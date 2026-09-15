Rüyada balık görmek, rüya sahibinin balıkla ne yaptığına göre kollara ayrılan bir tabirdir. Balığı uzaktan görmek ile onu elle ya da oltayla tutmak, pişirip yemek, temizlemek, satın almak ve satmak ayrı ayrı karşılık bulur. Buna bir de balığın görüldüğü yer eklenir. Denizde, derede, gölde, akvaryumda ya da evin içinde görülen balık, aynı eylem söz konusu olsa bile kendi başlığı altında tabir edilir.

Rüyada balık görmek

Rüyada balık görmek rızka, mala ve ganimete delalet eder. Balık hayırlı ve müjdeli bir alamettir. Rüya sahibinin yakın zamanda eline geçecek kazanca, açılacak kısmete ve bereketli günlere işaret eder. Çalışan kimse için emeğinin karşılığını görmeye, ticaretle uğraşan için kârın artmasına, işi olmayan için yeni bir kapının açılmasına yorulur. Ganimet malı, umulmadık bir yoldan gelen kazanç demektir ve balık rüyalarının büyük kısmı bu hatta tabir edilir.

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Yorumu asıl belirleyen, balığın büyüklüğü ile tazeliğidir. Büyük balık büyük menfaate, yüksek makama ve önemli bir işe delalet ederken küçük balık üzüntüye, kedere ve zorluğa yorulur. Kocaman bir balık geniş bir kazanca, avuç içi kadar bir balık küçük bir menfaate işaret eder. Canlı ve taze balık kısmet ve hayır alametidir. Ölü, kokmuş ya da bozulmuş balık ise kaçan fırsata, hayal kırıklığına ve boşa çıkacak umuda delalet eder. Balığın sayısı da yoruma girer, görülen balık çoğaldıkça ele geçecek malın miktarı artar.

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Balığı yalnızca görmekle onu tutmak, yemek ya da satın almak ayrı ayrı tabir edilir. Görmek rızkın görünmesine ve kısmetin rüya sahibine yaklaştığına işaret eder. Tutmak, yemek ve satın almak ise o rızka fiilen nail olmaya delalet eder. Balığın suda görülmesi tabirin hayır tarafını güçlendirir. Temiz ve berrak suda görülen balık genişleyecek rızka yorulur.

Rüyada balık tutmak

Rüyada balık tutmak helalinden kazanca, emeğin karşılığını almaya ve büyük kısmete delalet eder. Uzun süredir verilen emeğin mal ve mülk olarak geri döneceğine, yaşam standardının yükseleceğine işaret eder. Kendini balık tutarken görmek, başlanmış bir işin sonuca ulaşacağının alametidir.

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Balık avlamak da helal kazanca ve emeğin karşılığını almaya yorulur. Balık tutmaya gitmek, kazanç için yola çıkmaya ve rızık peşinde atılacak ilk adıma delalet eder. Balık toplamak ve denizden balık toplamak, dağınık duran imkânların bir araya getirilip mala dönüşmesine işaret eder. Çok balık tutmak ve bir sürü balık tutmak, kazancın beklenenden fazla çıkacağına ve elde edilecek malın çoğalacağına delalet eder. Rüyada üç balık tutmak gibi sayılı biçimlerde tutulan balığın adedi, eline geçecek menfaatin ölçüsünü gösterir. Elinde balık görmek ise kısmetin artık ele geçtiğine, işin tamamlandığına yorulur.

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Tutulan balığın cinsi ve hâli tabiri daraltır. Canlı balık tutmak yakın bir kısmete, ölü balık tutmak ise emeğin karşılıksız kalmasına delalet eder. Rüya sahibinin balığı zorlanmadan tutması işlerin kolaylıkla yürüyeceğine, uğraşarak tutması ise kazanca zahmetle ulaşılacağına işaret eder.

