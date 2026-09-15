Bebekle ilgili rüyalarda eylem, bebeğin kendisi kadar belirleyicidir. Bebeği uzaktan görmek ile onu doğurmak ayrı sayılır. Emzirmek, sevmek, kucağına almak, yıkamak, uyutmak ve bebeğe bakmak da kendi başlarına tabir edilir. Rüyada bebek görmek başlığı altında toplanan yorumlar bu eylemlere göre dallanır, bebeğin eşyaları ve beşiği de ayrıca ele alınır.

Rüyada bebek görmek

Rüyada bebek görmek müjdeye, sevinçli habere ve hayırlı gelişmelere işaret eder. Rüya sahibinin bolluğa ve berekete kavuşacağına, zorluktan sonra kolaylık göreceğine, kapanmış rızık kapılarının yeniden açılacağına delalet eder. Bebek yeni doğan bir varlık sayıldığı için rüyada yeni kurulan işlere, taze kısmete, mirasa ve şifaya da yorulur.

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Tabirin yönünü bebeğin hâli belirler. Güzel, güler yüzlü, sakin ve sağlıklı bir bebek hayra ve müjdeye yorulur. Huzursuz, çirkin, hasta ya da cansız bir bebek ise sıkıntıya, aksiliklere ve dedikoduya işaret eder. Sürekli bebek görmek, gelen hayrın tek seferlik olmayacağına ve müjdenin peş peşe geleceğine delalet eder.

Rüyada bebeğin cinsiyetine göre tabiri

Bebeğin erkek ya da kız olması tabiri ayrı yönlere çevirir. Erkek bebek görmek müjde ve itibar hattında, kız bebek görmek bolluk ve rahatlık hattında okunur. İkisi de hayra delalet eder, değişen yalnızca gelen hayrın cinsidir. Bebeği görmek ile onu doğurmak ayrı eylemlerdir ve tabirleri de ayrı verilir.

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Rüyada erkek bebek görmek

Rüyada erkek bebek görmek müjdeye, refaha ve berekete işaret eder. Rüya sahibinin toplum içinde göreceği itibara ve saygıya delalet eder. Şirin, sevimli bir erkek bebek görmek dileklerin ve isteklerin gerçekleşeceğine yorulur. Huzursuz ve sevimsiz bir erkek bebek ise sorunlara ve aksiliklere alamettir.

Rüyada erkek bebek, gelen müjdenin hem eve hem rüya sahibinin itibarına dokunacağına delalet eder. Başkasının erkek bebeğini görmek, müjdenin yakın çevreden birine uğrayacağına ve bu sevinçten rüya sahibine de pay düşeceğine yorulur.

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Hamileyken rüyada erkek bebek görmek uğurlu sayılır. Sağlıklı bir hamileliğe ve rüya sahibinin toplum içinde artacak saygınlığına işaret eder.

Rüyada kız bebek görmek

Rüyada kız bebek görmek bolluğa, şerefe ve zorluktan sonra kolaylığa işaret eder. Alınacak bir kısmete, sevinçli bir işle karşılaşılacağına, borçların kapanıp dertlerden kurtulunarak refaha erileceğine delalet eder.

Rüyada kız bebek, eve girecek berekete ve eline geçecek kısmete yorulur. Kız bebek haberi almak, uzaktan gelecek sevindirici bir habere ve evin bereketinin artmasına delalet eder.

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Rüyada bebek emzirmek

Rüyada bebek emzirmek, rüya sahibinin sıkıntılarından, dertlerinden ve hastalıklarından kurtulacağına, kısmetinin açılacağına işaret eder. Kendi bebeğini emzirdiğini görmek hayırlı bir işe delalet eder. Emzirilen çocuğun ileride yüksek bir mertebeye erişeceğine ve aileye destek olacağına yorulur.

Bebek emzirmeye çalışmak, kısmetin açılması için gösterilecek emeğe işaret eder. Bu çabanın karşılıksız kalmayacağına ve dertlerin dağılacağına delalet eder.

Rüyada erkek bebek emzirmek

Rüyada erkek bebek emzirmek evlat müjdesine ve hastalıktan şifa bulmaya işaret eder. Kuvvete, berekete, sevince ve huzura delalet eder; aydınlık bir geleceğin ve güzel haberlerin alameti sayılır.

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Erkek bebek emzirdiğini görmek de şifaya ve eve girecek berekete yorulur. Erkek bebek emzirmek ve sütün aktığını görmek evin rızkının çoğalacağına işaret eder. Erkek bebek doğurup emzirmek zorlukların sona erip huzurlu bir döneme girileceğine delalet eder. Ayrıksı bir okumada ise bu rüya yakın çevreden gelebilecek zarara karşı uyarı sayılır.

Rüyada kız bebek emzirmek

Rüyada kız bebek emzirmek bolluğa, berekete ve varlığa işaret eder. Huzurlu ve zengin bir hayat sürüleceğine, emzirilen çocuğun salih bir kimse olacağına delalet eder. Bekar olan için evlilik kısmetine yorulur. Kız bebek emzirdiğini görmek de evin rızkının artacağına ve borçların kapanacağına işaret eder.

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Rüyada bebek emzirdiğini görmek

Rüyada bebek emzirdiğini görmek dertlerden ve hastalıklardan kurtulmaya, güzel işlerin açılmasına işaret eder. Emzirilen çocuğun ileride makam ve mertebe sahibi olacağına delalet eder. Bebek emzirme görmek ve bebek emzirirken görmek de kapalı kalmış işlerin açılacağına yorulur.

Rüyada sol göğsünden bebek emzirmek

Rüyada sol göğsünden bebek emzirmek huzurlu ve sağlıklı bir hayata işaret eder. Uzun süredir tutulan dileklerin gerçekleşeceğine delalet eder.

Rüyada sağ göğsünden bebek emzirmek

Rüyada sağ göğsünden bebek emzirmek rızkın ve kısmetin bollaşmasına işaret eder. Sıkıntıların çözüme kavuşacağına delalet eder.

