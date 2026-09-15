Rüyada köpek görmek, köpeğin rengine göre ayrı ayrı tabir edilir. Siyah köpek ile beyaz köpek aynı hükümle karşılanmaz, sarı köpek ile kahverengi köpek de kendi ölçüsünde yorulur. İkinci ölçü köpeğin sayısıdır. Tek köpek görmek ile köpek sürüsü görmek, iki köpek ile çok sayıda köpek görmek ayrı yönde tabir edilir. Köpeğin büyüklüğü, yaşı ve görüldüğü yer bu iki ölçünün üzerine eklenir; kuduz köpekle uysal köpek de birbirinin tersine yorulur.

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Rüyada köpek görmek

Rüyada köpek görmek, tabir geleneğinde düşmana ve kötü huylu bir kimseye delalet eder. Bu düşman çoğu zaman açıktan gelen biri değildir; sinsice fırsat kollayan, arkadan söz taşıyan, rüya sahibinin yokluğunda aleyhinde konuşan bir kimse olarak tabir edilir. Köpek aynı zamanda zevkine düşkün ve cahil bir kimseye, vefasız bir dosta da yorulur.

Köpeğin rüya sahibine ne yaptığı hükmü değiştiren ilk ölçüdür. Köpek havlamıyor, saldırmıyor ve rüya sahibine dokunmuyorsa düşmanın zararının dokunmayacağına, kişinin iş hayatında dilediğine kavuşacağına alamettir. Havlaması, ısırması ve saldırması ise ayrı ayrı tabir edilir, her biri kendi hükmünü taşır.

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Köpeğin rengi ve büyüklüğü tabirin yönünü belirleyen diğer iki ölçüdür. Siyah köpek yakında duran sinsi bir düşmana, beyaz köpek barışa ve huzura, büyük köpek ise düşmanın çokluğuna işaret eder. Köpeğin görüldüğü yer de hükme girer; evin içinde görülen köpekle uzaktan görülen köpek ayrı ayrı tabir edilir.

Az sayıda hat köpeği düşman olarak değil sadakat ve koruma yönüyle okur, bolluğa ve huzurlu bir aile hayatına yorar. Tabir kaynaklarının büyük kısmı ise düşman okumasında birleşir ve yaygın olan bu hükümdür.

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Rüyada köpek görmenin bu ana hattı, köpeğin yalnız kafasının görülmesi, köpek eti, köpeğin ağladığının görülmesi ve rüya sahibinin kendisini köpek olarak görmesi gibi varyantlar için de geçerlidir. Hepsinde kötü huylu bir kimseyle kurulan yakınlık ve düşmanlık hükmü öne çıkar.

Rüyada kedi ve köpek görmek

Rüyada kedi ve köpek görmek, rüya sahibinin çevresinde huyları birbirinden ayrı kimselerin bulunduğuna işaret eder. Köpek tarafı burada da düşmanlığa ve söz taşıyan bir kimseye delalet eder. Kedi ile köpeğin kavga ettiğini görmek, bu kimselerin kendi aralarında çekişeceğine ve rüya sahibinin çekişmeden zarar görmeyeceğine yorulur. Evin içinde kedi ve köpek görmek, ev halkı arasında geçimsizlik çıkaracak birinin bulunduğuna alamettir. Yavru kedi ve köpeklerin birlikte görülmesi ise bu kimselerin henüz güç kazanmadığına işaret eder.

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Rüyada köpek ısırması

Rüyada köpek ısırması keder, sıkıntı ve hastalığa yorulur. Gelen zarar uzaktan değil yakından gelir; yakın bir dosttan, hizmetinde bulunan ya da birlikte çalışılan bir kimseden musibet geleceğine işaret eder. Bu yönüyle ısırma, köpek rüyasının en ağır hükümlerinden biri sayılır.

Isırığın acısı tabirin şiddetini belirler. Acı ne kadar büyükse görülecek zararın da o ölçüde büyük olacağına, acı hissedilmediyse zararın hafif atlatılacağına delalet eder.

Köpeğin ısırmaya çalışıp ısıramadığını görmek, düşmanın niyetini gerçekleştiremeyeceğine işaret eder. Isırmasından kurtulmak ise gelen sıkıntının atlatılacağına ve rüya sahibinin rahata ereceğine alamettir.