Rüyada balık yakalamak

Rüyada balık yakalamak zenginliğe, talihin açılmasına ve mal geçişine işaret eden hayırlı bir rüyadır. Elde edilen balığın büyüklüğü kadar menfaat sağlanacağına delalet eder. Elle balık yakalamak ve eliyle balık yakalamak, kararlılıkla aşılacak zorluklara ve helal kazanca yorulur. Canlı balık yakalamak kısmetin açılmasına, derede balık yakalamak ise kesintisiz gelen bir rızka işaret eder.

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Rüyada büyük balık yakalamak hayırlı kısmete, önemli bir makama ve büyük kâra delalet eder. Ele geçecek mala ve işlerde başarıya işaret eder. Elle büyük balık yakalamak, bu kazancın rüya sahibinin kendi emeğiyle elde edileceğine yorulur. Çok büyük balık yakalamak ise beklenenin üstünde bir menfaatin alametidir.

Rüyada büyük balık tutmak

Rüyada büyük balık tutmak önemli bir makam elde etmeye, ticarette başarıya ve büyük kâra delalet eder. Hayırlı kısmete ve maddi refaha işaret eder. Oltayla büyük balık tutmak, sabırla beklenen bir işin kazanca dönmesine yorulur. Çok büyük balık tutmak ve büyük balık tuttuğunu görmek, rüya sahibinin çevresinde sözü dinlenen bir konuma geleceğine delalet eder.

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Rüyada elle balık tutmak

Rüyada elle balık tutmak büyük kısmete, kararlılıkla aşılacak zorluklara ve helalinden kazanca delalet eder. Emeğin karşılığını görmeye ve bereketli bir gelire işaret eder. Eliyle balık tutmak ve elimle balık tutmak, kazancın aracısız biçimde rüya sahibinin kendi gayretiyle elde edileceğine yorulur. Derede elle balık tutmak, doğrudan ele geçecek bir menfaatin alametidir.

Rüyada oltayla balık tutmak

Rüyada oltayla balık tutmak hayırlı kısmete delalet eder. Bekâr için yeni bir ilişkinin habercisi sayılır; sağlıkla ilgili müjdeli habere de yorulur. Olta ile balık tutmak da beklenen kısmetin yaklaştığını haber verir. Balık oltası görmek, kazanca ulaşmak için hazırlanan vesileye ve tutulacak yola işaret eder.

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Rüyada başkasının balık tuttuğunu görmek

Rüyada başkasının balık tuttuğunu görmek, o kimsenin rızkının genişleyeceğine ve işlerinin düzeleceğine delalet eder. Balık tutan birini görmek, balık tutanları görmek ve balık tutan insanlar görmek, rüya sahibinin yakın çevresine gelecek bolluğa işaret eder. Eşinin balık tuttuğunu görmek hanenin kazancının artmasına, arkadaşının balık tuttuğunu görmek ise dosttan gelecek bir menfaate yorulur.

Rüyada balık tutulan yere göre tabiri

Balığın hangi sudan tutulduğu, elde edilecek kazancın kaynağını ve genişliğini gösterir. Geniş sudan tutulan balık büyük bir kapıdan gelecek mala, dar ve durgun sudan tutulan balık ise beklemekle elde edilecek rızka delalet eder.

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Rüyada denizde balık tutmak bereketli ve büyük bir kazancın ele geçmesine delalet eder. Açılacak kazanç kapılarına ve umulmadık yerden gelecek mala işaret eder. Suda balık tutmak, helal ve bereketli bir gelirin alametidir.

Rüyada derede balık tutmak, akan suyun kesilmemesi gibi süreklilik taşıyan bir kazanca ve helal rızka delalet eder. Bulanık suda balık tutmak ise zahmetle elde edilecek, içinde şüphe bulunan bir kazanca yorulur.

Rüyada gölde balık tutmak, sabırla beklenen bir kısmetin sonunda ele geçmesine delalet eder. Balıklı göle gitmek, rüya sahibinin kazanç sağlayacağı bir ortama girmesine işaret eder.

