarı değil, ağlamanın sesidir.

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Rüyada sürekli ağlamak

Rüyada sürekli ağlamak, sessiz ve gözyaşıyla olduğu sürece bereketli günlere ve arınmaya yorulur. Çırpına çırpına, kendini paralayarak sürekli ağlamak ise hayra yorulmaz; gerçek hayatta da ağlanıp üzülüneceğine ve belalı bir sorunun çıkacağına delalet eder.

Rüyada ağlama sebebine göre tabiri

Rüyada ağlama sebebine göre tabiri, sevinç ve pişmanlıkla dökülen gözyaşını hayra, öfke ve korkuyla dökülen gözyaşını musibete yorar. Sevinçten ağlamak müjdeye, üzüntüden ağlamak kederin sona ermesine delalet eder. Sebep belli değilse hüküm doğrudan ses ölçütüne göre verilir.

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Rüyada sevinçten ağlamak

Rüyada sevinçten ağlamak büyük bir mutluluğa kavuşmaya, sıkıntıların bitişine ve rahat bir döneme girilmesine işaret eder. Verilen sözlerin yerine gelmesine, güzel haberlere, aile huzuruna ve helal kazanca yorulur. Rüyada mutluluktan ağlamak müjdeli haberlere, huzura ve bolluğa delalet eder.

Rüyada üzüntüden ağlamak

Rüyada üzüntüden ağlamak, üzüntü ve pişmanlıkla dökülen gözyaşının yerini sevincin almasına yorulur. Sessiz döküldüğü sürece gamdan kurtuluşa ve ferahlığa işarettir; feryada dönüşürse sıkıntının süreceğine delalet eder. Rüyada üzülüp ağlamak uzun süren kederin ardından ferahlığa çıkılacağına ve dertlerin sona ereceğine işaret eder. Ağlamak ve üzülmek biçiminde görülen rüya, kederin kısa zamanda dağılmasına ve gönül ferahlığına yorulur.

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Rüyada sinirden ağlamak

Rüyada sinirden ağlamak sesli ağlama hattında tabir edilir. Öfkeyle yükselen ses, yanlış bir davranışa, yakın çevreyle girilecek tartışmaya ve rüya sahibi hakkında dedikodu çıkmasına işaret eder. Sinir krizi geçirerek, feryat ederek ağlamak ise yakın zamanda başa gelecek ağır bir sıkıntının alametidir.

Rüyada korkudan ağlamak

Rüyada korkudan ağlamak, korkuyla feryat etme hattına girer ve yapılan kötülüklerin karşılığının görüleceğine işaret eder. Korkup ağlamak yakın zamanda bir sıkıntıyla karşılaşmaya delalet eder. Korkmak ve ağlamak bir arada görüldüğünde yükselen ses, başa gelecek bir musibetin alameti sayılır.

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Rüyada birinin öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada birinin öldüğünü görmek ve ağlamak kaynakların büyük çoğunluğunda hayra yorulur. Yakın birinin öldüğünü görüp ardından ağlamak, o kimsenin ömrünün uzamasına, rüya sahibine gelecek müjdeli bir habere ve uzun süren kederin dağılmasına işaret eder. Bol dökülen gözyaşı, uyanık hayatta görülecek sevinçli günlerin habercisi sayılır. Azınlıkta kalan yorum ise kısa süreli bir üzüntüye ve o kişi hakkında duyulacak kötü bir habere yorar. Bu başlık altındaki tabirler, ölmüş bir kimsenin ardından ağlamayı değil, hayatta olan bir yakının öldüğünü rüyada görüp ağlamayı kapsar.

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Rüyada annenin öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada annenin öldüğünü görmek ve ağlamak uzun süren kederin ardından huzura kavuşulacağına, sevince ve müjdeli haberlere yorulur. Rüya sahibinin annesiyle bir araya gelip güzel günler geçireceğine işarettir. Bu rüyada ne kadar çok ağlanırsa uyanık hayatta o kadar çok gülüneceğine delalet eder. Annenin öldüğünü görüp ağlamak, annesi sağ olan kimse için annenin ömrünün uzamasına ve evin bereketinin artmasına yorulur. Annenin ölüm haberini alıp ağlamak, gelen haberin hayırlı çıkmasına ve ailede beklenen bir sevincin yaşanmasına işaret eder.

