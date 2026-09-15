Rüyada fare görmek, farenin rengine, büyüklüğüne, cinsine ve sayısına göre ayrı ayrı yorulur. Beyaz fareyle siyah fare aynı hükme girmez, fındık faresiyle lağım faresi de öyle. Tek bir fare görmekle sürü hâlinde fare görmek arasında da fark vardır; farenin canlı mı ölü mü görüldüğü ise tabiri bütünüyle çevirir. Fare yavrusu, kocaman fare ve gri fare gibi biçimlerin her biri kendi hükmünü taşır.

Rüyada fare görmek

Rüyada fare görmek, kötü ahlâklı ve fesat bir kadına ya da eve sinsice girip mal eksilten korkak bir hırsıza delalet eder. Fare, rüya sahibinin yakınında duran ve ona açıktan değil gizliden zarar veren kimseye yorulur. Bu yönüyle fare rüyası maddi kayba, malın eksilmesine ve elden çıkan paraya işaret eder.

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Fareyle tabir edilen kimse dost görünür, samimiyetiyle güven kazanır, kazandığı güveni kendi çıkarına kullanır. Verdiği zarar bir defada değil azar azar gelir; rüya sahibi kaybı çoğu zaman geç öğrenir. Rüyada fare, düşmanlığını ilan etmeyen, ortaya çıkmadan hareket eden bir kimseye yorulur. Fesat kadın hükmü de fareyle birlikte verilir ve rüya sahibinin yakınındaki bir kadının hane düzenini bozacağına işaret eder.

Bu rüya her hâlükârda şerre delalet etmez. Fareyi öldürmek, yakalamak ya da evden çıkarmak, zararlı kimsenin şerrinden kurtulmanın alametidir. Fareyle hane arasındaki ilişki ayrıca rızka yorulur; evde oynaşan fare bolluğa ve o yıl yaşanacak ucuzluğa delalet eder. Rüyada fare görmek mal ve kazançla birlikte ev halkına da bakar; zarar çoğu kez hanenin dışından değil içinden gelir.

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Rüyada canlı fare görmek, zararın hâlâ sürdüğünü ve zarar veren kimsenin rüya sahibinin çevresinde bulunduğunu gösterir. Rüyada sevimli fare görmek ise zararı küçük görünen, hoşluğuyla güven kazanan bir kimseye işaret eder; bu kimseye karşı tedbir alınmadığı için zarar büyür.

Rüyada fare öldürmek

Rüyada fare öldürmek, kötü huylu ve hilekâr bir kimseye galip gelmeye, onun şerrinden kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin kendisine gizliden zarar veren kişiyi tanıyacağına, o kişinin elini malının üzerinden çektireceğine ve kaybın duracağına işaret eder. Düşmana karşı kazanılacak üstünlüğün alametidir.

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Rüyada fare öldürmeye çalışmak, mücadelenin başladığını fakat henüz sonuçlanmadığını gösterir; zararlı kimsenin tesiri kırılmış, tamamen kesilmemiştir. Beyaz fare öldürmek, hayırlı görünen bir işin önündeki engelin kalkmasına yorulur. Siyah fare öldürmek fesat bir kimsenin kötülüğünü durdurmaya, fare yavrusu öldürmek yeni başlamış bir düşmanlığı büyümeden bitirmeye delalet eder. Lağım faresi öldürmek ise sinsi ve güçlü bir erkek düşmanın zararından kurtulmaya işaret eder.

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Rüyada fare ezmek

Rüyada fare ezmek, zararlı kimsenin gücünü tümüyle kırmaya ve onu bir daha zarar veremeyecek hâle getirmeye delalet eder. Sıkıntı uzun bir uğraşa gerek kalmadan tek hamlede sona erer; mala gelen eksilme de kısa sürede durur.

Rüyada büyük fare öldürmek

Rüyada büyük fare öldürmek, güçlü bir düşmana üstün gelmeye ve iş hayatında büyüyen bir sıkıntının çözülmesine delalet eder. Zarar yakın çevreden gelse bile rüya sahibinin galip geleceğini haber verir.