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Rüyada balık tutmaya çalışmak

Rüyada balık tutmaya çalışmak, ele geçmesi zor bir işin peşinde koşmaya delalet eder. Tutulan balığın kaçması fırsat kaybına işaret eder. Verilen emeği zayi eden, işleri bozan kötü niyetli kimselerin varlığına yorulur.

Rüyada ağ ile balık tutmak

Rüyada ağ ile balık tutmak topluca ele geçecek mala ve ortaklıktan doğacak kazanca delalet eder. Balık ağı görmek, kazancı toplamaya yarayan bir imkânın alametidir. Zıpkınla balık avlamak ise hedef belirleyip tek bir işe yönelmeye ve o işten menfaat sağlamaya işaret eder.

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Rüyada balık yemek

Rüyada balık yemek zenginliğe, mala ve paraya yorulur. Bekâr için evlenmeye, hasta için şifaya, umulmadık yerden gelecek kazanca işaret eder. Balık yediğini görmek ve balık yemek görmek, görünen kısmete artık nail olunduğuna delalet eder. Balık tutup yemek, emekle kazanılan malın rüya sahibinin kendi eline geçeceğinin alametidir.

Başkasının balık yediğini görmek ve balık yiyen birini görmek, o kimsenin rızkının genişlemesine işaret eder. Kedinin balık yediğini görmek, elde bulunan bir kısmetin başkasına geçmesine yorulur. Balık yumurtası görmek çoğalacak mala ve büyüyecek bir kazancın başlangıcına delalet eder. Hamsi balık yemek gibi küçük balık yenen biçimlerde ise eline geçecek menfaatin küçük kalacağına işaret eder.

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Rüyada pişmiş balık yemek

Rüyada pişmiş balık yemek kısmetin ayağa gelmesine, helal lokma kazanmaya ve makamın yükselmesine delalet eder. Pişmiş balık yediğini görmek, hazırlığı tamamlanmış bir işten kazanç sağlanacağına işaret eder. Aynı rüya, hedefe ulaşmak için yapılacak ortam değişikliğine ve taşınmaya da yorulur.

Rüyada kızarmış balık yemek para kazanmaya ve rızka delalet eder. Genç için ilim amaçlı bir yolculuğa, diğerleri için bir davete katılmaya yorulur. Kızartılmış balık yemek de aynı tabire girer.

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Rüyada çiğ balık yemek

Rüyada çiğ balık yemek kötü söz söylemeye, gıybete ve iftiraya delalet eder. Temizlenmeden yenen balık tedbirsizliğe ve ardından gelecek sıkıntıya işaret eder. Çiğ balık yediğini görmek, düşünmeden atılan bir adımın rüya sahibini güç duruma düşüreceğine yorulur. Canlı balık yemek, acele verilmiş bir kararın alametidir.

Rüyada büyük balık yemek

Rüyada büyük balık yemek bol kısmete ve paylaşılacak berekete delalet eder. Mala, mülke ve maddi genişliğe işaret eder. Büyük balığın doyurucu olması, elde edilecek kazancın rüya sahibine ve ailesine yeteceğine yorulur.

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Rüyada balık ekmek yemek

Rüyada balık ekmek yemek, hazır gelen helal rızka ve umulmadık yerden çıkacak kazanca delalet eder. Ekmek arası balık yemek, kısa sürede sonuç verecek bir işten menfaat sağlamaya işaret eder. Ekmek arası balık görmek ise eline geçmeyi bekleyen bir kısmetin alametidir.

Rüyada balık eti yemek

Rüyada balık eti yemek helal mala nail olmaya ve rızkın genişlemesine delalet eder. Balık eti görmek ise henüz ele geçmemiş, sırasını bekleyen bir kazanca işaret eder.

Rüyada kılçıklı balık yemek

Rüyada kılçıklı balık yemek, zahmetle elde edilecek kazanca delalet eder. İçinde engel bulunan, dikkatle yürütülmesi gereken bir işe işaret eder.

