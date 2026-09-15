Rüyada kar görmek, karın nerede göründüğüne ve rüya sahibinin onunla ne yaptığına göre ayrı ayrı tabir edilir. Yerde biriken kar ile dağ başındaki kar aynı yoruma girmediği gibi, sokağa yağan karla evin içine yağan kar da birbirinden ayrılır. Karda yürümek, kar temizlemek, kar yemek ve karda araba sürmek gibi eylemlerde tabiri belirleyen ölçüt, işin kolaylıkla mı yoksa zorlanarak mı görüldüğüdür.

Rüyada kar görmek

Rüyada kar görmek kaynakların çoğunda hayra yorulur. Hastalıktan şifa bulmaya, rızkın bollaşmasına, ucuzluğa ve uzun süredir taşınan bir üzüntünün sona ermesine işaret eder. Kar rüyası sevindirici bir haberin geleceğine, rüya sahibinin darlıktan genişliğe çıkacağına delalet eder.

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Bu rüyada tabiri belirleyen ilk ölçüt mevsimdir. Kendi mevsiminde, yani kışın yağan kar rahmete, berekete, bolluğa ve kederin dağılmasına yorulur. Yaz, bahar ya da sonbahar gibi mevsimi dışında yağan kar hastalığa, beklenmedik aksiliklere, işlerin ertelenmesine ve kıtlığa alamettir.

İkinci ölçüt karın hâlidir. Tertemiz, bembeyaz ve sakin yağan kar huzura ve helal kazanca işaret eder. Şiddetli, tipili, sulu ya da kirli kar zahmete ve önde bekleyen bir engele yorulur.

Eski tabirlerin bir kısmında kar doğrudan dert, keder ve kıtlık sayılır. Yaygın olan hayır yönüdür; olumsuz tabir çoğunlukla mevsimi dışında yağan karla ve şiddetli yağışla ilgilidir.

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Rüyada karlı hava görmek

Karlı hava ve karlı manzara görmek rahat bir eve, sükûnete ve dinginlik içinde geçecek günlere işaret eder. Rüya sahibinin oturduğu yerde huzurun yerleşeceğine delalet eder.

Rüyada kar ve buz görmek

Kar ve buzu bir arada görmek helal mala ve uzun ömre işaret eder. Kar ya da buz toplamak temiz kazanca yorulur; karın denizle birlikte göründüğü rüya da helal yoldan gelecek bir kazanca delalet eder.

Rüyada kar tanesi görmek

Kar taneleri görmek saflığa, huzura ve temizliğe yorulur. Mevsimi dışında görülen kar taneleri huzursuzluğa ve ortaya çıkacak sorunlara işaret eder. Cam bir küre içinde dönen kar taneleri görmek de aynı tabire girer.

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Rüyada kar yağdığını görmek

Rüyada kar yağdığını görmek talihin açılacağına, üzüntü ve kederin gideceğine, hayırlı ve bereketli günlerin yaklaştığına işaret eder. Kar yağması bolluğun ve ucuzluğun habercisidir; rüya sahibinin geçim kapısının genişleyeceğine ve sıkıntılı bir dönemin kapanacağına delalet eder.

Yağışın sakin ve temiz olması rızkın helal yoldan geleceğini gösterir. Şiddetli ve tipili yağış bir müddet zahmet çekileceğine yorulur. Kar mevsimi dışında yağıyorsa tabir tersine döner ve işlerin gecikmesine, sağlıkla ilgili aksaklıklara alamet sayılır.

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Rüyada lapa lapa kar yağdığını görmek

Lapa lapa kar yağdığını görmek hayırlı sayılır. Bol kazanca, eline geçecek paraya ve sevinçli haberlere işaret eder. Kurulan planların olumlu sonuçlanacağına, müjdeli haberin çabuk ulaşacağına delalet eder. Karın iri taneler hâlinde ve güzel görünmesi gelecek hayrın bolluğuna işaret eder.

Rüyada çok kar yağdığını görmek

Aşırı ve durmaksızın yağan kar görmek bir yandan bolluğa, bir yandan yörede yayılacak hastalığa ve zorluğa işaret eder. Yağışın şiddeti arttıkça tabir ağırlaşır; yoğun kar altında kalan bir beldede sıkıntının yaygınlaşacağına yorulur. Sakin yağan kar ise hayra delalet eder.

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Rüyada hafif kar yağdığını görmek

Hafif hafif yağan kar görmek gürültüsüz ve kesintisiz gelen rızka işaret eder. Sıkıntının büyümeden dağılacağına, işlerin sarsıntısız yürüyeceğine delalet eder.