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Rüyada evde fare öldürmek

Rüyada evde fare öldürmek, hanede gizli kalmış kötülüğün ortadan kalkmasına ve eve hayır getirmeyen kimsenin evle bağının kesilmesine delalet eder. Ev halkının huzura kavuşacağına işaret eder.

Rüyada farenin büyüklüğüne göre tabiri

Farenin iriliği tabirde zararın büyüklüğünü belirler. Küçük fare hafif ve yeni başlamış bir sıkıntıya, iri fare güçlü bir düşmana ve büyük bir kayba yorulur.

Rüyada küçük fare görmek

Rüyada küçük fare görmek, yeni başlayan bir düşmanlığa ve henüz büyümemiş bir sıkıntıya delalet eder. Rüya sahibinin hayatına çıkar için giren, ufak ufak zarar veren kimseleri gösterir; bunların verdiği zarar diğer varyantlara göre hafiftir. Küçük farenin bir şeyi kemirdiğini görmek, yakında dikkat edilmesi gereken bir duruma işaret eder. Rüyada minik fare görmek de aynı yönde tabir edilir; zararın hem küçük hem de başlangıç hâlinde olduğunu haber verir.

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Rüyada büyük fare görmek

Rüyada büyük fare görmek, güçlü bir düşmana ve iş hayatında ortaya çıkacak sıkıntılara delalet eder. Bu zararın kaynağı rüya sahibinin yakın çevresinden, hatta güvendiği kimselerden çıkar. İri fare ele geçecek bol mala ve servete de delalet eder. Evde büyük fare görmek, sıkıntının dışarıda değil hanenin içinde olduğunu ve ev halkından birinin haksız kazancını gösterir.

Rüyada kocaman fare görmek, düşmanın gücünün rüya sahibinin gücünü aştığına ve tek başına karşı konulamayacak bir zarara delalet eder. Çok büyük fare görmek ise bu zararın uzun süre tesirini sürdüreceğini haber verir.

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Rüyada fare yavrusu görmek

Rüyada fare yavrusu görmek, fesat ehli ve kötü huylu bir kimseyle karşılaşmaya delalet eder. Henüz büyümemiş bir düşmanlığa ve yeni başlayan bir sıkıntıya işaret eder. Rüyada yavru fare görmek, rüya sahibinin yakınında yetişmekte olan ve ileride zarar verecek bir kimseye delalet eder. Fare ve yavrularını bir arada görmek, zarar veren kimsenin yalnız olmadığını, arkasında kendisi gibi kimseler bulunduğunu gösterir. Tüysüz fare yavrusu görmek, düşmanlığın henüz gücü olmayan, kolayca durdurulabilecek bir başlangıçta bulunduğuna yorulur.

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Rüyada fare yavruları görmek, küçük zararların çoğalarak sürdüğüne delalet eder. Farenin yavruladığını görmek, hanedeki sıkıntının kaynağının kurumadığını ve zararın yeni kollar vereceğini haber verir. Bir sürü fare yavrusu görmek bu çoğalmanın hızlandığına işaret eder.

Rüyada farenin rengine göre tabiri

Farenin rengi tabirde zararın niteliğini belirler. Açık renkler hayra ve rızka, koyu renkler düşmanlığa ve gizlenen kötülüğe yorulur. Rüyada renkli fare görmek, birbirinden farklı yönlerden gelen işlere işaret eder.

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Rüyada beyaz fare görmek

Rüyada beyaz fare görmek gündüze delalet eder; ömrün uzamasına ve rızka yorulur. Zarar vermek isteyen düşmanlardan kısa sürede kurtulmanın da alametidir. Çok sayıda beyaz fareyi bir arada görmek yersiz bir endişeye kapılmaya işaret eder. Küçük beyaz fare görmek yakında gelecek küçük bir hayra, büyük beyaz fare görmek uzun ömre ve genişleyen rızka delalet eder. Evde beyaz fare görmek haneye girecek berekete yorulur. Kimi tabirlerde beyaz fare uğursuzluğa, hastalığa ve üzüntüye yorulsa da yaygın olan hayırlı hükümdür.