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Rüyada ölmüş annenin tekrar öldüğünü görmek ve ağlamak, annenin ruhu için dua edilmesi ve onun adına hayır yapılması gereğine işaret eder. Rüya sahibinin üzerindeki eski kederin dağılmasına ve arkasından gelecek müjdeli bir habere de yorulur.

Rüyada eşinin öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada eşinin öldüğünü görmek ve ağlamak müjdeli bir habere ve emeklerin karşılığının alınmasına yorulur. Geçim derdinin sona ermesine, ailenin huzura kavuşmasına, hayırlı günler görülmesine ve uzun süredir beklenen fırsatın ele geçmesine işarettir. Eşinin öldüğünü görmek ve çok ağlamak tabiri kuvvetlendirir; bol dökülen gözyaşı gelecek ferahlığın büyüklüğüne alamettir. Kocasının öldüğünü duymak ve ağlamak eşin ömrünün uzamasına, eşinin öldüğünü duymak ve ağlamak ise evdeki geçim sıkıntısının kalkmasına delalet eder.

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Rüyada çocuğunun öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada çocuğunun öldüğünü görmek ve ağlamak evladın ömrünün uzamasına ve sağlığına yorulur. Çocuk tarafından sevindirici bir haber alınacağına, evin üzerindeki sıkıntının kalkacağına ve rüya sahibinin beklediği ferahlığa kavuşacağına işaret eder. Çocuğunun öldüğünü görüp ağlamak evlada gelecek hayra ve ailenin huzuruna delalet eder; ağlamanın sessiz olması tabiri güçlendirir.

Rüyada oğlunun öldüğünü görmek ve ağlamak güzel haberler alınacağına, evlattan yana yüz güldürücü gelişmeler yaşanacağına ve işlerin rast gideceğine yorulur. İşlerde bereket ve maddi rahatlık alametidir. Erkek çocuğunu kaybettiğini görüp ağlamak evladın ömrünün uzamasına ve eve gelecek berekete delalet eder. Oğlunun öldüğünü görüp ağlamak ve oğlunun öldüğünü duymak ve ağlamak, oğul hakkında beklenen haberin hayırlı çıkmasına işarettir.

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Rüyada bebeğinin öldüğünü görmek ve ağlamak bebeğin uzun ömrüne ve sağlığına delalet eder. Bebeğinin öldüğünü görüp ağlamak, evin üzerindeki sıkıntının kalkmasına ve kısa zamanda bereketli bir döneme girilmesine işarettir.

Rüyada kızının öldüğünü görmek ve ağlamak kızın ömrünün uzamasına ve ondan yana sevindirici bir habere yorulur. Kızının öldüğünü duymak ve ağlamak evlat için hayırlı bir kısmetin açılmasına işaret eder.

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Rüyada babanın öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada babanın öldüğünü görmek ve ağlamak büyük bir sevince ve müjdeli habere delalet eder. Bu rüyada ağlamak gönül ferahlığına ve dertlerden kurtulmaya tabir olunur. Babası sağ olan kimse için babanın uzun ve hayırlı bir ömre sahip olacağına, iş birliğine ve bol kazanca işarettir. Babanın öldüğünü duymak ve ağlamak, babanın ölmesi ve ağlamak, babanın öldüğünü görüp ağlamak babaya gelecek hayra ve evin geçiminin genişlemesine yorulur.

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Rüyada yaşayan birinin öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada yaşayan birinin öldüğünü görmek ve ağlamak o kimsenin ömrünün uzamasına ve sağlığına yorulur. Aradaki dargınlığın sona ermesine ve iki taraf arasında hayırlı bir yakınlığın kurulmasına da işaret eder. Yaşayan birinin ölüm haberini almak ve ağlamak ile yaşayan birinin öldüğünü duymak ve ağlamak, o kişi hakkında beklenen haberin hayırlı çıkacağına delalet eder.