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Rüyada balığın hâline göre tabiri

Balığın hâli tabirin yönünü belirler. Canlı ve taze balık hayra, ölü ve bozulmuş balık kayba yorulur. Pişmiş balık eline hazır geçecek rızka, çiğ balık ise henüz olgunlaşmamış bir işe delalet eder. Taze balık görmek kısmetin yakın olduğunun alametidir. Tuzlanmış ya da kokmuş balık görmek ise sıkıntılı günlere ve hatalı verilmiş kararlara işaret eder.

Rüyada pişmiş balık görmek

Rüyada pişmiş balık görmek huzura, bol kazanca ve işlerin yoluna girmesine yorulur. Beklenmedik bir yerden gelecek kısmete ve bahtın açılmasına işaret eder. Pişmiş balık görmek ama yememek, hazır duran rızkın görünmesine fakat henüz ele geçmemesine delalet eder. Kısmet rüya sahibinin önündedir, ona ulaşmak için bir adım kalmıştır.

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Rüyada kızarmış balık görmek rızka ve bolluğa delalet eder. Sıkıntılı bir sürecin son bulacağına, işsiz için iş kapısının açılacağına işaret eder. Kızartılmış balık görmek, hazır duran bir rızka ve rahat bir döneme delalet eder.

Rüyada ölü balık görmek

Rüyada ölü balık görmek nasibin azalmasına, kaçırılan fırsatlara ve umutsuzluğa delalet eder. Gerçekleşmesi mümkün olmayan isteklere ve elde bulunan imkânın kaybına işaret eder. Suda ölmüş balık görmek ve denizde ölü balık görmek, bereket beklenen yerden zarar geleceğine yorulur. Yaralı balık görmek ise eline geçecek kazancın eksileceğine delalet eder.

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Rüyada ölmüş balık görmek hayal kırıklığına, kaçan fırsata ve şansın uzun süre dönmeyeceğine delalet eder. Boşa çıkacak beklentilere ve emeği karşılıksız kalacak bir işe işaret eder.

Rüyada canlı balık görmek

Rüyada canlı balık görmek her zaman kısmet olarak yorulur. Şansın açılmasına, ticarette ve işte kazanca, aşkta muradına ermeye ve sağlık sıkıntılarından kurtulmaya delalet eder. Denizde yüzen balık görmek rızkın kendi yolunda aktığına işaret eder. Derede yüzen balıklar görmek ve suda yüzen balık görmek, hayrın kesintisiz süreceğine delalet eder.

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Rüyada çiğ balık görmek

Rüyada çiğ balık görmek yapılmış bir hataya ve tedbirsiz davranışa delalet eder. Vakti gelmeden girişilen bir işe ve o işten doğacak sıkıntıya işaret eder. Bir kısım tabirde ise yeni bir tanışıklığa ve dürüst kimselerle yol arkadaşlığına yorulur. Temizlenmiş çiğ balık görmek, yapılan hatanın telafi edileceğine ve işin düzeleceğine delalet eder.

Rüyada donmuş balık görmek

Rüyada donmuş balık görmek beklemeye alınmış bir kısmete delalet eder. Rızık kaybolmamıştır, vakti gelince ele geçecektir. Gecikmiş fakat sonunda ulaşılacak bir kazancın alametidir.

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Rüyada balığın büyüklüğüne göre tabiri

Büyük balık büyük kazanca ve yüksek makama delalet ederken küçük balık az menfaate ve üzüntüye yorulur. Tabirde malın ölçüsünü balığın boyu belirler. Aynı ölçü tutmak, yemek ve satın almak biçimleri için de geçerlidir.

Rüyada büyük balık görmek

Rüyada büyük balık görmek büyük kısmete, yüksek servete ve bereketli kazanca delalet eder. İş ve eğitim hayatında başarılı işlere girişileceğine, saygın bir yerden iş teklifi geleceğine işaret eder. Balığın iriliği arttıkça tabirin ölçüsü de büyür. Çok büyük balık görmek ve kocaman balık görmek, beklenenin üstünde bir mala ve geniş bir imkâna yorulur. İri balık görmek ve büyük bir balık görmek, ele geçecek malın büyüklüğüne ve işlerde yükselmeye delalet eder.