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Rüyada siyah fare görmek

Rüyada siyah fare görmek, kişinin çevresinde düşmanları bulunduğuna ve onlardan zarar göreceğine işaret eder. Siyah fare kötü ahlâklı, fesat bir kimseye delalet eder; hızlı gelişen ve zarar getiren olayların alametidir. Siyah fare tabirde geceye yorulur. Büyük siyah fare görmek düşmanın gücünün arttığını, küçük siyah fare görmek zararın henüz sınırlı olduğunu gösterir. Evde siyah fare görmek, zararın göz önünden uzakta işlendiğine delalet eder. Siyah ve beyaz farelerin birlikte dolaştığını görmek ise günlerin ardı ardına geçmesine ve uzun ömre işaret eder.

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Rüyada gri fare görmek

Rüyada gri fare görmek, arkadan iş çeviren fesat kimselere ve sinsice yaklaşan tehlikeye delalet eder. Evde gri fare görmek haneye girecek berekete ve ucuzluğa yorulur. Elinde gri fare tuttuğunu görmek, düşmanların ve rakiplerin büyük planlar kurduğuna, bu kimselere karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eder.

Rüyada sarı fare görmek

Rüyada sarı fare görmek, doğrudan mala ve paraya yönelen bir zarara delalet eder. Rüya sahibinin kazancını hesap eden, çıkar peşinde koşan bir kimseye yorulur; bu kimsenin niyeti gizlenmediği için tedbir alınması hâlinde zarar durdurulur.

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Rüyada kahverengi fare görmek

Rüyada kahverengi fare görmek, rüya sahibinin gündelik hayatında sürekli yanında bulunan, alışkanlık hâline geldiği için zararı fark edilmeyen bir kimseye delalet eder. Uzun süredir devam eden, küçük ama kesintisiz bir kayba işaret eder.

Rüyada pembe fare görmek

Rüyada pembe fare görmek, zararını iyilik görüntüsü altında saklayan bir kimseye delalet eder. Bu kimsenin verdiği kayıp açık bir çekişmeden doğmadığı için rüya sahibi kaybın hesabını uzun süre başka yerde arar.

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Rüyada evde fare görmek

Rüyada evde fare görmek iki ayrı yönde tabir edilir. Güncel kaynaklarda bu rüya hanede gizli kalmış bir kötülüğe, ev halkından birinin haksız kazancına ya da eve hayır getirmeyen bir kimsenin girip çıkmasına işaret eder. Klasik tabirde ise farelerin evde oynaştığını görmek haneye girecek rızka, bolluğa ve o yıl yaşanacak ucuzluğa yorulur. İki hüküm de yaygındır. Farelerin evden çıkıp gitmesi mevcut nimetin azalmasına delalet eder. Rüyada evin içinde fare görmek, zararın hanenin bilinen bir köşesinde durduğunu gösterir. Evinde fare görmek ise sıkıntının dışarıdan gelmediğini, ev halkının arasından çıktığını haber verir.

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Rüyada eve fare girmesi

Rüyada eve fare girmesi, haneye hayır ve bereket getirmeyen bir kimsenin girip çıkmasına işaret eder. Samimi görünen fakat sinsice zarar veren yakın bir düşmanı gösterir; o kimsenin eve alınması, zararın hanenin içine taşınması demektir. Rüyada eve fare girdiğini görmek, o kimsenin ev halkıyla doğrudan temas hâlinde olduğunu haber verir. Aynı rüya, eve girecek rızka ve bereketli günlere de delalet eder.