Rüyada kar fırtınası görmek

Kar fırtınası görmek sıkıntı ve zorluklarla mücadele etmeye işaret eder. Şiddetli bir fırtınanın içinde kalmak iş hayatında çekişme ve rekabet yaşanacağına, yakın bir ilişkinin araya giren gerginlikle zedeleneceğine alamettir. Fırtınadan zarar görmeden çıkmak güçlüklerin üstesinden gelineceğine delalet eder. Az sayıda tabirde fırtına bolluğa ve zenginliğe de yorulur.

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Tipiye tutulduğunu görmek önü kapanan işlere ve bir süre çekilecek zahmete işaret eder. Tipinin dinmesi güçlüğün üstesinden gelineceğine yorulur.

Rüyada pencereden kar yağdığını görmek

Pencereden kar yağdığını görmek huzura, sükûnete ve hayatta önemli bir değişimin yaklaştığına işaret eder. Rahatsız edici durumlardan kurtulmaya, geçim sıkıntısının sona ermesine, bolluk ve berekete delalet eder. Rüya sahibinin insanlar arasında itibarlı ve rahat bir ömür süreceğine yorulur.

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Rüyada kar yağdığını görmek ve sevinmek

Kar yağarken sevindiğini görmek zor bir işin kısa sürede aşılacağına, biriktirilen paranın korunacağına, sağlıklı ve mutlu bir hayata kavuşulacağına işaret eder. Talihin açılacağına, sürpriz ve hayırlı haberlerin geleceğine, yorucu olmayan rahat bir çalışma düzenine delalet eder.

Rüyada üzerine kar yağdığını görmek

Üzerine kar yağdığını görmek uzun bir yolculuğa işaret eder. Başın üzerine kar yağması çevreden gelecek bir gerginliğe alamettir. Üstüne yağan kardan korunarak yürümek bundan sonraki işlerde daha temkinli davranılacağına yorulur.

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Rüyada mevsimine göre kar görmek

Mevsim, kar rüyalarında aynı görüntüyü iki ayrı yöne çeken ölçüttür. Kışın yağan kar hayra ve berekete, mevsimi dışında yağan kar zahmete ve gecikmeye yorulur. Rüyanın hangi ayda görüldüğü tek başına tabiri değiştirmez; belirleyici olan o ayın hangi mevsime düştüğüdür.

Rüyada mevsiminde kar görmek

Kışın, karın yağması beklenen günlerde kar görmek rahmete ve berekete işaret eder. Bulunulan yere bolluk ve ucuzluk geleceğine, hastalıktan şifa bulunacağına, uzun süredir taşınan kederin dağılacağına delalet eder. Kış mevsiminde görülen kar rüyası rüya sahibinin işlerinin yoluna gireceğine ve rızkının genişleyeceğine yorulur.

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Rüyada yazın kar yağdığını görmek

Yazın kar yağması mevsimsiz kar sayıldığı için sıkıntıya yorulur. Hastalığa, beklenmedik aksiliklerin huzuru bozmasına, planlanan işlerin ertelenmesine ve beklenen desteğin gelmemesine işaret eder. Bazı tabirlerde ayrılığa ve kaçırılmış bir fırsatın pişmanlığına da delalet eder.

Yaz sıcağında yerin karla örtüldüğünü görmek, rüya sahibinin hesap etmediği bir masrafla karşılaşacağına alamettir. Yaz ayında karda koştuğunu görmek, hızlanmak istenen bir işin sekteye uğrayacağına yorulur.

Yaz mevsiminde görülen kar rüyalarının olumlu yorulan tek hâli kar toplamaktır. Yazın kar topladığını görmek helal yoldan elde edilecek bol mala işaret eder.

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Haziran ya da temmuz ayında kar yağdığını görmek, yaz girerken duraklayan işe işaret eder. Hazırlığı tamamlanmış, başlamasına az kalmış bir işin son anda ertelenmesine delalet eder.

Sıcağın en yüksek olduğu günlerde kar yağdığını görmek, yürümekte olan bir işin ortasında çıkacak ani aksaklığa yorulur. Sağlık tarafında beklenmedik bir rahatsızlığa da işaret eder.

Rüyada mevsimsiz kar yağdığını görmek

Mevsimi olmadığı hâlde kar yağdığını görmek ani değişimlere, hastalığa, soğuk algınlığına ve işlerin güçleşmesine alamettir. Rüya sahibinin bir müddet bekleyip sabretmesi gerekeceğine yorulur.

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Aynı ayrım yer için de geçerlidir. Karın olağan sayıldığı soğuk bir beldede kar görmek berekete ve bolluğa işaret ederken, karın hiç yağmadığı sıcak bir beldede kar görmek darlığa ve sıkıntıya delalet eder.

