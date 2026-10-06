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        Rüyada büyük balık ne anlama gelir?

        Rüyada büyük balık görmek kadar onu tutmak, elle yakalamak, yemek ya da pazardan almak da sıkça sorulan rüyalar arasındadır. Tabir, rüya sahibinin büyük balıkla ne yaptığına ve balığın nerede görüldüğüne göre tabir değişir. Peki, rüyada çok, büyük, denizde, pişmiş, suda büyük balık görmek tabiri nedir? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Rüyada büyük balık ne anlama gelir?

        Rüyada büyük balık görmek, tabirde balığın iriliği üzerinden okunur. Yorum, balığın ne kadar büyük olduğuna, denizde mi yoksa sofrada mı görüldüğüne, köpek balığı, sazan ya da siyah balık gibi cinsine ve rüya sahibinin onu tutup tutmadığına, yiyip yemediğine göre değişir. Bekâr kişi, kadın, tüccar ve makam bekleyen kimse için de tabirin yönü ayrı ayrı okunur.

        Rüyada büyük balık görmek

        Rüyada büyük balık görmek hayırlı bir rüyadır. Büyük servete, bol mala ve maddi kazanca delalet eder. Tabir geleneğinde balığın büyüklüğü kazancın büyüklüğüne işarettir, yani balık ne kadar büyükse rızık da o kadar geniş yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin karşısına çıkacak iyi bir kısmete ve helal kazanç getirecek bir işe yorulur. Selamete ve sağlığın yerinde olmasına da işarettir. Rüyada iri balık görmek de bereketin bol olacağına işaret eder.

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        Bekâr birinin rüyasında büyük balık görmesi yakında evleneceğine yorulur. İş ve okul hayatı süren kişi için bu rüya başarılı işlere ve saygın bir yerden beklenmedik bir teklif gelmesine delalet eder. Bazı tabirciler büyük balığı salih kimselerin toplandığı meclise, ganimete ve hizmetçiye de yorar.

        Rüyada ölü büyük balık görmenin yorumu tabirciler arasında ayrışır. Bir yoruma göre ölü büyük balık yakın zamanda yaşanacak hayırlı olaylara ve hayırlı bir kısmetle evlenmeye işarettir. Diğer yorum ise ölü balığı hayal kırıklığına ve işlerde çıkacak aksiliğe bağlar.

        Rüyada büyük balık tutmak

        Rüyada büyük balık tutmak, rüya sahibinin hayırlı bir işe girişeceğine ve o işten helal kazanç elde edeceğine delalet eder. Avın büyüklüğü, girişilen işten gelecek kazancın da büyük olacağına yorulur. Rüyada büyük balık tuttuğunu görmek, kişinin isteklerine kavuşacağına ve iş hayatında hızla ilerleyeceğine işarettir.

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        Rüyada oltayla büyük balık tutmak

        Oltayla tutulan büyük balık, aile hayatının eski mutlu günlerine döneceğine ve kazancın artacağına işaret eder. Sıkıntılı zamanların geride kalacağına, mülk edinmeye yönelik bir adım atılacağına delalet eder.

        Rüyada çok büyük balık tutmak

        Rüyada çok büyük balık tutmak, rüya sahibinin şerefli ve varlıklı bir aileden biriyle evleneceğine yorulur. Bu rüya, işlere azimle girişip iyi sonuçlar almaya da işarettir.

        Rüyada büyük balık yakalamak

        Rüyada büyük balık yakalamak, rüya sahibinin birçok fırsatı değerlendirip önemli bir makam kazanacağına, ticaretle uğraşanın ise büyük kâr edeceğine delalet eder. Kısa sürede evlenmeye ve evlat sahibi olmaya da yorulur. İşlerin yolunda gideceğine, bolluk ve bereketle gelen hayırlı kazanca işarettir. Kadın için bu rüya varlıklı biriyle evlenmeye, bir makam bekleyen için isteğinin gerçekleşmesine alamettir.