Rüyada evi fare basması

Rüyada evi fare basması, çevredeki düşmanların çoğalmasına ve mala gelecek zararın büyümesine delalet eder. Evi fare bastığını görmek, hanenin tek bir kimseden değil birden fazla kişiden zarar gördüğünü gösterir. Evi farelerin bastığını görmek ise bu zararın artık gizlenemeyecek hâle geldiğine işaret eder.

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Rüyada evin odalarında fare görmek

Farenin evin hangi odasında göründüğü, zararın hanenin hangi tarafına dokunduğunu belirler. Fare hangi odada görünürse, o odada yürütülen işe ve orada saklanan şeye zarar geleceğine delalet eder.

Rüyada tuvalette fare görmek, hesabı tutulmadan elden çıkan mala ve haneden sessizce eksilen kazanca delalet eder. Rüyada tuvaletten fare çıktığını görmek, bu eksilmenin sebebinin ortaya çıkacağına ve ev halkınca öğrenileceğine işaret eder.

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Rüyada banyoda fare görmek, rüya sahibinin mahremine giren, aile içine ait bilgiyi dışarı taşıyan bir kimseye delalet eder.

Rüyada yatak odasında fare görmek, eşler arasına giren ve aralarını bozmaya çalışan fesat bir kimseye işaret eder.

Rüyada başkasının evinde fare görmek

Rüyada başkasının evinde fare görmek, zararın rüya sahibinin hanesine değil tanıdığı bir kimsenin hanesine dokunduğuna delalet eder. Komşunun evinde fare görmek, yakın çevrede yaşanacak bir anlaşmazlığa yorulur. Rüyada işyerinde fare görmek ise iş ortamında güvenilmeyecek bir kimsenin bulunduğunu ve bu kişinin kazanca zarar verdiğini gösterir.

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Rüyada kedi ve fare görmek

Rüyada kedi ve fare görmek, birbiriyle çekişen iki taraf arasında kalmaya ve zararlı kimseye karşı bir koruyucunun bulunduğuna delalet eder. Kedinin fareyi yakalamaya çalıştığını görmek, zararlı kimseye karşı beceri ve zekâ kullanmaya işaret eder. Kediyle fareyi bir arada görmek çekişmenin henüz sonuçlanmadığını gösterir. Aynı rüyada farenin yılanla birlikte görülmesi ise düşmanlığın tek kaynaktan gelmediğine yorulur.

Rüyada kedinin ağzında fare görmek

Rüyada kedinin ağzında fare görmek, düşmanın zarar veremeden durdurulmasına ve rüya sahibini koruyan bir güce yorulur. Zararlı kimse artık kendi başına hareket edemez hâldedir; tesiri kırılmış, niyeti sonuçsuz kalmıştır.

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Rüyada kedinin fare yakalaması

Rüyada kedinin fare yakalaması hayırlı sayılır; karşılaşılan sorunların üstesinden gelineceğine ve yakında elde edilecek bir başarıya delalet eder. Kedinin fare yakaladığını görmek, rüya sahibinin kendi eliyle uğraşmadan zararlı kimseden kurtulacağına işaret eder. Kedinin fareyi yakaladığını görmek de bu yönde yorulur ve yardımın beklenmedik bir taraftan geleceğini haber verir.

Rüyada kedinin fare yediğini görmek

Rüyada kedinin fare yediğini görmek, zararlı kimsenin tesirinin büsbütün ortadan kalktığına delalet eder. Düşmanlığın yalnız durdurulmakla kalmayıp sona erdiğine, bir daha geri dönmeyeceğine işaret eder. Kedinin fareyi yemesi, o kimsenin elindeki imkânın da alınacağını gösterir.

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Rüyada kedinin fare kovalaması

Rüyada kedinin fare kovalaması, rüya sahibi adına başlatılmış fakat henüz sonuçlanmamış bir mücadeleye delalet eder. Zararlı kimsenin takibinin sürdüğüne işaret eder.