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Denizde büyük balık görmek, geniş bir kapıdan gelecek kazanca ve ele geçecek ganimet malına delalet eder. Eski tabirde büyük balık doğrudan devlet büyüğüne, etrafındaki küçük balıklar ise onun yanındakilere yorulur. Bu okumada büyük balık görmek, sözü geçen bir kimseyle tanışmaya ve onun eliyle gelecek menfaate işaret eder.

Rüyada küçük balık görmek

Rüyada küçük balık görmek üzüntüye, kedere ve zorluğa delalet eder. Elde edilen menfaatin küçük kalacağına, alınan zevkin elden gideceğine yorulur. Yavru balık görmek, balık yavrusu görmek ve minik balıklar görmek aynı anlama gelir. Bir sürü küçük balık görmek ise sayının çokluğuna rağmen ele geçecek malın azlığına işaret eder.

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Rüyada balık pişirmek

Rüyada balık pişirmek bereket ve hayırlı habere delalet eder. Başlanan işte iyi bir başlangıç yapılacağına, emeğin karşılığının alınacağına ve kısa zamanda hedeflere ulaşılacağına yorulur. Balık yapmak ve balık pişirmek görmek, emeğin karşılığının kısa sürede alınacağına işaret eder.

Balık pişirip yemek, hazırlığı rüya sahibinin kendi yaptığı bir işten kazanç sağlamasına işaret eder. Balık pişirmek ve yedirmek, bolluğun aile ve yakın çevreyle paylaşılacağına, rüya sahibinin cömertliğiyle anılacağına delalet eder. Balık pişiren birini görmek ise o kimsenin işinin düzelmesine ve hanesine bereket girmesine yorulur.

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Rüyada balık kızartmak

Rüyada balık kızartmak bolluk ve berekete, maddi yönden güçlenmeye delalet eder. Büyük sıkıntılardan kurtulmaya ve uyumlu bir dönemin başlamasına işaret eder. Yağda balık kızartmak, kazancın kısa sürede elde edileceğine yorulur. Balık kızartma görmek ve balık kızartması görmek, yakında gelecek hayırlı bir haberin alametidir. Başkasının balık kızarttığını görmek ise o kimsenin eliyle rüya sahibine ulaşacak bir menfaate delalet eder.

Rüyada balığı gördüğü yere göre tabiri

Deniz ve akarsu geniş, bereketli bir kazanca delalet ederken kapalı ve durgun sular korunan, biriktirilen mala işaret eder. Suyun temiz ya da bulanık olması da aynı ölçüde hesaba katılır. Evin içinde balık görmek, rızkın ayağa gelmesine ve hanenin bereketlenmesine yorulur.

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Rüyada suda balık görmek

Rüyada suda balık görmek bereketli ve kısmetli bir işe delalet eder. Suyun içinde balık görmek, rızkın engelsiz geleceğine ve işlerin doğal seyrinde yürüyeceğine işaret eder. Temiz suda balık görmek ve berrak suda balık görmek hayra ve genişleyecek rızka yorulur. Kazanç helal yoldan gelecektir. Bulanık suda balık görmek ise işin içine karışacak zorluğa ve şüpheli bir kazanca delalet eder.

Rüyada denizde balık görmek

Rüyada denizde balık görmek bereketin ta kendisine, zenginliğe ve açılacak kazanç kapılarına delalet eder. Denizin dibinde taze balık görmek ganimet malına işaret eder. Deniz ve balık görmek, rüya sahibini bekleyen geniş bir rızkın alametidir. Su ve balık görmek kazancın bol geleceğine, denizin içinde balık görmek ise hayrın genişleyeceğine delalet eder.