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        Rüyada elle büyük balık yakalamak

        Büyük balığı eliyle yakalayan kişi için bu rüya, ticaret hayatında sağlam bir yere gelmeye ve olumlu gelişmeler yaşamaya işaret eder. Bu rüya zorlu bir işin üstesinden gelmeye ve önemli bir fırsatı değerlendirmeye de yorulur.

        Rüyada büyük balık yemek

        Rüyada büyük balık yemek, mali güçlenmeye, kısmet artışına ve kazancın çoğalmasına delalet eder. Alınacak bir haberle çok sevinileceğine ve hayırlı bir birlikteliğin başlayacağına işarettir.

        Rüyada pişmiş büyük balık yemek terfiye, neşeye ve güvenli bir yolculuğa yorulur. Çok büyük balık yemek ise maddi darlık çekmeden başarılı işlere imza atmaya işaret eder. Bazı tabirciler büyük balık yemeyi aşkta talihin pek iyi olmayacağına yorsa da yaygın tabir bu rüyayı hayra bağlar.

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        Rüyada çok büyük balık görmek

        Rüyada çok büyük balık görmek ya da kocaman balık görmek, balığın iriliği ölçüsünde rızkın genişleyeceğine delalet eder. Bu genişlik rüya sahibine güzel günler getirir ve onun toplum içinde itibarlı, sözü dinlenen biri olacağına işarettir.

        Rüyada denizde büyük balık görmek

        Denizde görülen büyük balıklar mala ve ganimete delalet eder. Suyun içinde çok büyük balık görmek ise büyük mal mülk sahibi olmaya ve iyi bir kazanca alamettir. Bu rüya şansın yaver gideceğine, haksızlıkların sona erip tartışmaların biteceğine, yakın biriyle kurulan ortaklıktan hayır geleceğine işarettir. Denizden büyük balık çıktığını görmek ise borçtan ve darlıktan kurtulmaya yorulur.

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        Rüyada büyük balığın cinsi ve rengi

        Büyük balığın cinsi ve rengi de tabirde ayrıca dikkate alınır. Rüyada en çok sorulanlar köpek balığı, sazan ve siyah balıktır.

        Rüyada büyük köpek balığı görmek

        Rüyada büyük köpek balığı görmek, güzel günlere ve rüya sahibinin eşi ve çocuklarıyla hayal ettiği hayatı yaşamasına işaret eder. Uğursuzluğun uzaklaşacağına, işlerin açılıp rızkın artacağına, aile fertlerinin birbirine kenetleneceğine delalet eder.

        Rüyada büyük sazan balığı görmek

        İri bir sazanın rüyada görülmesi esenlik ve gönül hoşluğu bulmaya, çok kazançlı bir döneme girmeye işarettir. Büyük ve canlı sazan görmek maddi ve manevi kazançlara, işlerin yolunda gitmesine yorulur.

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        Rüyada büyük siyah balık görmek

        Rüyada büyük siyah balık görmek, bozulmuş dostlukların düzelmesine ve aile hayatındaki iyi gelişmelere işaret eder. Dertlerden ve üzüntülerden kurtulup huzur bulmaya da yorulur. Çok büyük siyah balık görmek, uzun süredir hayal edilen şeylere kavuşmaya ve büyük kazançlara delalet eder.

        Rüyada büyük balık temizlemek

        Büyük bir balığı temizleyip ayıklamak, dertlerin ve sorunların çözüme kavuşacağına, kişinin üzerine sürülen lekeden kurtulacağına işaret eder. Yapılan bir yatırımın büyük kazanç getireceğine, terfi imkânı çıkacağına ve eş dost için de hayırlı fırsatlar doğacağına delalet eder.

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        Rüyada büyük balık almak

        Rüyada büyük balık almak, kazancın artacağına, helal rızka, birikim yapma fırsatına ve şerefin yükseleceğine işaret eder. Pazardan büyük balık almak, yokluk görülmeyeceğine ve kazançlı bir işe girişileceğine yorulur. Balıkçıdan büyük balık almak ise önce huzurun kaçacağına, sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle dertlerin biteceğine delalet eder. Rüyada büyük balık satmak da kişinin kendisi ve çoluk çocuğu için hayır ve menfaate alamettir.

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