Rüyada ölü fare görmek

Rüyada ölü fare görmek hayra işarettir. Yakındaki bir düşmanın ortadan kalkacağına, sıkıntıların çözüleceğine ve rüya sahibinin düşmanına üstün geleceğine delalet eder. Bu rüya aynı zamanda dost görünümlü kimselerin gizli tuttuğu tehlikenin açığa çıktığını gösterir. Rüyada ölmüş fare görmek, zararın çoktan sona erdiğini ve rüya sahibinin bunu henüz fark etmediğini haber verir. Fare ölüsü görmek ise zarar veren kimsenin gücünü yitirdiğini ve bu hâlin çevresince görüleceğini gösterir.

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Rüyada çok sayıda fare ölüsü görmek

Rüyada çok sayıda fare ölüsü görmek, tek bir düşmanın değil bir topluluğun tesirinin sona erdiğine delalet eder. Uzun süredir devam eden sıkıntıların topluca çözüleceğine işaret eder.

Rüyada evde fare ölüsü görmek

Rüyada evde fare ölüsü görmek, haneye zarar veren kimsenin uzaklaştığını, fakat verdiği zararın izinin bir süre daha görüleceğini gösterir.

Rüyada fare cinsine göre tabiri

Farenin cinsi, zarar veren kimsenin kimliğini belirler. Kimi cinsler hayra ve müjdeye, kimi cinsler güçlü bir düşmana yorulur.

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Rüyada fındık faresi görmek

Rüyada fındık faresi görmek hayırlı bir rüyadır. Kötü görünen olaylardan sevinç ve mutluluk elde etmeye, düşmanlıkların bitip düşmanların dost olmasına delalet eder. Fare cinsleri içinde açıkça hayra yorulanı budur; rüya sahibinin beklemediği bir yerden gelecek iyi habere işaret eder.

Rüyada lağım faresi görmek

Rüyada lağım faresi görmek, hile ile hareket eden sinsi bir erkek düşmana delalet eder. Dost görünümüyle eve girip çıkan kimseyi gösterir; iriliği sebebiyle daha ciddi bir tehdide ve büyük zarara işaret eder. Lağımdan çıkması ise bu zararın haram bir kazançla ilişkili olduğunu haber verir.

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Rüyada tarla faresi görmek

Rüyada tarla faresi görmek, rüya sahibinin emeğine ve kazancına ortak olan bir kimseye delalet eder. Uzaktan görünmeyen, ürüne ve birikime dokunan bir zarara işaret eder.

Rüyada fare yakalamak

Rüyada fare yakalamak, zararlı bir durumu kontrol altına almaya ve gizli kalmış kötülüklerin ortaya çıkmasına delalet eder. Düşmana karşı güç kazanmanın alametidir. Bu rüya ayrıca bir kadını hile ile kandırıp nikâhına almaya işaret eder. Evde fare yakalamak, hanenin içindeki zararı kaynağında durdurmaya yorulur. Fare tutmak ise rüya sahibinin zararlı kimseyi tanıdığını ve artık ona karşı elinde bir imkân bulunduğunu gösterir.

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Rüyada fare yakalamaya çalışmak

Rüyada fare yakalamaya çalışmak, zararlı kimseyi durdurmak için girişilen ve henüz sonuç vermeyen bir uğraşa delalet eder. Zararlı kimse tanınmıştır, fakat onu durduracak imkân henüz ele geçmemiştir.

Rüyada fare yakalamak ve atmak

Rüyada fare yakalamak ve atmak, zararlı kimseyi hayatından çıkarmaya yorulur. Rüyada fareyi dışarı atmak, o kimseyle bağın kesileceğine ve hanenin yeniden huzur bulacağına işaret eder.

Rüyada eliyle fare yakalamak

Rüyada eliyle fare yakalamak, rüya sahibinin kimseden yardım almadan, kendi gücüyle düşmanına üstün geleceğine delalet eder.