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Rüyada bebek emzirmek sütünün aktığını görmek

Rüyada bebek emzirmek sütünün aktığını görmek büyük ve olumlu gelişmelere, maddi ve manevi bolluğa işaret eder. Evin bereketinin ve rızkının artacağına delalet eder. Bebek emzirmek ve sütün aktığını görmek ile memeden süt gelmesi ve bebek emzirmek, kazancın çoğalacağına ve evin geçiminin genişleyeceğine yorulur.

Rüyada bebek emziren kadın görmek

Rüyada bebek emziren kadın görmek zorluklardan kurtulmaya, mutluluk ve huzur bulmaya işaret eder. Çevredeki kimselerle bağların güçleneceğine ve dargınlıkların biteceğine delalet eder. Bebek emziren birini görmek ve birinin bebek emzirdiğini görmek de gelecek yardıma ve küskünlüğün sona ermesine yorulur. Bir erkeğin bebek emzirdiğini görmek, beklenmedik bir desteğe işaret eder.

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Rüyada bekar birinin bebek emzirmesi

Rüyada bekar birinin bebek emzirmesi evliliğe işaret eder. Hayırlı işlere atılım yapılacağına ve hayat şartlarının bir kademe yükseleceğine delalet eder. Bekar bir kızın bebek emzirdiğini görmek de hayırlı bir kısmete ve yakında kurulacak yuvaya delalet eder.

Rüyada hamileyken bebek emzirmek

Hamileyken rüyada bebek emzirmek beklenen hayrın gerçekleşeceğine ve sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Doğum yapıp bebek emzirmek ile bebek doğurup emzirmek de yeni bir döneme girileceğine, kısmetin açılıp geçim darlığının kalkacağına delalet eder.

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Rüyada yeni doğmuş bebek emzirmek

Rüyada yeni doğmuş bebek emzirmek kapanmış rızık kapılarının açılacağına ve üzüntünün yerini rahatlığa bırakacağına işaret eder. Küçük bebek emzirmek hayırlı bir işe başlanacağına yorulur. Emzik emen bebek görmek, beklenen rahatlığın yakında geleceğine delalet eder.

Rüyada birden fazla bebek görmek

Bebeğin sayısı arttıkça tabir de çoğalır. Tek bir bebek bir müjdeye işaret ederken birden fazla bebek görmek hayrın birkaç koldan geleceğine delalet eder. Beşiz bebek görmek bereketin kat kat artacağına ve evin rızkının genişleyeceğine yorulur.

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Rüyada ikiz bebek görmek

Rüyada ikiz bebek görmek çifte mutluluğa ve berekete işaret eder. Rüya sahibinin hiçbir eksiği olmadan huzur içinde yaşayacağına, şansının ve kısmetinin iki kat artacağına delalet eder.

Rüyada ikiz bebek, çifte kısmete ve iki yönden gelecek berekete işaret eder. Yeni doğmuş ikiz bebek görmek yakın zamanda gelecek çifte müjdeye yorulur. Arkadaşının ikiz bebekleri olduğunu görmek, yakın çevreye gelecek sevince ve o sevinçten rüya sahibine düşecek paya işaret eder.

Rüyada ikiz bebek doğurmak kısmetin artmasına ve çifte sevinçli habere işaret eder. İş hayatında önemli işlerin ve başarının iki katına çıkacağına delalet eder. İkiz bebek doğurduğunu görmek de iki ayrı koldan gelecek sevince yorulur.

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İkiz erkek bebek doğurmak müjdeli habere ve iş hayatında elde edilecek çifte başarıya işaret eder. İkiz kız bebek doğurmak bolluğa, berekete ve ailece yaşanacak rahatlığa delalet eder. Tanıdık birinin ikiz bebek doğurduğunu görmek ve annesinin ikiz bebek doğurduğunu görmek, aileye gelecek çifte müjdeye ve akrabalar arasında yaşanacak sevince yorulur. Kaynakların bir bölümü ikiz bebek doğurmayı farklı okur ve rüya sahibinin yalnız kendine yetecek kadar imkâna sahip olacağına, toplum içinde öne çıkmayacağına işaret sayar.

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Rüyada ikiz erkek bebek görmek çifte kısmete ve talihe işaret eder. Malın ve mutluluğun kat kat artacağına delalet eder. İki erkek bebek görmek de gelecek çifte müjdeye ve itibarın artmasına yorulur.

Rüyada ikiz kız bebek görmek çifte berekete ve bolluğa işaret eder. Ardı ardına gelecek iki sevince ve evin rahatlamasına delalet eder. İki kız bebek görmek de borçların kapanıp evin rahatlayacağına yorulur.

Rüyada ikiz bebek emzirmek dertlerden kurtulup kısmetin iki koldan açılacağına işaret eder. İkiz erkek bebek emzirmek berekete ve şifaya delalet eder. İkiz bebek doğurmak ve emzirmek, zorlukların ardından gelecek çifte sevince yorulur.

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Rüyada üçüz bebek görmek

Rüyada üçüz bebek görmek birden fazla güzel habere işaret eder. Gelen haberlerin farklı alanlardan ve farklı konulardan olacağına delalet eder. Evin bereketinin artacağına ve aile içindeki huzursuzluğun biteceğine de yorulur. Üç tane bebek görmek ile 3 tane bebek görmek de peş peşe gelecek güzel haberlere yorulur.

Üçüz erkek bebek görmek itibarın ve kazancın üç koldan artacağına işaret eder. Üçüz kız bebek görmek bolluğa ve arka arkaya gelecek berekete delalet eder. Üçüz bebek doğurmak sıkıntılardan arınmaya ve birden fazla işin aynı anda düzelmesine yorulur; üçüz bebek doğurduğunu görmek de kapanan bir dönemin ardından gelecek ferahlığa işaret eder. Üçüz bebek sevmek hayırlı haberlerin çoğalacağına, üçüz bebek emzirmek sıkıntıların kalkıp rızkın genişleyeceğine işaret eder. Yeni doğmuş üçüz bebek görmek ise yakın zamanda açılacak bereketli kapılara delalet eder.