Rüyada sonbaharda kar yağdığını görmek

Sonbaharda, eylül ya da ekim ayında kar yağdığını görmek vaktinden önce gelen zorluğa işaret eder. Toplanması beklenen bir kazancın eksik kalmasına, hazırlık yapılmadan karşılaşılacak bir masrafa delalet eder. Sonbaharda kar görmek aynı zamanda yaz boyunca sürdürülen bir işin kapanacağına yorulur.

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Rüyada baharda kar yağdığını görmek

Baharda, nisan ya da mayıs ayında kar yağdığını görmek yeni başlanmış bir işin üzerine düşen gecikmeye işaret eder. Başlangıcı yapılmış bir girişimin bir müddet askıda kalmasına, beklenen haberin gecikmesine delalet eder. Bahar aylarında görülen kar, umut bağlanan bir işten çabuk sonuç alınamayacağına yorulur.

Rüyada karın göründüğü yere göre tabiri

Karın nerede göründüğü tabiri doğrudan değiştirir. Açık alanda görülen kar bulunulan beldenin rızkına ve bolluğuna işaret eder. Dağ başında, yüksekte görülen kar uzaktan gelecek bir hayra yorulur. Evin içinde, kapalı mekânda görülen kar ise hükmü hane halkına yöneltir ve orada baş gösterecek bir sıkıntıya delalet eder.

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Rüyada yerde kar görmek

Yerde birikmiş kar görmek, hayal edilen şeylere ulaşmanın önündeki engellerin yakın zamanda kalkacağına işaret eder. Sıkıntıların kolayca çözüleceğine, rüya sahibinin uğraştığı işi sonuca ulaştıracağına delalet eder. Karın temiz ve beyaz olması bu hayrın büyüklüğünü gösterir; ayak izleriyle kirlenmiş kar ise hayrın bir miktar geç geleceğine yorulur.

Bir yere kar yağmış olduğunu, ortalığın karla örtüldüğünü görmek bulunulan yere bolluk, ucuzluk ve rahatlık geleceğine işaret eder. Örtünün temizliği huzurun alametidir. Örtünün kirlenmiş, çamurlanmış olması geçici bir kederin ardından gelecek rahatlığa delalet eder.

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Her yerin karla kaplandığını, bembeyaz kesildiğini görmek bulunulan beldeye gelecek bolluğa ve ucuzluğa işaret eder. Karın aşırı olması, yolların kapanacak kadar dolması hâlinde yaygın bir sıkıntıya da yorulur.

Kar altında kalmak büyük bir işi yürütürken önüne çıkacak engele ve istenmeyen durumlara işaret eder. Ardından işlerin yavaş yavaş düzeleceğine ve rahat bir hayata kavuşulacağına delalet eder. Bu rüyanın kışın görülmesi bereket ve kısmetin açılmasına, yazın görülmesi zorlu ve sıkıntılı bir döneme yorulur.

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Rüyada karlı dağ görmek

Karlı dağ görmek rüya sahibinin en zorlu ve en yüksek hedefe yöneldiğine işaret eder. Üzeri karla kaplı yüksek dağlar görmek girişilen işlerde başarı elde edileceğine, büyük zaferlerle en üst noktaya çıkılacağına delalet eder. Dağın heybetli ve bembeyaz görünmesi elde edilecek makamın büyüklüğüne yorulur.

Dağda kar görmek uzaktan gelecek bir hayra işaret eder. Zorlukla da olsa elde edilecek bir kazanca, uzak bir yerden ulaşacak habere ya da desteğe delalet eder.

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Karlı dağa tırmanmak zorlu bir işin sonuca bağlanacağına ve maksada ulaşılacağına işaret eder. Azimli ve mücadeleci bir gayretle amaca varılacağına yorulur.

Karlı dağda yürümek iş hayatında yükselmeye ve durumun düzelmesine delalet eder. Yürüyüşün rahat olması yükselişin sarsıntısız gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada karlı yol

Karla örtülü yol, rüya sahibinin önündeki işin gidişatına ve o işte çekilecek zahmetin ölçüsüne delalet eder. Yolun karla kaplanması işin bir müddet ağır yürüyeceğine işaret eder.

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Karla kaplı bir yol görmek zor günlerin geride bırakılıp aydınlık bir yola girileceğine işaret eder. İş hayatında yeni bir dönemin başlamasına, uzun süredir çözülmeyen anlaşmazlıkların giderilmesine delalet eder.