Rüyada kardeşinin ve yakınlarının öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek ve çok ağlamak kardeşin ömrünün uzamasına ve aile içindeki dargınlığın sona ermesine yorulur. Yeğeninin, abisinin, dedesinin ya da babaannesinin öldüğünü görüp ağlamak o kimselerin sağlığına ve uzun ömrüne delalet eder. Aileden birinin öldüğünü görmek ve ağlamak ile yakınının öldüğünü görmek ve ağlamak, o kimseye gelecek hayra ve akrabalar arasında yaşanacak bir sevince işarettir.

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Rüyada ölüm haberi almak ve ağlamak

Rüyada ölüm haberi almak ve ağlamak, ölümü gözle görmekten farklı olarak haber eksenine girer. Beklenen bir haberin kısa zamanda geleceğine ve o haberin hayırlı çıkacağına yorulur. Birinin öldüğünü duymak ve ağlamak kederin sevince dönmesine, ölüm haberi alıp ağlamak rüya sahibine ulaşacak bir müjdeye delalet eder. Birinin öleceğini duymak ve ağlamak ise duyulan endişenin boşa çıkmasına işarettir.

Rüyada arkadaşının öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada arkadaşının öldüğünü görmek ve ağlamak dostluğun pekişmesine ve arkadaşın ömrünün uzamasına yorulur. Sevdiği birinin ya da hasta bir yakınının öldüğünü görüp ağlamak, o kimsenin şifa bulmasına ve sıkıntısının kalkmasına işaret eder. Arkadaşının annesinin öldüğünü duymak ve ağlamak o aileye gelecek hayra, köpeğinin ölmesine ağladığını görmek ise sadık bir dostla arasının düzelmesine delalet eder.

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Rüyada birine sarılıp ağlamak

Rüyada birine sarılıp ağlamak yardıma ihtiyaç duyulacak bir döneme girildiğinin habercisidir. Zorlukların kolaylaşmasına ve bereketli bir döneme delalet eder. Af, merhamet ve barışa, kırgınlıkların sona ermesine ve duaların kabulüne yorulur. Rüyada sarılmak ve ağlamak bir arada görüldüğünde iki taraf arasındaki bağın güçleneceğine işaret eder. Eşine sarılıp ağlamak evdeki gerginliğin dağılmasına ve karı koca arasındaki muhabbetin artmasına yorulur.

Rüyada küs olunan biriyle sarılıp ağlamak

Rüyada küs olduğun biriyle sarılıp ağlamak, gerçek hayatta da küs olunan kimseden pişmanlık duyularak özür dileneceğine ve o kimsenin gönlünün yeniden kazanılacağına işarettir. Üzüntü ve endişenin son bulmasına, sıkıntının azalmasına ve hedeflerin gerçekleşmesine delalet eder. Barışma bu rüyada karşı taraftan değil, rüya sahibinden gelir.

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Rüyada ölmüş birine sarılıp ağlamak

Rüyada ölmüş birine sarılıp ağlamak kırgınlıkların sona ermesine, sevdiklerle barış içinde yaşamaya ve gönül huzuruna işaret eder. Maddi ve manevi büyük adımlar atılacağına, iş hayatında yükselmeye ve sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Vefat eden kimseye dua edilmesi ve onun adına hayır yapılması gereğine de işarettir. Ölen birine sarılıp ağlamak, ölmüş yakınına sarılıp ağlamak, ölmüş birine sarılmak ve ağlamak ile ölüye sarılıp ağlamak aynı tabire girer; ölmüş birini görüp sarılarak ağladığını gören kimse için de hüküm değişmez.

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Rüyada ölmüş anneye sarılıp ağlamak gönül huzuruna, evin bereketine ve kırgınlıkların sona ermesine yorulur. Annenin ruhu için dua edilmesi ve onun adına hayır yapılması gereğine işaret eder. Rüya sahibinin gönlündeki hüznün hafiflemesine ve evinde huzurlu bir döneme girmesine de delalet eder.

Rüyada ölmüş babaya sarılıp ağlamak sıkıntıların sona ermesine, temiz bir sayfa açılacağına ve rüya sahibinin hayırlı bir yola gireceğine delalet eder. Babanın ruhu için dua edilmesi gereğine de işarettir.

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Rüyada ölmüş birini canlı görüp sarılıp ağlamak hakkın yerini bulmasına ve adaletin tecelli etmesine yorulur. Davası olan kimse için lehine çıkacak bir sonuca işarettir.