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Rüyada iki bebek görmek

Rüyada iki bebek görmek sıkıntılı bir döneme, ancak sonunda iyi günlerin geleceğine işaret eder. Beklemede kalan işlerin bir süre daha uzayacağına, ardından hayırla sonuçlanacağına delalet eder. İki tane bebek görmek ve 2 tane bebek görmek de önce zahmete, ardından rahatlığa işaret eder.

Rüyada dördüz bebek görmek

Rüyada dördüz bebek görmek farklı yönlerden gelecek güzel haberlere işaret eder. Evin bereketinin çoğalacağına ve borçların kapanacağına delalet eder. Dördüz bebek doğurmak birden fazla işin aynı anda yoluna gireceğine, yeni doğmuş dördüz bebek görmek ise beklenen müjdenin yakınlaştığına yorulur.

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Rüyada bebek doğurmak

Rüyada bebek doğurmak sıkıntılardan arınmaya, yeni bir başlangıca ve huzura işaret eder. Rüya sahibinin mevcut sorunlarından kurtulup ferah bir döneme adım atacağına delalet eder. Bebek doğması ve bebek doğurmak görmek de kapanmış bir kapının yeniden açılacağına yorulur. Karnında bebek görmek ve ultrasonda bebek görmek, henüz doğmamış bir kısmetin habercisi sayılır.

Rüyada erkek bebek doğurmak

Rüyada erkek bebek doğurmak kadın için hayra ve mutluluğa işaret eder. Sorumlulukların hafifleyeceğine, zorlukların sona erip huzur ve refaha kavuşulacağına delalet eder. Müjdeli habere ve iş hayatında elde edilecek büyük başarıya da yorulur. Erkek bebek doğurduğunu görmek ile erkek bebek doğmasını görmek eve girecek sevince ve ferahlığa delalet eder.

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Erkek bebek doğurduğunu görmek bir kısım kaynakta tersine okunur ve üzüntüye, kedere, hastalığa işaret sayılır. Aynı okumada kız bebek doğurduğunu görmek ferahlığa ve sevince, çocuğu sırtına yüklendiğini görmek üzüntüye ve hastalığa yorulur. Yaygın olan okuma birincisidir. Bebeği doğurmak değil de yalnızca görmek söz konusuysa bu ters yön geçerli değildir, erkek bebek görmek her durumda müjdeye işaret eder.

Rüyada kız bebek doğurmak

Rüyada kız bebek doğurmak bolluğa, berekete ve rahatlığa işaret eder. Uzun süredir aklında olan bir konuda başarı kazanılacağına, can sıkıntısından kurtulunup ailece mutlu olunacağına delalet eder. Bekar olan için hayırlı bir evliliğe, evli olan için aile içi huzurun artacağına yorulur. Kız bebek doğurduğunu görmek de ailece yaşanacak rahatlığa ve gelecek berekete delalet eder.

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Rüyada bebek doğurduğunu görmek

Rüyada bebek doğurduğunu görmek sıkıntılardan kurtulmaya ve yeni bir başlangıca işaret eder. Rüya sahibinin ferah bir döneme gireceğine delalet eder. Bebek doğduğunu görmek ve bebek doğuran görmek de üzüntünün kalkıp yerine rahatlığın geleceğine yorulur.

Bebek doğurtmak, sıkıntıda olan birine yapılacak yardıma ve hayırlı bir işte aracı olmaya yorulur. Yeni doğum yapmış kadın ve bebek görmek, yakın çevrede yaşanacak sevince ve eve girecek rızka işaret eder. Annemin bebek doğurduğunu görmek ve annesinin bebek doğurduğunu görmek, aileye gelecek müjdeye ve ev halkının derdinin dağılacağına delalet eder.

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Rüyada karnında bebek görmek

Rüyada karnında bebek görmek henüz açığa çıkmamış bir hayra ve yakında başlayacak yeni bir döneme işaret eder. Beklenen kısmetin hazırlık hâlinde olduğuna, zamanı geldiğinde sıkıntıların kalkacağına delalet eder. Karnında bebek olduğunu görmek, elde büyüyen ve zamanla meyvesi alınacak bir kısmete yorulur.

Karnında bebek oynaması ve karnında bebek oynaması hissetmek, bekletilen bir işin harekete geçtiğine ve müjdenin yaklaştığına yorulur. Göbek bağı kopmamış bebek görmek, henüz tamamlanmamış bir işe ve o iş bitince gelecek rahatlığa işaret eder. Karnında erkek bebek olduğunu görmek itibara, karnında kız bebek olduğunu görmek berekete delalet eder.

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Rüyada ultrasonda bebek görmek

Rüyada ultrasonda bebek görmek beklenen bir haberin yakında açığa çıkacağına işaret eder. Gizli kalan bir hayrın belli olacağına delalet eder. Prematüre bebek görmek, vaktinden önce eline geçecek bir kısmete ve kısa süreli bir zahmete yorulur. Tüp bebek yaptırmak ise emek verilerek elde edilecek hayırlı bir sonuca işaret eder.

Rüyada bebek sevmek

Rüyada bebek sevdiğini görmek hayırlı ve sevindirici haber alınacağına işaret eder. Rüya sahibinin geleceğinin aydınlık olacağına, yakınlarından maddi ve manevi destek göreceğine, neşeli günler geçireceğine delalet eder.

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Rüyada bebek sevmek iyi, güzel ve sevinçli gelişmelere işaret eder; rüya sahibinin yakın zamanda hayırlı haber alacağına yorulur. Bebeği sevip öpmek önüne çıkacak yeni fırsatlara ve kolaylığa delalet eder. Bebekle oynamak, evin neşesinin artacağına ve dargınlıkların sona ereceğine işaret eder.

Rüyada erkek bebek sevmek

Rüyada erkek bebek sevmek iyi, güzel ve sevindirici gelişmelere işaret eder. Rüya sahibinin hayırlı haber alacağına ve gönlünün ferahlayacağına delalet eder. Erkek bebek sevmek kucaklamak ve erkek bebek öpmek de önüne çıkacak yeni fırsatlara yorulur.