Karlı yolda yürümek zorluklar arasından sabırla ilerlemeye ve sabrın ardından kavuşulacak huzura işaret eder. Yol açık ve temizse muradın hasıl olacağına delalet eder. Yolun çamurlu ve kirli olması, adım atmakta güçlük çekilmesi zahmetin artacağına ve hedefe varmanın uzayacağına yorulur.

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Karlı yolda araba sürmek güçlüğü baştan görünen bir işe girişileceğine işaret eder. Yolun karla kaplı olması engelin önceden belli olduğuna, araçla o yoldan geçilmesi işin yine de yürütüleceğine delalet eder.

Rüyada evin içinde kar görmek

Evin içinde kar görmek ya da eve kar yağdığını görmek hane halkını ilgilendiren bir sıkıntıya, hastalığa ya da musibete işaret eder. Kar şiddetliyse, odaları dolduracak kadar yağıyorsa tabir ağırlaşır ve hanede uzun sürecek bir üzüntüye yorulur. Kar hafif ve temizse aynı rüya haneye gelecek bolluğa ve berekete delalet eder.

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Çatıda kar görmek mutlu ve güzel haberler alınacağına işaret eder. Maddi ve manevi yönden rahatlanacağına, büyük başarılar elde edileceğine ve hayallere yaklaşılacağına delalet eder.

Rüyada karın hâline göre tabiri

Karın rengi ve kıvamı tabirin yönünü belirleyen ikinci ölçüttür. Lekesiz ve kuru kar helal kazanca ve rahat bir geçime işaret eder. Sulanmış ya da çamurlanmış kar zahmete ve işlerde çıkacak aksaklığa delalet eder; erimeye başlamış kar ise darlıktan sonra gelecek ferahlığa yorulur.

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Rüyada beyaz kar görmek

Beyaz kar görmek huzura, gönül rahatlığına ve temiz bir kazanca işaret eder. Evin ve ailenin üzerine sükûnet geleceğine, kalpteki tasanın dağılacağına delalet eder. Beyaz kar yağdığını görmek rüya sahibinin elde edeceği malın helal yoldan geleceğine yorulur.

Lekesiz, bembeyaz bir kar örtüsü görmek mutluluğa ve bereketli günlere işaret eder. Rüya sahibinin gönlünün rahat edeceğine, uzun süredir beklediği ferahlığa kavuşacağına delalet eder.

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Rüyada sulu kar görmek

Sulu, çamurlu ya da kirli kar görmek hoş olmayan durumların ortaya çıkacağına ve sıkıntıların artacağına yorulur. Sulu kar yağdığını görmek beklenen hayrın eksik geleceğine işaret eder; iş hayatında dikkat edilmezse maddi sıkıntı doğuracak bir aksaklık yaşanacağına delalet eder.

Karla yağmurun bir arada yağdığını görmek zorlu bir dönemin sona ereceğine işaret eder. Sıkıntılı günlerin ardından maddi bir kazanç elde edileceğine delalet eder.

Rüyada karın eridiğini görmek

Karın erimesi zor günlerin sona ereceğine, uzun süredir beklenen bir dileğin gerçekleşeceğine ve sıkıntının dağılacağına işaret eder. Bazı tabirlerde elden çıkacak bir mala, maddi ya da manevi bir kayba yorulur. Eriyen karın üstünde yürümek önde bir aksilik bulunduğuna delalet eder.

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Rüyada karda yürümek

Karda yürümek rüya sahibinin geçimini sağlamak için gösterdiği çabaya ve huzura doğru çıkılan yola işaret eder. Rahat ve kolay yürümek zorlukların aşılacağına, umulmadık bir yerden menfaat görüleceğine delalet eder. Karda iz bırakmak iş hayatında elde edilecek başarıya yorulur.

Karda koştuğunu görmek iş hayatında hızlı bir yükselişe ve terfiye işaret eder. Aynı rüyanın yaz ayında görülmesi ise çalışma ortamında engellerle karşılaşılacağına delalet eder.

Rüyada karın üstünde yürümek

Karın üstüne basıp yol almak geçim için harcanan çabaya ve zorluğun ardından gelecek rahatlığa delalet eder. Kar temiz ve sağlamsa muradın hasıl olmasına işaret eder; ayak batıyor ya da kayıyorsa yolda çıkacak engele yorulur. Kar üstünde durmak ve uzanmak da bu tabirin içindedir.

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Rüyada karda zorlanarak yürümek

Karda zorlanarak yürümek hayatta engellerle karşılaşılacağına, hedefe varmakta güçlük çekileceğine işaret eder. Her adımda ayağın gömülmesi işin umulandan uzun süreceğine ve sabırlı davranılması gerektiğine delalet eder.