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Rüyada akvaryumda balık görmek

Rüyada akvaryumda balık görmek korunan kısmete, huzura ve dengeli bir hayata delalet eder. Yeni fikirlerle kazancın yükselmesine, yoksulluktan zenginliğe ve korkudan güvene geçmeye yorulur. İçi balık dolu akvaryum görmek, biriken malın çoğalacağına işaret eder. Akvaryumda turuncu balık görmek bereketli bir döneme, balık akvaryumu görmek ise elde tutulan imkânın korunacağına delalet eder.

Rüyada derede balık görmek

Rüyada derede balık görmek düzenli ve kesintisiz bir rızka delalet eder. Akarsuda balık görmek, kazancın az az fakat sürekli geleceğine işaret eder.

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Rüyada havuzda balık görmek

Rüyada havuzda balık görmek toplanmış ve korunan mala delalet eder. Balık dolu havuz görmek, biriktirilen kazancın çoğalacağına ve rüya sahibinin elinin genişleyeceğine işaret eder.

Rüyada gölde balık görmek

Rüyada gölde balık görmek durgun suda bekleyen bir kısmete delalet eder. Rızık hazırdır, vakti geldiğinde rüya sahibinin eline geçecektir.

Rüyada balık temizlemek

Rüyada balık temizlemek helal mala, ganimete ve bahtın açılmasına delalet eder. Dertten kurtulmaya, çareye erişmeye ve maddi rahatlığa işaret eder; hedef belirleyip o yolda emek vermeye de yorulur. Balık temizlediğini görmek ve balık yıkamak, işin pürüzlerinin giderilip kazancın temiz biçimde elde edileceğine delalet eder.

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Temizlenmiş balık görmek, zahmeti bitmiş ve hazır hâle gelmiş bir kısmete işaret eder. Büyük balık temizlemek, büyük bir işin önündeki engellerin kaldırılacağına yorulur. Balık pulu temizlemek, kazancın önündeki küçük aksaklıkların giderileceğine delalet eder. Balık temizlendiğini görmek ve başkasının balık temizlediğini görmek ise rüya sahibine başkasının eliyle gelecek bir kolaylığa işaret eder.

Rüyada balık ayıklamak

Rüyada balık ayıklamak, bir işin ayrıntısıyla uğraşıp sonunda kazancı elde etmeye delalet eder. Balık ayıkladığını görmek, engellerin tek tek giderileceğine ve işin temize çıkacağına işaret eder.

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Rüyada balık kılçığı görmek

Rüyada balık kılçığı görmek aşılması gereken engellere ve beklenmedik sorunlara delalet eder. Balık kılçığı ayıklamak ve balık kılçığı temizlemek ise dertten kurtulmaya ve kazancın artmasına yorulur.

Rüyada çok sayıda balık görmek

Rüyada çok sayıda balık görmek kısmetin açılacağına, mal ve kazancın artacağına delalet eder. Balığın sayısı arttıkça elde edilecek hayrın da büyüyeceğine yorulur. Ganimet malına ve yönetici konumuna gelmeye işaret eder. Çok balık görmek ve çok fazla balık görmek, şansın açılacağı bir döneme girileceğinin alametidir.

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Çeşit çeşit balık görmek, kazancın birden fazla yoldan geleceğine delalet eder. Kasa kasa balık görmek ve bol balık görmek, ticaretle uğraşan için malın artmasına işaret eder. Çokça balık görmek, rüya sahibinin eline geçecek rızkın bolluğunu haber verir.

Rüyada bir sürü balık görmek

Rüyada bir sürü balık görmek ganimet malına ve bolluğa delalet eder. Ortaklıktan doğacak başarıya ve kazancın artmasına işaret eder. Denizde balık sürüsü görmek, denizde bir sürü balık görmek ve denizde çok balık görmek, geniş bir kapıdan gelecek bereketin alametidir.

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Rüyada balığın rengine göre tabiri

Balığın rengi, gelecek hayrın hangi alanda karşılık bulacağını gösterir. Aydınlık ve parlak renkler kazanca, berekete ve müjdeli habere delalet eder. Sarı balık görmek rahatlığa ve artacak rızka, pembe balık görmek ise sıkıntıların ardından gelecek huzurlu bir döneme delalet eder.