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Rüyada kız bebek sevmek

Rüyada kız bebek sevmek berekete, bolluğa ve şerefe işaret eder. Sevinçli bir işle karşılaşılacağına delalet eder. Kız bebek öpmek, beklenen bir haberin hayırlısıyla geleceğine yorulur.

Rüyada bebek öpmek

Rüyada bebek öpmek yeni fırsatların çok yaklaştığına işaret eder. Bu fırsatlar sayesinde mutluluğa ve huzura erişileceğine delalet eder. Tanımadığı bir bebeği öpmek, karanlık bir dönemin beklenmedik biçimde dağılacağına yorulur. Bebek sevmek öpmek ve bebek koklamak da sevindirici bir habere işaret eder.

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Rüyada yeni doğmuş bebek görmek

Rüyada yeni doğmuş bebek görmek hayrın ve güzelliğin en müjdelisine işaret eder. Yeni yolların ve bereketli kapıların açılacağına, borçtan ve sıkıntıdan kurtulunacağına, beklenmedik bir anda hayatın olumlu yönde değişeceğine delalet eder.

Yeni doğmuş bebek, yeni doğan bebek ve doğmuş bebek görmek, beklenen hayrın artık yakın olduğuna delalet eder. Bebek ismi söylenmesi, gelecek müjdenin kime ve hangi konuda olacağının belli olmasına yorulur. Kaynakların bir bölümü ise yeni doğmuş çocuk görmeyi üzüntüye ve kedere yorar; yaygın olan okuma müjde yönündedir.

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Rüyada yeni doğmuş erkek bebek görmek

Rüyada yeni doğmuş erkek bebek görmek rüya sahibinin önüne güzel yolların ve bereketli kapıların açılacağına işaret eder. Borçlardan ve zorluklardan kurtulacağına, müjdeli haber alacağına delalet eder. Yenidoğan erkek bebek görmek de kapanmış yolların yeniden açılacağına yorulur.

Rüyada yeni doğmuş kız bebek görmek

Rüyada yeni doğmuş kız bebek görmek bolluğa, şerefe ve ferahlığa işaret eder. Mevcut sıkıntının kalkıp yerine rahatlık geleceğine delalet eder.

Rüyada kundakta bebek görmek

Rüyada kundakta bebek görmek yakın zamanda müjdeli ve güzel haber alınacağına işaret eder. Huzurlu ve mutlu bir yaşam sürüleceğine delalet eder. Kundaklı bebek görmek de yakında alınacak güzel habere delalet eder. Beyaz kundakta bebek görmek, gelen haberin temiz ve hayırlı olacağına yorulur.

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Rüyada kucağında bebek görmek

Rüyada kucağında bebek görmek hayırlı ve müjdeli bir rüya sayılır. Rüya sahibinin bolluk ve bereket içinde yaşayacağına, her alanda yeni ve hayırlı haberler alacağına işaret eder. Kucakta bebek görmek de eve girecek berekete ve alınacak müjdeye yorulur. Kucağında bebek sevmek, alınan müjdenin sevincinin ev halkıyla paylaşılacağına delalet eder.

Rüyada kucağında erkek bebek görmek

Rüyada erkek bebek görmek ve kucağına almak müjdeye işaret eder. Beklenmedik bir kısmete ve az emekle gelecek berekete delalet eder. Erkek bebek kucağına almak ile kucağına erkek bebek almak, hazır gelecek bir kazanca ve artacak itibara yorulur.

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Rüyada kucağına bebek almak

Rüyada kucağına bebek almak hayırlı habere ve müjdeye işaret eder. Geleceğe dair umut veren gelişmelerin kısa sürede gerçekleşeceğine delalet eder. Kendi bebeğini kucağına almak evlenmeye, hayırlı kısmete, huzura ve berekete yorulur. Bebek kucağına almak ve yeni doğmuş bebek kucağa almak da yakında gerçekleşecek bir sevince işaret eder.

Rüyada kucağında kız bebek görmek

Rüyada kucağında kız bebek görmek bolluğa ve eve girecek rahatlığa işaret eder. Eline geçecek bir kısmete ve borçların kapanmasına delalet eder. Kucakta kız bebek görmek ile kucağına kız bebek almak da evin bereketinin artacağına yorulur.

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Rüyada bebek kucaklamak

Rüyada bebek kucaklamak müjdeye ve hayırlı habere işaret eder. Bolluk ve bereket içinde geçecek bir döneme delalet eder. Bebek sevmek kucaklamak, ferahlık verecek bir gelişmeye yorulur. Yeni doğmuş bebek kucaklamak ise önü açılacak yeni bir işe işaret eder.

Rüyada başkasının kucağında bebek görmek

Rüyada başkasının kucağında bebek görmek iş hayatında yüksek yerlere gelineceğine, makam sahibi olunacağına ve kazancın katlanacağına işaret eder. Beklenmedik bir mirasa ve kazancın çoğalmasına delalet eder.

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Birinin kucağında bebek görmek de iş hayatında yükselmeye ve rızkın artmasına delalet eder. Annenin kucağında bebek görmek ve annemin kucağında bebek görmek, aileye gelecek berekete ve ev halkının sıkıntıdan kurtulmasına yorulur. Çocuğu olmayan birinin kucağında bebek görmek, uzun süredir beklenen bir dileğin gerçekleşeceğine işaret eder. Tanımadığı birinin kucağında bebek görmek ise uzaktan gelecek bir habere delalet eder.

Rüyada kucağında bebek taşıdığını görmek

Rüyada kucağında bebek taşıdığını görmek alınan müjdenin ardından gelecek sorumluluğa işaret eder. Bu sorumluluğun hayırla sonuçlanacağına delalet eder. Kucağında bebek taşımak, üstlenilen işin rüya sahibine itibar kazandıracağına yorulur. Kucağında bebekle yürümek ise işlerin adım adım ilerleyeceğine ve önündeki engellerin kalkacağına işaret eder.