Rüyada anneye sarılıp ağlamak

Rüyada anneye sarılıp ağlamak kazançlı işlere yatırım yapılacağına, evdeki verimin ve işteki bereketin artacağına işarettir. Sorunların üstesinden hızla gelineceğine ve huzurlu günler görüleceğine delalet eder. Sağ olan annesine sarılıp ağladığını gören kimse için anneyle arasındaki bağın güçlenmesine de yorulur.

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Rüyada babaya sarılıp ağlamak

Rüyada babaya sarılıp ağlamak hayal edilen şeylere zamanla kavuşulacağına, hayatta tertemiz bir sayfa açılacağına ve kazançlı bir işin başına geçileceğine delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılarının azalmasına ve ailesinden göreceği desteğe de işaret eder.

Rüyada kız çocuğuna sarılıp ağlamak

Rüyada kız çocuğuna sarılıp ağlamak evlat tarafından gelecek bir sevince ve evin bereketinin artmasına yorulur. Kızına sarılıp ağlamak, aile içindeki kırgınlığın sona ermesine ve uzun süredir beklenen bir müjdeye işaret eder.

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Rüyada eski sevgiliye sarılarak ağlamak

Rüyada eski sevgiliye sarılarak ağlamak geçmişte kalan bir kırgınlığın sona ermesine ve gönül huzuruna işaret eder. Rüya sahibinin uzun süredir taşıdığı pişmanlığın geçmesine ve hayırlı bir kısmetin açılmasına yorulur.

Rüyada ölen biri için ağlamak

Rüyada ölen biri için ağlamak keder, hüzün ve musibete işaret eder. Tanıdığı bir kimsenin ölümü için ağladığını görmek rüyanın aynen çıkmasına yorulur. Ağlamadan gözden yaş aktığını görmek bu hükmün dışındadır ve murada ermeye delalet eder. Ölmüş biri için ağlamak, ölmüş birine ağlamak, ölüye ağlamak ve ölen birine ağlamak kederin tazelenmesine ve gönle düşecek bir hüzne yorulur. Ölünün arkasından ağlamak ile ölmüş birinin arkasından ağlamak, rüya sahibini bekleyen kısa süreli bir üzüntüye alamettir.

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Rüyada ölmüş birini görüp ağlamak

Rüyada ölmüş birini görüp ağlamak gönle düşecek bir hüzne ve geçici bir kedere delalet eder. Ölmüş birini hatırlayıp ağlamak, o kimse için dua edilmesi gereğine işaret eder. Ölmüş birini görmek ve ağlamak, rüya sahibini bekleyen kısa süreli bir üzüntüye yorulur.

Rüyada ölmüş anne için ağlamak

Rüyada ölmüş anne için ağlamak kederin tazelenmesine ve rüya sahibini bekleyen üzücü bir habere yorulur. Ölmüş anneye ağlamak, annenin ruhu için dua ve hayır yapılması gereğine işaret eder. Anneye ağladığını gören kimse gözünden yaş aktığını fark ederse tabir murada ermeye döner.

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Rüyada ölmüş baba için ağlamak

Rüyada ölmüş baba için ağlamak hüzne ve geçici bir sıkıntıya delalet eder. Babanın ruhu için dua edilmesi ve arkasından hayır yapılması gereğine işarettir.

Rüyada başkası için ağlamak

Rüyada başkası için ağlamak rahata, sevince ve kısmetin açılmasına delalet eder. Rüya sahibinin merhametli bir kimse olduğuna ve başkasının derdini yüklenecek gönle sahip bulunduğuna işarettir. Bu başlık altındaki tabirler hayatta olan bir kimse için dökülen gözyaşını kapsar; ağlanan kişi sağdır ve hüküm onun hâlinin düzelmesi yönünde kurulur.

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Rüyada annesi ya da babası için ağlamak

Rüyada annesi için ağlamak, sağ olan annenin üzerindeki sıkıntının kalkmasına ve ömrünün uzamasına yorulur. Babası için ağlamak babanın işlerinin düzelmesine ve evin geçiminin genişlemesine işaret eder. Baba için ağlamak, rüya sahibinin ailesine karşı taşıdığı sorumluluğun karşılığını göreceğine delalet eder.