Rüyada renkli balık görmek

Rüyada renkli balık görmek zenginliğe ve bereketli kazanca delalet eder. Çekilen sıkıntıların unutulacağı bir rahatlığa ve yeni bir çevre edinmeye işaret eder. Renkli balıklar görmek ve rengarenk balık görmek, hayatın birden fazla alanında iyileşme olacağına yorulur.

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Rüyada siyah balık görmek

Rüyada siyah balık görmek iş hayatında itibar kazanmaya, huzurlu bir hayata ve yeni gelir kapılarının açılmasına delalet eder. Yeni bir eve taşınmaya da yorulur. Büyük siyah balık görmek, kazanılacak itibarın ve elde edilecek malın büyüklüğüne işaret eder.

Rüyada turuncu balık görmek

Rüyada turuncu balık görmek bereket, bolluk ve geniş rızka delalet eder. Hareketli ve mutlu bir döneme girileceğine işaret eder.

Rüyada beyaz balık görmek

Rüyada beyaz balık görmek temiz ve hayırlı bir kazanca, yeni bir başlangıca delalet eder. Beyaz balık tutmak, helal yoldan elde edilecek mala ve hayırla sonuçlanacak bir işe işaret eder.

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Rüyada kırmızı balık görmek

Rüyada kırmızı balık görmek hayra ve berekete delalet eder. Dertlerin çözülmesine, kazancın artmasına ve yüksek bir makama erişmeye işaret eder. Aynı rüya iş ya da ortaklık teklifi almaya da yorulur.

Rüyada mavi balık görmek

Rüyada mavi balık görmek huzura ve rahat bir döneme delalet eder. İşlerin sakin bir seyirle yoluna gireceğine ve kazancın düzene oturacağına işaret eder.

Rüyada balık alıp satmak

Balığın el değiştirmesi, rüyada malın el değiştirmesine delalet eder. Balık almak mala ve mülke nail olmaya, balık satmak ise hayra ve menfaate yorulur.

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Rüyada balık almak

Rüyada balık almak mal ve mülkün artmasına, yüksek kazanca delalet eder. Bekâr için evlenmeye, evli için rızkın genişlemesine yorulur. Büyük balık almak, eline geçecek malın büyüklüğüne ve önemli bir yatırımın hayırla sonuçlanacağına işaret eder.

Rüyada balık satın almak kazanca, mal ve mülkün artmasına delalet eder. Bekâr için evlenmeye işaret eder. Balıkçıdan balık satın almak ve balıkçıdan balık almak, bedeli ödenerek elde edilecek helal mala yorulur. Pazardan balık almak ise emek karşılığı gelecek kazancın alametidir.

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Rüyada balık tezgahı görmek

Rüyada balık tezgahı görmek önüne serilmiş kısmete ve aralarından seçim yapılacak fırsatlara delalet eder. Tezgahta balık görmek, rüya sahibini bekleyen imkânlara işaret eder. Poşette balık görmek ise artık ele geçmiş, hazır duran bir mala yorulur.

Rüyada balık satmak

Rüyada balık satmak rüya sahibi ve ailesi için hayra ve menfaate delalet eder. Elde tutulan malın paraya dönmesine ve ticaretten kazanç sağlanmasına işaret eder.

Rüyada olağandışı balık rüyaları

Balığın suyun dışında ya da alışılmadık bir hâlde görülmesi, beklenmedik bir habere delalet eder. Karada balık görmek umulmadık bir yerden gelecek rızka, şeffaf balık görmek ise gizli kalmış bir işin açığa çıkmasına yorulur.

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Rüyada uçan balık görmek

Rüyada uçan balık görmek hastalıktan kurtulmaya ve yolculuğun hayırla sonuçlanmasına delalet eder; rahat ve huzurlu bir hayata işaret eder. Gökten balık yağması ve gökyüzünde balık görmek, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek bol rızkın alametidir.