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Rüyada kucağına bebek verilmesi

Rüyada kucağına bebek verilmesi emanet edilecek hayırlı bir işe ve beklenmedik bir kısmete işaret eder. Kucağına erkek bebek verilmesi, rüya sahibine gelecek müjdeye ve artacak saygınlığa delalet eder. Ölünün diriye bebek vermesi, hiç umulmadık bir yerden gelecek mala ve mirasa yorulur.

Rüyada bebek bakmak

Rüyada bebek bakmak karşılaşılacak fırsatlara ve olumlu gelişmelere işaret eder. Rüya sahibinin emeğinin karşılığını alacağına ve çevresinden takdir göreceğine delalet eder. Bebek baktığını görmek ve bebek bakıcılığı yapmak da üstlenilecek hayırlı bir işe yorulur. Bebek beslemek ve bebek doyurmak, evin rızkının genişleyeceğine ve geçim darlığının kalkacağına işaret eder.

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Rüyada bebek yıkamak

Rüyada bebek yıkamak iş ve eğitim hayatında uzun süredir yaşanan sıkıntının sona ereceğine işaret eder. Sorunların kısa zamanda çözüleceğine ve huzura erileceğine, hayırlı haberler alınacağına delalet eder. Erkek bebek yıkamak itibarın artmasına, yeni doğmuş bebek yıkamak yeni bir işin temizce kurulmasına yorulur. Bebek banyo yaptırmak da üzerdeki yükün hafifleyeceğine işaret eder.

Rüyada bebek uyutmak

Rüyada bebek uyutmak yeni sorumluluklara ve huzurlu bir döneme girileceğine işaret eder. Hanedeki anlaşmazlıkların biteceğine, iş hayatındaki sıkıntıların atlatılacağına ve borçların temizleneceğine delalet eder. Ağlayan bir bebeği uyutmak, zorlukların üstesinden gelinip rahata kavuşulacağına yorulur.

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Kucağında bebek uyutmak evin huzurunun yerine geleceğine, erkek bebek uyutmak iş hayatındaki gerginliğin dineceğine işaret eder. Bebek uyutmaya çalışmak, huzurun gelmesi için bir süre daha emek verileceğine delalet eder. Bebeğe ninni söylemek ise küskünlerin barışmasına ve dargınlıkların bitmesine yorulur.

Rüyada bebek altı temizlemek

Rüyada bebek altı temizlemek dünya işlerinde rahatlamaya, borçlardan ve endişelerden kurtulmaya işaret eder. Sorumluluklara yenilerinin ekleneceğine ve ticaretin genişleyeceğine de yorulur. Rüyada bebek altını değiştirmek sorumlulukların artacağına, borçların ve sıkıntıların kalkacağına delalet eder.

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Bebek bezi değiştirmek, bebek altını temizlemek ve bebek altı değiştirmek endişelerin kalkıp ticaretin genişleyeceğine işaret eder. Altına yapmış bebek görmek, kısa süreli bir zahmetin ardından gelecek rızka işaret eder.

Rüyada bebek kakası görmek

Rüyada bebek kakası görmek rızka ve mala delalet eder. Beklenmedik bir yerden gelecek kısmete ve kazanca işaret eder. Kakanın çok olması rızkın ve malın artacağına, az olması ise az da olsa helal bir kazanca yorulur.

Bebek kakası ve bebek pisliği görmek de mala ve helal kazanca yorulur. Bebek bezinde kaka görmek, eline geçecek kazancın hazır ve kolay olacağına işaret eder.

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Rüyada bebek kakasının eline bulaştığını görmek mala ve nimete kavuşmaya işaret eder. Bu malın ufak zahmetlerle geleceğine delalet eder.

Rüyada bebek kakası temizlemek dünya işlerinde rahatlamaya işaret eder. Borçlardan ve endişelerden kurtulunacağına delalet eder. Bebek boku temizlemek de üzerdeki yükün kalkacağına yorulur.

Rüyada bebek sallamak

Rüyada bebek sallamak geleceğin parlak olacağına işaret eder. Borçların ödeneceğine ve geçim darlığının kalkacağına delalet eder. Ayağında bebek sallamak ve ayakta bebek sallamak da evin huzurunun yerine geleceğine yorulur.

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Rüyada bebek giydirmek

Rüyada bebek giydirmek kazancından başkalarına da verileceğine, üzüntülü günlerin geride kalacağına ve zorlu dönemlerin kolayca geçileceğine işaret eder. Müjdeli haber alınacağına ve sıkıntılardan kurtulunacağına delalet eder. İş hayatında üst mevkilere erişilmesine ve aileye yeni bir bebeğin katılmasına yorulur. Bebeğe güzel ve şık kıyafet giydirmek hayırlı habere ve olumlu gelişmelere alamettir. Erkek bebek giydirmek ise artacak itibara işaret eder.

Rüyada ölü bebek görmek

Rüyada ölü bebek görmek üzüntüye ve kedere işaret eder. Hedeflerin yarım kalacağına, umulan gelişmelerin gerçekleşmeyeceğine delalet eder. Ölü bebeğin canlandığını görmek ise tersine yorulur; işlerin yoluna gireceğine, maddi ve manevi zorlukların aşılacağına alamettir.

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Ölmüş birinin yanında bebek görmek, geride kalanlara gelecek bir habere işaret eder. Ölü bebeği mezarlıkta görmek yaygın okumada üzüntü hattında tabir edilir ve umulan bir gelişmenin gerçekleşmeyeceğine işaret eder.

Rüyada bebek mezarı görmek

Rüyada bebek mezarı görmek ölü bebek görmekten ayrı yönde tabir edilir. Güzel haber almaya ve ailece kutlama yapmaya işaret eder; yakın akrabadan gelecek bebek müjdesine ve hiç zahmet çekmeden erişilecek bolluğa delalet eder. Uzun zamandır beklenen bir haberin hayırlısıyla geleceğine, rızkın artacağına ve rahat bir döneme girileceğine yorulur.