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Başkasının köpek tarafından ısırıldığını görmek, zararın rüya sahibine değil o kimseye dokunacağına yorulur. Arkadaşını ya da çocuğunu köpek ısırması, rüya sahibinin yakınındaki birinin güvendiği bir kimseden sıkıntı göreceğine, rüya sahibinin de bu duruma üzüleceğine işaret eder.

Rüyada elini köpek ısırması

Rüyada elini köpek ısırması, rüya sahibinin birlikte iş yaptığı ya da kazancını emanet ettiği bir kimseden zarar geleceğine delalet eder. Zarar iş ve kazanç tarafına dokunur; alınan bir emeğin karşılıksız kalacağına, ortaklıkta eksilme yaşanacağına işaret eder. Elini köpek ısırdıktan sonra kurtulduğunu görmek, bu eksilmenin telafi edileceğine ve kazancın yerine geleceğine alamettir.

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Rüyada kolunu köpek ısırması

Rüyada kolunu köpek ısırması, rüya sahibinin dayandığı bir kimseden ya da güvendiği bir destekten zarar geleceğine yorulur. Bu kimsenin verdiği sözü tutmayacağına, ihtiyaç duyulan anda yanında bulunmayacağına işaret eder.

Rüyada bacağını köpek ısırması

Rüyada bacağını köpek ısırması, rüya sahibinin yürüdüğü yolda engel çıkacağına delalet eder. Girişilen işin ilerlemesinin bir süre duracağına, yakın bir kimsenin de bu gecikmede payı olduğuna işaret eder. Ayağını köpek ısırması, atılan adımın karşılıksız kalacağına ve yolun bir süre kapanacağına yorulur.

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Rüyada köpek ısırması ama acımaması

Rüyada köpek ısırması ama acımaması, gelen zararın hafif atlatılacağına ve kederin kalıcı olmayacağına işaret eder. Isırığın acısının duyulması ise zararın büyüklüğüne delalet eder. Isırıkta kanama görülmesi, görülecek zararın büyüklüğüne alamettir. Isırığın diş izinin kalması, sıkıntının etkisinin bir süre daha devam edeceğine işaret eder.

Rüyada köpek saldırısı

Rüyada köpek saldırması, kötü niyetli ve fesat bir kimsenin rüya sahibine yaklaştığına işaret eder. O kimsenin eliyle maddi kayıp ve başarısızlık yaşanacağına, rüya sahibinin işlerinde eksiklik çıkacağına ve düşmanından fena muamele göreceğine delalet eder.

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Saldıran köpek rüya sahibini ısırmadan uzaklaşırsa, etrafta hasımların bulunduğuna ancak bunların niyetlerini gerçekleştiremeyeceğine alamettir. Köpek saldırısına uğradığını görmek, bu kimselerin harekete geçtiğine yorulur.

Birden çok köpeğin saldırdığını görmek hasımların çokluğuna işaret eder. Köpek sürüsünün saldırması tartışmaya ve iş hayatında sıkıntılı bir döneme yorulur; kurt köpeğinin saldırması ise güçlü ve cesur bir düşmana delalet eder. Havlayarak saldıran köpek, hem çirkin söz işitileceğine hem de o sözün ardından zarar geleceğine işaret eder.

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Rüyada köpek saldırması ve kurtulmak

Rüyada köpek saldırmasından kurtulmak, düşmanın niyetini gerçekleştiremeyeceğine ve rüya sahibinin sıkıntıdan çıkıp rahata ereceğine delalet eder. Bu tabir köpek saldırısından kurtulmak için de geçerlidir, iki rüya tek hükümle karşılanır. Saldırı sırasında birinin gelip rüya sahibini kurtardığını görmek, zor bir anda yardımına koşacak hayırlı bir kimsenin çıkacağına işaret eder.

Rüyada köpek saldırması ama ısırmaması

Rüyada köpek saldırması ama ısırmaması, rüya sahibinin çevresinde hasım bulunduğuna ancak bu kimselerin bir tesirinin olmayacağına işaret eder. Düşmanlığın sözde kalacağına, fiiliyata dökülemeyeceğine yorulur.