Rüyada balık ısırması

Rüyada balık ısırması elin bollaşmasına, mal ve paranın artmasına delalet eder. İşlerin açılmasına, itibarın ve saygınlığın artmasına işaret eder. Balık ısırdığını görmek, rüya sahibine dokunan kısmetin habercisidir.

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Rüyada balık doğurmak

Rüyada balık doğurmak rüya sahibinin eliyle ortaya çıkacak hayırlı bir işe ve artacak rızka delalet eder. Ağzından balık çıktığını görmek, elde edilmiş bir kazancın açığa çıkmasına ve söylenen sözün menfaate dönmesine işaret eder.

Rüyada konuşan balık görmek

Rüyada konuşan balık görmek umulmadık bir yerden gelecek habere delalet eder. Balıkla konuşmak ise kısmetle ilgili bir müjdeye ve yakında öğrenilecek sevindirici bir gelişmeye işaret eder.

Rüyada balık besleyip yem vermek

Balık beslemek elde tutulan kısmeti büyütmeye, balığa yem vermek ise o kısmet için emek harcamaya delalet eder. Birine balık vermek ayrı bir eylemdir ve malın el değiştirmesine yorulur.

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Rüyada balık vermek

Rüyada balık vermek bolluğa, berekete ve cömertliğe delalet eder; borç vermeye ya da elindeki bir işi başkasına devretmeye de yorulur. Günlerin rahatlık ve keyifle geçeceğine, ticarette itibar sahibi olunacağına işaret eder. Birine balık vermek, rüya sahibinin eliyle başkasına ulaşacak hayra delalet eder. Kediye balık vermek ve kedilere balık vermek, muhtaç durumdaki birine yapılacak yardıma yorulur. Ölmüş birinin balık vermesi, beklenmedik bir yerden gelecek rızkın alametidir. Kedinin ağzında balık görmek ise eldeki bir kısmetin başkasına geçeceğine işaret eder.

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Rüyada balık beslemek

Rüyada balık beslemek gizli kalmış bir kabiliyetin yakında kazanca döneceğine ve çevrede takdir göreceğine delalet eder. Balıklara yem vermek ve balıklara yem atmak, büyütülmek istenen bir iş için harcanan emeğe işaret eder. Balıklara ekmek atmak bereketin paylaşılmasına, balık kurtarmak ise kaybolmak üzere olan bir kısmetin korunmasına yorulur.

Rüyada balık cinsine göre tabiri

Yumuşak huylu ve zararsız cinsler hayra ve berekete, yırtıcı cinsler ise düşmana ve kötü habere delalet eder. Altın balık görmek, eline geçecek değerli bir mala ve beklenen kısmete işaret eder.

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Rüyada sazan balık görmek

Rüyada sazan balık görmek bol ve helal rızka delalet eder. Emekle elde edilecek kazanca ve hanenin bereketlenmesine işaret eder.

Rüyada yunus balıkları görmek

Rüyada yunus balıkları görmek endişelerin yersiz çıkacağına ve durumun düzeleceğine delalet eder. Sıkıntılı günlerin bitip feraha çıkılacağına işaret eder.

Rüyada büyük köpek balık görmek

Rüyada büyük köpek balık görmek kötü haber almaya ve düşmanın varlığına delalet eder. Rüya sahibine zarar vermek isteyen, gücü kendinden fazla bir kimseye işaret eder. Diğer bir tabirde güç ve şeref sahibi bir kimseye yorulur.

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Rüyada balıklarla yüzmek

Rüyada balıklarla yüzmek rızkın içinde bulunmaya ve bereketli bir döneme delalet eder. Balıklı suda yüzmek ve balıkların içinde yüzmek, rüya sahibinin kazanç sağlayacağı bir ortamda olduğuna işaret eder. Denizde balıklarla yüzmek ve balıklı denizde yüzmek geniş bir rızka, balıklı gölde yüzmek ise elde tutulan malın korunmasına ve huzurlu bir hayata yorulur.