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Boş bebek mezarı görmek sıkıntılardan kurtulmaya, bahçede bebek mezarı görmek engellerin ortadan kalkıp hayallerin gerçekleşmesine işaret eder. Bebek mezarı kazmak ya da açmak işlerin düzelip sıkıntıdan çıkılmasına delalet eder. Mezardan canlı bebek çıkarmak ve mezarda canlı bebek görmek, kesilmiş umudun yeniden canlanmasına yorulur. İkiz bebek mezarı görmek ise huzurun kaçmasına işaret eder.

Rüyada ölmüş bebek görmek

Rüyada ölmüş bebek görmek üzüntüye ve uzun sürecek bir kedere işaret eder. Umulan gelişmelerin gerçekleşmeyeceğine delalet eder. Ölmüş bebekler görmek ve bebek ölmesi de umut kesilecek bir işe yorulur.

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Bebek cenazesi görmek ve bebek ölüsü görmek yarım kalacak bir işe yorulur. Bebek tabutu görmek ile bebek cesedi görmek, beklenen bir haberin gelmeyeceğine işaret eder. Bebek öldüğünü duymak ise üzüntü verecek bir habere delalet eder.

Rüyada bebek düşürmek

Rüyada bebek düşürmek üzüntüye, kedere ve zahmete işaret eder. Huzursuzluğa ve işlerin yarım kalmasına delalet eder. Bebek düşürdüğünü görmek de yarım kalacak bir işe ve üzüntüye yorulur. Ölü bebek doğurmak ve bebek aldırmak, emek verilen bir işin sonuçsuz kalmasına yorulur.

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Rüyada hamile birinin bebek düşürdüğünü görmek üzüntüye, kedere ve zahmete işaret eder. İşlerin yarım kalmasına delalet eder.

Rüyada hamile olmayan birinin bebek düşürmesi, henüz başlamamış bir işin daha ilk adımda sonuçsuz kalacağına işaret eder. Umut bağlanan bir fırsatın elden çıkacağına ve kısa süreli bir üzüntüye delalet eder.

Rüyada bebek kaybetmek

Rüyada bebek kaybetmek bir işte ya da özel hayatla ilgili bir konuda umudun azalmasına işaret eder. Sıkıntılı bir döneme delalet eder.

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Rüyada bebek eşyaları görmek

Bebeğe ait eşyaları görmek, bebeğin kendisini görmek gibi hayra yorulur. Eve girecek berekete ve yaklaşan bir müjdeye işaret eder. Bebek emziği görmek beklenen haberin yakınlaştığına, bebek battaniyesi görmek sıkıntısız ve huzurlu bir döneme delalet eder. Bebek biberonu görmek ve bebek maması görmek ise rızkın çoğalacağına yorulur.

Rüyada oyuncak bebek görmek

Rüyada oyuncak bebek görmek mutluluğa ve kavuşmaya işaret eder; sevinçli bir habere delalet eder. Oyuncak bebek hediye almak, gönül alacak bir davranışa ve yakınlardan gelecek desteğe yorulur.

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Rüyada bebek arabası görmek

Rüyada bebek arabası görmek yolculuğa işaret eder. İçinde bebek bulunan bir arabayı sürerken görmek uzaktan gelecek bir yolcuya ya da habere delalet eder. Bebek arabası taşımak, rüya sahibinin memnun olacağı bir işe başlayacağına yorulur.

Bebek arabası sürmek ve bebek arabasıyla bebek gezdirmek, hayırlı bir işe ve kısa bir seyahate işaret eder. Bebek arabası süren kadın görmek, uzaktaki bir yakından gelecek habere delalet eder. Bebek arabası satın almak yeni bir düzen kurulacağına yorulur. Boş bebek arabası görmek ise beklenen haberin bir süre daha gecikeceğine işaret eder.

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Rüyada bebek kıyafeti görmek

Rüyada bebek kıyafeti görmek hayırlı habere, maddi kazanca ve berekete işaret eder. Evliliğe ve mutlu günlere delalet eder. Bebek kıyafetleri görmek ve bebek elbisesi görmek de eve girecek kazanca yorulur.

Bebek yeleği görmek, gelecek kazancın rüya sahibini sıkıntıdan koruyacağına yorulur. Bebek çorabı görmek ve bebek patiği görmek küçük ama bereketli bir kısmete işaret eder. Yeni bebek kıyafeti almak ise eve girecek berekete delalet eder.

Rüyada bebek ayakkabısı görmek

Rüyada bebek ayakkabısı görmek hayatın yolunda gitmesine işaret eder. Rüya sahibinin iyi huylu ve yardımsever bir kimse olduğuna delalet eder. Bebek ayakkabı görmek, hayatın düzen içinde ilerleyeceğine ve rüya sahibinin yardımını görenlerin çoğalacağına yorulur.

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Rüyada beşikte bebek görmek

Rüyada beşikte bebek görmek bekar olan için evliliğe, evli olan için evlat sahibi olmaya işaret eder. Beşikte uyuyan bebek görmek yapılan işlerin büyük itibar kazandıracağına ve gelen destekle sorunların çözüleceğine yorulur.

Rüyada bebek beşiği görmek de bekar için evliliğe, evli için evlat müjdesine delalet eder. Beşik içinde bebek görmek ve bebek yatağı görmek, yakında müjdelenecek bir evlat haberine işaret eder.

Rüyada bebek bezi görmek

Rüyada bebek bezi görmek borçlardan ve endişelerden kurtulmaya, üstlenilecek yeni bir sorumluluğa işaret eder. Paketli bebek bezi görmek, hazırlığı yapılmış ama henüz başlanmamış bir işe ve zamanı gelince gelecek rahatlığa delalet eder.

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Rüyada bebeğin görünüşüne göre tabiri

Bebeğin görünüşü tabiri doğrudan değiştirir. Güzel, tombul, güler yüzlü ve bakımlı bir bebek hayra ve müjdeye yorulur. Huzursuz, çirkin, kirli ya da kanlı görünen bir bebek ise sıkıntıya ve aksiliğe işaret eder. Esmer erkek bebek görmek ve siyah saçlı erkek bebek görmek berekete ve yeni bir hayat evresine delalet eder.