Rüyada diz boyu karda yürümek

Diz boyu, derin karın içinde yürümek kayda değer bir maddi kazanca ve ömür boyu sürecek bir güvenceye işaret eder. Bu rüya önde bekleyen zahmetli bir duruma da yorulur.

Rüyada temiz karda yürümek

Temiz kar üstünde yürümek hayra ve güzel şeylere işaret eder. Rızkın artacağına, hayata rahatlık geleceğine ve umulmadık bir yerden maddi gelir elde edileceğine delalet eder.

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Rüyada karda oynamak

Karla oynamak gönül rahatlığına, sevdikleriyle geçirilecek huzurlu günlere işaret eder. Zahmetsiz gelen bir kazanca, aile içinde artacak sevgiye delalet eder. Çocuklarla karda oynadığını görmek haneye gelecek neşeye yorulur.

Rüyada kar topu oynamak

Kar topu oynamak karşılıklı sevginin ve merhametin artacağına, zahmet çekmeden mal biriktirmeye işaret eder. Elde edilen kazancın helal yoldan geleceğine ve rızkın sevilenlerle paylaşılacağına delalet eder. Kar topu savaşı yapmak dostlar arasındaki bağın kuvvetleneceğine yorulur. Ayrıksı bir yorumda kar topu oynamak kötü işlere yönelten bir vesveseye bağlanır; yaygın olan sevgi ve kazanç yönüdür.

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Rüyada kardan adam yapmak

Kardan adam yapmak geçici bir katılığa ve uzun ömürlü olmayan bir işe işaret eder. Emek verilen bir girişimin kalıcı olmayacağına delalet eder. Kardan adam görmek soğukkanlı bir arkadaşa yorulur.

Rüyada karda kaymak

Karda ayağın kayması aile ve iş hayatında zorlu günler geçirileceğine işaret eder. Elde tutulan bir işin beklenmedik biçimde aksayacağına delalet eder. Kayıp düştüğünü görmek ise sıkıntıların sonuna gelindiğine yorulur. Karda yuvarlandığını görmek de aynı yönde, zorlu dönemin kapanacağına işaret eder.

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Rüyada karda yokuş aşağı kaymak

Yokuş aşağı kaymak, gidişatı rüya sahibinin denetiminde olmayan bir işe işaret eder. Çabuk gelen kazancın aynı çabuklukla tükeneceğine, acele verilen bir kararın ardından toparlanmak için uğraşılacağına delalet eder.

Rüyada karda kayak yapmak

Karda kayak yapmak temizliğe ve hayırlı işlere yorulur. Kayarken düştüğünü görmek sıkıntıların sona ereceğine işaret eder.

Rüyada kar yemek

Kar yemek helal mal elde etmeye ve geçimin güzelleşmesine işaret eder. Temiz kar yemek bereketin artacağına ve bereketli günlerin yaklaştığına delalet eder. Tozlu, çamurlu ya da sulanmış kar yemek malın yerinde harcanmayacağına ve bir miktar sıkıntıya yorulur. Kar yediğini görmek aynı zamanda uzun süredir beklenen bir ihtiyacın karşılanacağına işaret eder.

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Rüyada kar temizlemek

Kar temizlemek sıkıntılardan kurtulmak için gösterilen çabaya ve bu çabanın sonuç vereceğine işaret eder. Ev önünden kar temizlemek aileyle ilgili bir meselenin çözüleceğine, haneye huzur ve mutluluk geleceğine delalet eder. Bazı tabirlerde bulunulan yere gelecek rahmete, berekete, ucuzluğa ve bolluğa yorulur.

Rüyada kar küremek

Kürekle kar küremek sıkıntılı günlerden çıkmak için çaba harcandığına işaret eder. Uğraşarak da olsa işlerin yoluna konulacağına, harcanan emeğin karşılığının alınacağına delalet eder.

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Rüyada karda araba sürmek

Karda araba sürmek sıkıntı ve kederden kurtulmaya, bununla birlikte bazı işlerin istenildiği gibi gitmemesine yorulur. Yağış altında yol almak şartların ağırlaştığı bir dönemde iş görüleceğine, sabır gösterilmesi hâlinde başarıya ulaşılacağına delalet eder. Karda bisiklet sürdüğünü görmek de güçlükle ilerlenen bir işe işaret eder.

Rüyada karlı havada araba sürmek

Yağış sürerken, önü güçlükle seçilen bir havada araba sürmek sonucu henüz belli olmayan bir işe girişmeye işaret eder. Temkinli davranıldığı takdirde yolun açılacağına delalet eder.