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Rüyada başkasına köpek saldırması görmek

Rüyada başkasına köpek saldırması görmek, zararın rüya sahibine değil gördüğü kimseye dokunacağına işaret eder. Arkadaşına köpek saldırdığını görmek o kimsenin bir düşmanla karşılaşacağına, iki köpeğin birine saldırması ise sıkıntının birden fazla yönden geleceğine delalet eder.

Rüyada köpeğin rengine göre tabiri

Köpeğin rengi tabirin yönünü belirleyen ölçülerden biridir. Koyu renkli köpek düşmanın yakınlığına ve zararın kuvvetine, açık renkli köpek ise huzura ve hayra yorulur. Mavi ya da alışılmadık renkte bir köpek görmenin ayrı bir hükmü yoktur; o rüyalarda köpeğin huyu ve davranışı esas alınır.

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Rüyada siyah köpek görmek

Rüyada siyah köpek görmek, sinsi ve yakında bulunan bir düşmana delalet eder. Bu düşmanın verebileceği zararın kuvvetli olacağına, arkadan söz taşıyan ve huzur kaçıran fesat kimselerin çevrede bulunduğuna işaret eder. Aynı rüya hastalığa da yorulur. Kara köpek görmek de sinsi düşman hükmünde tabir edilir.

Siyah köpeğin ısırması yakın bir kimseden gelecek ağır bir zarara, kovalaması ise o kimsenin fırsat kolladığına işaret eder. Siyah köpek görüp korkmak ve ondan kaçmak, düşmanın gücünden çekinildiğine ancak zararın gerçekleşmeyeceğine yorulur. Evde siyah köpek görmek, düşmanlığın ev halkına kadar yaklaştığına alamettir.

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Bir hat siyah köpeği bunun tersine okur ve uzaktan da olsa seven, koruyup kollayan bir kimseye yorar; siyah köpeği sevmeyi de iyi bir dostla tanışmaya delalet sayar. Bu okuma ayrıksıdır, yaygın tabir sinsi düşman hükmüdür.

Rüyada siyah köpek saldırması, yakında duran sinsi bir düşmanın gizlediği niyeti açığa vurduğuna delalet eder. Düşmanlığın artık saklanmadan sürdürüleceğine, rüya sahibinin bugüne kadar dost sandığı bir kimseyle karşı karşıya geleceğine işaret eder.

Rüyada büyük siyah köpek görmek, gizli yürütülen düşmanlığın kuvvet kazandığına delalet eder. Zararın sezdirilmeden hazırlandığına, rüya sahibinin en yakınında duran kimseden geleceğine işaret eder.

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Rüyada siyah yavru köpek görmek, ilerde ailesinin büyüğü olacak bir çocuğa delalet eder. Küçük siyah köpek görmek, sözü dinlenen ve ailesini bir arada tutan bir evlada yorulur.

Rüyada beyaz köpek görmek

Rüyada beyaz köpek görmek barışa ve huzura delalet eder. Düşmanın rüya sahibine zarar veremeyeceğine, yanında sadık bir dostun bulunduğuna işaret eder. Aynı rüya güzel haber almaya ve iş hayatında başarıya da alamettir.

Beyaz köpeği sevmek, dostluğun sağlam olduğuna ve o dostun uzun süre yanında kalacağına yorulur. Beyaz köpeğin saldırması ya da ısırması, dostluk sanılan bir yerden gelen geçici bir kırgınlığa işaret eder ve ağır bir zarar getirmez. Küçük beyaz köpek görmek bereketli günlere, büyük beyaz köpek görmek ise geniş bir çevrede saygınlık kazanmaya delalet eder. İki beyaz köpek görmek, hayırlı iki kimsenin rüya sahibinin yanında duracağına alamettir.

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Beyaz köpek görmek aynı zamanda iş hayatında elde edilen başarının çevrede kıskançlık doğuracağına, rüya sahibine yeni bir hasım kazandıracağına işaret eder.

Rüyada beyaz yavru köpek görmek, mümin bir çocuğa delalet eder. Beyaz köpek yavrusu görmek, yetişecek evladın huyunun güzel olacağına ve ana babasına hayır getireceğine yorulur.