Rüyada küçük bebek görmek

Rüyada küçük bebek görmek bolluğa, berekete ve gelecek rahatlığa işaret eder. Yakın zamanda sevinçli haberler alınacağına ve güzel olaylar yaşanacağına delalet eder. Küçük kız bebek görmek eline geçecek bir kısmete, küçük erkek bebek görmek artacak itibara yorulur. Parmak bebek görmek ise küçük görünen bir işten büyük hayır çıkacağına işaret eder.

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Rüyada renkli gözlü bebek görmek

Rüyada renkli gözlü bebek görmek büyük müjdeye ve hayata girecek yeni bir kimseye işaret eder. Renkli gözlü kız bebek görmek de sevindirici bir habere delalet eder.

Rüyada mavi gözlü bebek görmek büyük müjdeye ve sevindirici habere işaret eder. Hayata yeni bir kimsenin gireceğine, sıkıntılardan uzaklaşılıp huzurlu bir döneme girileceğine delalet eder. Bekar olan için evlilik kısmetine, evli olan için evlat müjdesine yorulur. Mavi gözlü erkek bebek görmek ve mavi gözlü kız bebek görmek de büyük bir sevince ve huzurlu bir döneme yorulur.

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Rüyada yeşil gözlü bebek görmek berekete ve rızkın artmasına işaret eder. Yeşil gözlü erkek bebek görmek, uzun süredir beklenen bir işin hayırla sonuçlanacağına delalet eder.

Rüyada güzel bebek görmek

Rüyada güzel bebek görmek sevinçli haber alınacağına ve mutluluğa işaret eder. Çok güzel bebek görmek gelen müjdenin büyüklüğüne delalet eder. Çok güzel kız bebek görmek ve güzel kız bebek görmek bolluğa, çok güzel erkek bebek görmek ve güzel erkek bebek görmek artacak itibara yorulur.

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Rüyada çirkin bebek görmek

Rüyada çirkin bebek görmek dedikoduya ve aksiliklere işaret eder. Sıkıntılı bir döneme delalet eder. Çirkin erkek bebek görmek, işlerin arasına girecek bir kimseye ve gecikecek bir habere yorulur.

Rüyada tombul bebek görmek

Rüyada tombul bebek görmek bolluğa, berekete ve hayatın hayırlı bir döneme gireceğine işaret eder. Tombul erkek bebek görmek kazancın artacağına delalet eder. Kilolu bebek görmek ve şişman bebek görmek de evin rızkının genişleyeceğine yorulur.

Rüyada sarışın erkek bebek görmek

Rüyada sarışın erkek bebek görmek berekete, şifaya ve yeni bir hayat evresine girileceğine işaret eder. Evliliğe, yeni işe ve borçların kapanmasına delalet eder. Sarışın kız bebek görmek de bolluğa ve sıkıntının ardından gelecek rahatlığa yorulur.

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Rüyada bebek dişi görmek

Rüyada bebek dişi görmek şifaya, sevinçli habere ve berekete işaret eder. Rüya sahibinin girişken olacağına, büyük işler yapmak için harekete geçeceğine ve girişimlerine destek bulacağına delalet eder.

Bebek dişi çıktığını görmek ve bebek dişinin çıktığını görmek, hayata gelecek ani bir değişikliğe ve beklenmedik bir sevince yorulur. Bebek ağzında diş görmek ile bebekte diş görmek erken yaşta kazanılacak bir nasibe işaret eder. Dişli bebek görmek ve dişli bebek doğurmak da girişilen işlerde gösterilecek cesarete ve alınacak sonuca yorulur. Sağlıklı, gülen bir bebekte parlak diş görmek müjdeye, beklenmedik desteğe ve büyük bir başarıya işaret eder. Kırık, çürük ya da kararmış diş görmek sıkıntıya ve kedere delalet eder. Yeni doğmuş bir bebekte diş görmek ise hayatta yepyeni bir sayfa açılacağına ve geçmişteki sıkıntılardan kurtulunacağına yorulur.

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Rüyada çıplak bebek görmek

Rüyada çıplak bebek görmek hayra ve esenliğe delalet eder. Rüya sahibinin içinde bulunduğu durumdan kurtulacağına, gam ve kederden arınacağına, önünde yeni bir sayfa açılacağına işaret eder. Çıplak bebeği giydirmek müjdeye ve üstlenilecek hayırlı bir sorumluluğa yorulur.

Çıplak bebeğin güldüğünü görmek sevinçli haber alınacağına, hatta bir yakından kalacak mirasa delalet eder. Ağladığını görmek geçici sıkıntılara ve huzursuzluğa işaret eder. Çıplak bebeği kucağına almak büyük bir mutluluğa erişileceğine yorulur. Yeni doğmuş çıplak bir bebek görmek ve çıplak kız bebek görmek kısa süre içinde yaşanacak bir mutluluğa alamettir.

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Rüyada zenci bebek görmek

Rüyada zenci bebek görmek iyiliğe ve berekete işaret eder. Beklenmedik olaylara, sürprizlere ve sıkıntının ardından gelecek ferahlığa delalet eder. Rüya sahibinin dostlarının yanında olacağına, kazançlı işler yapacağına ve geçim sıkıntısı çekmeden rahat bir hayat süreceğine yorulur.

Zenci bebeği sevmek bolluğa ve bereketli bir döneme, kucağına almak rızık kapılarının açılmasına, emzirmek hayırlı bir döneme girip huzura kavuşmaya işaret eder. Bebeğin güldüğünü görmek sıkıntılardan kurtulup sevinç bulmaya delalet eder. Bebeği ağlarken ya da kirli hâlde görmek, sıkıntının bir süre daha süreceğine ve ardından rahatlığın geleceğine yorulur. Terk edilmiş hâlde bir zenci bebek bulmak beklenmedik bir mala, mirasa ya da sürpriz kazanca işaret eder.