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Rüyada fare ısırması

Rüyada fare ısırması düşmanlığa, sıkıntıya ve zarar görmeye delalet eder. Rüya sahibinin düşmanı karşısında bozguna uğrayacağına ve maddi kayba işaret eder. Rüyada fare ısırdığını görmek, zararın artık uzaktan değil doğrudan geldiğini gösterir. Siyah farenin ısırması fırsatların kaçırılmasına, beyaz farenin ısırması ise planlara engel olan bir kimseden görülecek kötülüğe yorulur.

Rüyada fare ısırması ve acıması

Rüyada fare ısırması ve acıması, zararın hissedilir hâle geldiğine ve sıkıntının ağırlaşacağına delalet eder. Isırılan yerden kan çıktığını görmek kaybın büyüklüğünü gösterir.

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Rüyada farenin elini ısırması

Rüyada farenin elini ısırması, rüya sahibinin kazancına ve emeğine gelecek zarara delalet eder; el, tabirde çalışmaya ve ele geçen mala yorulur.

Rüyada ayağını fare ısırması

Rüyada ayağını fare ısırması, yolculuğa ya da yürütülen bir işe engel çıkacağına işaret eder. Atılan adımların zararlı bir kimse yüzünden aksayacağını haber verir.

Rüyada farenin üstüne atlaması

Rüyada farenin üstüne atlaması, gizli duran düşmanlığın açığa çıkmasına ve zararlı kimsenin doğrudan harekete geçmesine delalet eder. Rüyada farenin saldırdığını görmek, bu kimsenin artık niyetini gizleme gereği duymadığını gösterir. Fare saldırısına uğramak ise beklenmedik bir anda gelecek, hazırlıksız yakalanılan bir zarara işaret eder.

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Rüyada farenin sayısına göre tabiri

Farenin sayısı, zararın kaç taraftan geldiğini belirler. Tek fare tek bir kimseye, çoğalan fareler düşmanlığın yayılmasına yorulur.

Rüyada çok fare görmek

Rüyada çok fare görmek, farelerin evde oynaştığı biçimdeyse haneye girecek rızka, ucuzluğa ve berekete işaret eder. Bir sürü fare görmek elde edilecek malın çokluğuna delalet eder. Fare sürüsü görmek ise bu bolluğun yanında bir dağınıklığa, malın korunmadığı takdirde eksileceğine yorulur.

Rüyada 2 tane fare görmek

Rüyada 2 tane fare görmek, zararın iki ayrı kimseden geldiğine delalet eder. İki tane fare görmek, bu kimselerin birbirinden habersiz olmadığını, aynı niyette birleştiğini gösterir.

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Rüyada 3 tane fare görmek

Rüyada 3 tane fare görmek, düşmanlığın çoğalmaya başladığına ve tek tek uğraşmakla sonuç alınamayacağına işaret eder.

Rüyada fare pisliği görmek

Rüyada fare pisliği görmek, zarar veren kimsenin geride bıraktığı ize ve haneye bulaşan haksız kazanca delalet eder. Farenin kendisi görünmediği hâlde pisliğinin bulunması, zararın gizli sürdüğünü ve rüya sahibinin bunu henüz fark etmediğini haber verir. Rüyada fare pisliği temizlemek, hanenin bu bulaşıktan arınmasına ve haksız kazancın elden çıkarılmasına yorulur. Başkasının evinde fare pisliği görmek ise tanıdık bir kimsenin kazancına haram karıştığını gösterir.

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Rüyada fareyle ilgili nesneler ve belirtiler

Farenin kendisi görünmeden bıraktığı izler de tabire girer. Ses, delik, kuyruk ve tuzak, zararın hangi aşamada olduğunu gösterir.

Rüyada fare kuyruğu görmek

Rüyada fare kuyruğu görmek, zararlı kimsenin tamamen görünmediğine fakat varlığının belli olduğuna delalet eder. Meselenin küçük bir ucunun rüya sahibinin eline geçtiğini gösterir.

Rüyada fare sesi duymak

Rüyada fare sesi duymak, hanede henüz görülmeyen bir zararın haberini verir. Rüya sahibine ulaşan bir dedikoduya ve arkasından konuşulduğuna işaret eder.