Rüyada oğlu için ağlamak

Rüyada oğlu için ağlamak evladın yolunun açılmasına ve sıkıntılarının dağılmasına işaret eder. Oğluna sarılıp ağlamak, evlat üzerinden gelecek bir kolaylığa ve işlerin açılmasına delalet eder. Çocuğu için ağlamak, evlada gelecek hayırlı bir kısmete ve aile huzuruna yorulur.

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Rüyada eski sevgili için ağlamak

Rüyada eski sevgili için ağlamak aradaki kırgınlığın sona ermesine ve gönül ferahlığına delalet eder. Eski sevgiliyi görüp ağlamak, o kimseyle ilgili bir haber alınacağına ve rüya sahibinin gönlünün ferahlamasına işarettir.

Rüyada birinin ağladığını görmek

Rüyada birinin ağladığını görmek sevince, ferahlamaya ve yükün hafiflemesine işarettir. Ağlayanın gözyaşı sıcaksa kedere, soğuksa üzüntüden kurtuluşa delalet eder. Hıçkıra hıçkıra ağlayan birini görmek tersine mutluluğa yorulur. Tanımadığı birinin ağladığını görmek, o kimsenin mutlu olmasına vesile olunacağına işaret eder.

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Rüyada ölünün ağladığını görmek

Rüyada ölünün ağladığını görmek, o kişinin ruhuna rahmet geldiğine ve onun için yapılan dua ile hayırların kabul edildiğine işaret eder. Ölünün kendisi için hayır yapılmasını beklediğine de yorulur. Bu tabir, ölmüş biri için ağlamanın tabirinin tersi yöndedir.

Rüyada bebeğin ağladığını görmek

Rüyada bebeğin ağladığını görmek müjdeli bir haberle sevinileceğine ve işlerin yolunda gideceğine yorulur. Darda olan birinin yardım isteyeceğine ve o kimsenin büyük bir sıkıntıdan kurtarılacağına da işarettir.

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Rüyada mezarlıkta ve cenazede ağlamak

Rüyada mezarlıkta ve cenazede ağlamak pişmanlığa, tövbeye ve rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının kalkmasına delalet eder. Ağlamanın görüldüğü yer de hükmü değiştirir; mezar başında, mezarlıkta ve cenazede dökülen gözyaşı ayrı ayrı tabir edilir.

Rüyada mezar başında ağlamak

Rüyada mezar başında ağlamak çaresizlikten kurtulmaya işaret eder. Geçmişte yapılan hatalardan pişmanlık duyulduğuna, tövbe ihtiyacına ve ahiret bilincinin artmasına yorulur. Mezar taşında tanınan bir isim görülmesi bir kayba alamet sayılır. Mezarda ağlamak ile ölen birinin mezarı başında ağlamak aynı hükümdedir; ayrıksı bir yorum bu rüyayı boşa giden bir yatırıma yorar.

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Rüyada mezarlıkta ağlamak

Rüyada mezarlıkta ağlamak pişmanlığa, tövbeye ve ahiret bilincinin artmasına delalet eder. Rüya sahibinin yaptığı bir hatadan döneceğine ve gönül ferahlığına kavuşacağına işarettir.

Rüyada cenazede ağlamak

Rüyada cenazede ağlamak yeniden umutlanmaya, tazelenmeye, can bulmaya ve yükün hafiflemesine işaret eder. Cenazede sessizce ağladığını gören kimse için sıkıntılı bir dönemin kapanmasına delalet eder.

Rüyada ibadet ederken ağlamak

Rüyada ibadet ederken ağlamak duaların kabulüne, günahların affına ve manevi derecenin yükselmesine delalet eder. Umreye gitmek için ağlamak ve umreye gidemediği için ağlamak niyetin kabulüne, kısmetin açılmasına ve beklenen yolculuğun nasip olmasına yorulur.

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Rüyada Kabe'yi görüp ağlamak

Rüyada Kabe'yi görüp ağlamak Allah'a yaklaşmaya ve dertlerin son bulmasına işarettir; erkekler için hayırlı bir evliliğe de yorulur. Rüyada Kabe'de ağlamak manevi yakınlığın artmasına, duaların kabulüne ve sıkıntıların sona ermesine delalet eder.