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Rüyada engelli bebek görmek

Rüyada engelli bebek görmek çekilen sıkıntıdan bir süreliğine kurtulup rahat bir nefes almaya işaret eder. Aile hayatındaki maddi darlığın aşılacağına, büyük hayallerin gerçekleşeceğine ve makam sahibi olmaya delalet eder. Rahatsızlıkların son bulmasına, küskünlerin barışmasına ve hayırlı evlat sahibi olmaya yorulur. Engelli bebek görmek hayırlı kısmetler alınacağına, isteklerin gerçekleşeceğine ve çalışılan işte kazancın çoğalmasına da işaret eder. Üzüntünün yerini mutluluğa bırakacağına delalet eder.

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Rüyada bebeğin hâline göre tabiri

Bebeğin o anki hâli tabiri ayrı bir yöne çevirir. Gülen, uyuyan ve konuşan bebek hayra ve habere yorulurken ağlayan, hasta ve kusan bebek kendi başına ayrı ayrı tabir edilir. Yürüyen bebek görmek ve bebek yürüdüğünü görmek, işlerin dışarıdan desteğe ihtiyaç kalmadan ilerleyeceğine delalet eder.

Rüyada ağlayan bebek görmek

Rüyada ağlayan bebek görmek gelecek işe ve kazanca işaret eder. Rüya sahibinin çevresinden övgü dolu sözler duyacağına, başkalarına hayrı dokunan işler yapacağına delalet eder. Yeni doğmuş ağlayan bebek görmek evlat müjdesine ve sevinçli günlere yorulur. Bebek ağlaması ve bebek ağlaması görmek de gelecek işe ve kazanca delalet eder.

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Rüyada bebek ağlaması duymak kaybolan keyfin yerine geleceği bir gelişmeye ve sevince işaret eder. Uzun yıllar kimseye muhtaç olmadan mutlu bir hayat sürüleceğine delalet eder. Bebek sesi duymak ve bebek ağlaması sesi duymak da beklenen bir müjdeye delalet eder.

Rüyada konuşan bebek görmek

Rüyada konuşan bebek görmek beklentilerin ve duaların gerçekleşmesine işaret eder. Sevince, habere, işe, mirasa, şifaya, üzüntüden ve hastalıktan kurtulmaya delalet eder. Bebeğin doğar doğmaz konuşması, rüya sahibinin beklenmedik bir yoldan bilgi edineceğine yorulur. Konuşan kız bebek görmek ve konuşan erkek bebek görmek de yakında alınacak bir habere işaret eder.

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Rüyada uyuyan bebek görmek

Rüyada uyuyan bebek görmek sessizliğe, huzura ve sükûnet içinde yaşamaya işaret eder. Tasasız bir geleceğe delalet eder. Uyuyan erkek bebek görmek evin düzeninin bozulmayacağına yorulur. Suyun içinde uyuyan bebek görmek ise bolluk içinde geçecek rahat bir döneme işaret eder.

Rüyada gülen bebek görmek

Rüyada gülen bebek görmek hayırlı habere ve sevince işaret eder. Rüya sahibinin gönlünün ferahlayacağı gelişmelere delalet eder.

Rüyada hasta bebek görmek

Rüyada hasta bebek görmek şifa bulmaya ve hayırlı evlat sahibi olmaya işaret eder. Bebeğin kurtulduğu gibi rüya sahibinin de tüm sorunlarından kurtulacağına delalet eder.

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Rüyada bebek kusması

Rüyada bebek kusması kusulan miktarınca mala ve mülke işaret eder. Bebeğin fışkırırcasına kusması yüksek bir kazanca, az miktarda kusması ise geçinecek kadar rızka delalet eder. Kusan bebek görmek de eline geçecek mala yorulur.

Bebeğin kolayca kustuğunu görmek tövbe etmeye ya da haksız yere alınan bir malın sahibine iade edilmesine işaret eder. Zorlanarak kustuğunu görmek karşılaşılacak sıkıntı ve üzüntülere yorulur. Bebeğin üstüne kustuğunu görmek arkadan konuşan ve dedikodu yapan kimselere delalet eder; aynı hatta hak edilmeden elde edilen bir kazanca da işaret sayılır. Bebek kusmuğunu temizlemek atılan bir iftiradan aklanmaya, bebeğin yediğini kusması ise verilen sözün tutulmamasına yorulur.

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Rüyada emekleyen bebek görmek

Rüyada emekleyen bebek görmek hayırlı işlerde yer alınacağına ve yardım isteyene elden gelen desteğin verileceğine işaret eder. Güç ve kısmet sahibi olunacağına, karşısına çıkan her şansın değerlendirileceğine delalet eder. Önü kesen engellerin kalkmasına, kurulan planların kâra dönmesine ve geçmişteki maddi darlıktan çıkılmasına yorulur.

Hızlı emekleyen bir bebek görmek rakipleri ve düşmanları alt etmeye, zenginleşip borçlardan kurtulmaya işaret eder. Yolda emekleyen bebek görmek sorunların çözülmesine, kazancın artmasına ve sürüncemede kalan borçların kapanmasına delalet eder. Emekleyen erkek bebek görmek de yeni girişimlere atılmaya yorulur.

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Rüyada bebek sahibi olmak

Rüyada bebek sahibi olmak müjdeye ve sevince işaret eder. Hayattaki bereketin artacağına ve iş hayatında saygınlık kazanılacağına delalet eder. Bebek olması ve erkek bebek olması da eve girecek hayra yorulur. Bebek kardeşin olduğunu görmek, aileye gelecek müjdeye ve ev halkının sevincine işaret eder.

Rüyada bebek bulmak

Rüyada bebek bulmak evlat müjdesine ve sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Terk edilmiş bebek bulmak, zahmetsiz gelecek bir kısmete delalet eder. Sahipsiz bebek görmek ise sahip çıkılacak bir işe ve o işten doğacak hayra yorulur.

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Rüyada bebek evlat edinmek

Rüyada bebek evlat edinmek üstlenilecek hayırlı bir sorumluluğa ve eve girecek berekete işaret eder. Bebek sahiplenmek, rüya sahibinin yaptığı iyilikle hem itibar hem kısmet kazanacağına delalet eder. Bebek kurtarmak ise zor durumdaki birine yapılacak yardıma ve o yardımın ardından gelecek ferahlığa yorulur.