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Rüyada fare kapanı görmek

Rüyada fare kapanı görmek, zararlı kimseye karşı alınan tedbire delalet eder. Kapanın kurulu olduğunu görmek hazırlığın tamamlandığını, boş kapan görmek tedbirin henüz sonuç vermediğini gösterir.

Rüyada fare zehiri görmek

Rüyada fare zehiri görmek, düşmanlığı sessizce bitirmeye ve zararlı kimseyi açık bir çekişmeye girmeden uzaklaştırmaya delalet eder.

Rüyada fare deliği görmek

Rüyada fare deliği görmek, zararın hangi yerden geldiğinin öğrenileceğine işaret eder. Fare yuvası görmek ise düşmanlığın kaynağının hanenin yakınında bulunduğunu ve kalıcı hâle geldiğini gösterir.

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Rüyada fare kovalamak ve fareden kaçmak

Rüya sahibinin fareye yaklaşması ya da ondan uzaklaşması hükmü tersine çevirir. Kovalamak mücadeleye ve üstünlüğe, kaçmak tehlikeden uzaklaşmaya yorulur.

Rüyada fare kovalamak

Rüyada fare kovalamak, kötü niyetli bir kimseye karşı harekete geçmeye ve sorunla mücadele etmeye delalet eder. Rüya sahibinin hayatına kötü etki eden kimselerin hayatından çıkacağına, düşmanını takip edip yeneceğine işaret eder. Evde fare kovalamak, hanenin içindeki zararı dışarı çıkarmaya yorulur. Kaçan fare görmek ise zararlı kimsenin gücünü yitirdiğini ve rüya sahibinden uzaklaştığını gösterir.

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Rüyada fareden kaçmak

Rüyada fareden kaçmak, sinsi bir düşmandan ve tehlikeli bir durumdan uzaklaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin zararı karşılamak yerine mesafe koymayı seçtiğine işaret eder.

Rüyada fareden korkmak

Rüyada fareden korkmak, zararlı kimsenin gücünün olduğundan büyük görüldüğüne delalet eder. Rüyada fare görmek ve korkmak, o kimsenin rüya sahibinin işine ve malına dokunacak kadar yaklaştığını, buna karşılık bir tedbirin henüz alınmadığını gösterir.

Rüyada fare yemek

Rüyada fare yemek, haram yoldan gelen bir kazancın yenmesine delalet eder. Rüya sahibinin düşmanının malından yararlandığına ya da helal olmayan bir kazanca yöneldiğine işaret eder. Fare pişirmek, bu kazancı gizlemeye ve meşru göstermeye yorulur. Fare eti görmek, önüne gelen malın kaynağının temiz olmadığını haber verir. Yemeğin içinde fare görmek ise helal kazanca karışan bir haram lokmaya delalet eder.

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Rüyada fare eti yemek

Rüyada fare eti yemek, düşmanın malına ortak olmaya ve bu kazancın rüya sahibine hayır getirmeyeceğine işaret eder. Pişmiş fare eti yemek, bu işin bilerek ve hazırlanarak yapıldığını gösterir.

Rüyada fare beslemek

Rüyada fare beslemek, malı boşa harcamaya ve zararı bilerek büyütmeye delalet eder. Rüya sahibinin kendisine zarar veren kimseyi kollaması, ona imkân tanıması anlamına gelir. Fare sevmek ise bu kimseye duyulan güvenin yersiz olduğuna ve güvenin sonunda kayba dönüşeceğine işaret eder.

Rüyada fare doğurduğunu görmek

Rüyada fare doğurduğunu görmek, rüya sahibinin kendi eliyle bir sıkıntıya sebep olduğuna delalet eder. Zararın dışarıdan gelen bir düşmandan değil, kişinin kendi kararından ve yürüttüğü bir işten doğacağına işaret eder. Doğan farenin büyüdüğünü görmek, bu sıkıntının zamanla genişleyeceğini haber verir.