Rüyada namaz kılarken ağlamak

Rüyada namaz kılarken ağlamak çevresindeki insanların saygısını kazanmaya ve daha iyi yerlere gelmeye işarettir. Üzüntü ve sıkıntılara karşı Allah'a sığınıldığına yorulur. Camide ağladığını görmek duaların kabulüne ve berekete delalet eder.

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Rüyada Allah için ağlamak

Rüyada Allah için ağlamak, Allah korkusundan ya da günahlara pişmanlıktan dökülen gözyaşıdır. Günahların affına, hatalardan korunmaya ve üzüntülerin yerini sevincin almasına işaret eder.

Rüyada ağlayarak uyanmak

Rüyada ağlayarak uyanmak yakın zamanda sevinilecek müjdeli bir haber alınacağına ve uzun süredir beklenen bir dileğe kavuşulacağına yorulur. Manevi arınmaya, tövbeye ve kulluk bağının güçlenmesine de işarettir. Rüyada ağlamak ve ağlayarak uyanmak, gözyaşı sessiz döküldüğü sürece hayra alamettir.

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Rüyada ağlarken gerçekte de ağlamak

Rüyada ağlarken gerçekte de ağlamak, sesli ve hıçkırarak ağlayıp o hâlde uyanan kimse için rüyanın aynen çıkmasına delalet eder. Kişinin uyanıkken de aynı şekilde ağlayacağına yorulur. Gözyaşı sessiz dökülüyorsa hüküm değişir ve ferahlığa işaret eder.

Rüyada bir olay üzerine ağlamak

Rüyada bir olay üzerine ağlamak, görülen olayın uyanık hayatta ters yönde çıkacağına ve üzüntünün yerini ferahlığın almasına delalet eder. Annesinin hasta ya da kanser olduğunu görüp ağlamak o kimsenin şifa bulmasına, taşındığını görüp ağlamak hâlin değişmesine ve hayırlı bir yere gidilmesine yorulur. Vedalaşıp ağlamak, oğlunun askere gittiğini görüp ağlamak ve deprem olduğunu görüp ağlamak, geçici bir sıkıntının ardından gelecek ferahlığa işaret eder.

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Rüyada kocasının aldattığını görmek ve ağlamak

Rüyada kocasının aldattığını görmek ve ağlamak hayra yorulur. İyi niyetli kimselerle tanışılacağına ve onlardan önemli bir yardım görüleceğine işarettir. Sıkıntıların geçeceğine, karanlık günlerin biteceğine, hem sosyal hem maddi anlamda kazanç elde edileceğine delalet eder.

Rüyada eşiyle kavga etmek ve ağlamak

Rüyada eşiyle kavga etmek ve ağlamak evdeki gerginliğin dağılmasına ve karı koca arasındaki bağın tazelenmesine yorulur. Zorla evlendirildiğini görüp ağlamak istemeden girilen bir işten kurtulmaya, arkadaşının evlendiğini görüp ağlamak ise o kimse hakkında sevindirici bir haber alınmasına işaret eder.

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Rüyada altınlarının çalındığını görmek ve ağlamak

Rüyada altınlarının çalındığını görmek ve ağlamak elden çıkacağı sanılan malın korunmasına ve maddi sıkıntının kısa sürede geçmesine delalet eder. Parasının çalınmasına ağlamak beklenmedik bir kazanca işarettir; telefonunun çalınmasına ağlamak, kaybedildiği sanılan bir imkânın geri kazanılmasına yorulur.

Rüyada iftiraya uğramak ve ağlamak

Rüyada iftiraya uğramak ve ağlamak haksızlığın ortaya çıkmasına ve rüya sahibinin aklanmasına işaret eder. Haksız yere suçlandığını ya da tutuklandığını görüp ağlamak itibarın geri kazanılmasına, işten çıkarıldığını görüp ağlamak ise daha hayırlı bir kapının açılmasına delalet eder. Haksızlığa uğrayıp ağlamak, uğranılan zararın telafi edilmesine ve hakkın teslim edilmesine yorulur.