Rüyada kahverengi köpek görmek

Rüyada kahverengi köpek görmek, darlık ve yokluk görülmeyeceğine, rüya sahibinin maddi yükümlülüklerin ağırlığından kurtulacağına delalet eder. Başarıya giden yolun engelsiz açılacağına, üzüntünün son bulacağına işaret eder. Uzak düşülen bir yakınla kavuşmaya, beklenmedik bir iş teklifi almaya ve sermaye sıkıntısı çekmeden ortaklık kurmaya da yorulur. Yeni yakınlaşılan kimseyle aradaki münasebetin ilerlemeyeceğine, o kimsenin öncekinin yerini tutmayacağına da tabir edilir.

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Rüyada sarı köpek görmek

Rüyada sarı köpek görmek, zayıf ve hasta bir düşmana işaret eder. Bu kimsenin sinsi planları bulunduğuna, ancak o planları gerçekleştirecek güce ve yetkiye sahip olmadığına delalet eder. Rüya sahibinin bu kimseden gelecek sözlere önem vermemesine, tedbirini almakla yetinmesine alamettir.

Rüyada yavru köpek görmek

Rüyada yavru köpek görmek sevimli bir çocuğa işaret eder. Çocuğu olmayan için evlat sahibi olmaya, çocuğu olan için hayırlı evlat yetiştirmeye delalet eder. Köpek yavrusu görmek de evlat müjdesi sayılır.

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Yavrunun rengi tabiri daha da belirginleştirir. Beyaz yavru köpek mümin bir çocuğa, siyah yavru köpek ise ailesinin büyüğü olacak bir çocuğa yorulur.

Anne köpek ve yavrularını birlikte görmek, evin bereketine ve aile içinde büyüyen bir düzene işaret eder. Bir sürü köpek yavrusu görmek, rüya sahibinin evinde çocuk sesinin çoğalacağına ve hayırlı bir kalabalığın toplanacağına alamettir. Yavru köpek ısırması ise evlat tarafından gelecek küçük bir sıkıntıya delalet eder ve ağır bir zarar taşımaz.

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Rüyada yavru köpek sevmek

Rüyada yavru köpek sevmek, evlat sevincine ve eve girecek berekete delalet eder. Köpek yavrusu sevmek, rüya sahibinin evinde hayırlı bir evladın yetişeceğine, aile içinde şefkatin artacağına ve sıkıntılı günlerin geride kalacağına işaret eder.

Rüyada küçük köpek yavrusu görmek

Rüyada küçük köpek yavrusu görmek, rüya sahibinin sevineceği bir habere ve yeni bir başlangıca işaret eder. Yeni doğmuş köpek yavrusu görmek, bekleneni uzun süredir bekleyen için kavuşma vaktinin yaklaştığına, ev içinde yeni bir düzenin kurulacağına delalet eder.

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Rüyada köpek kovalaması

Rüyada köpek kovalaması, rüya sahibinin çevresinde kem gözlü ve kötü niyetli kimseler bulunduğuna işaret eder. Korkulan bir kimsenin kötülük yapmak için fırsat kolladığına, yakın sanılan dostların gizli bir plan içinde olduğuna delalet eder.

Köpek tarafından kovalandığını görmek, bu kimselerin rüya sahibini takip ettiğine ve fırsat aradığına yorulur. Köpeklerin kovalaması, takibin tek kişiden gelmediğine ve birden fazla kimsenin aynı yönde hareket ettiğine alamettir.

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Köpek kovaladığını uzaktan görmek de benzer hükme girer; rüya sahibinin bildiği birinin sıkıştırıldığına ve yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret eder.

Rüyada köpek kovalaması ve kurtulmak

Rüyada köpek kovalaması ve kurtulmak, sıkıntıdan çıkıp rahata ermeye alamettir. Köpek kovalarken kaçıp kurtulduğunu görmek, kötü niyetli kimselerin rüya sahibine ulaşamayacağına, üzerindeki baskının kalkacağına delalet eder.

Rüyada köpeğe sahip çıkmak

Köpeğin görülmesiyle ona sahip çıkılması ayrı tabir edilir. Rüya sahibinin köpeği sevmesi, sahiplenmesi ve beslemesi düşman hattından çıkar; üçü de bolluk, bereket ve korunma yönünde hüküm taşır.

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Rüyada köpek sevmek

Rüyada köpek sevmek, düşmanın zararının dokunmayacağına, dokunsa bile hayra döneceğine işaret eder. Rüya sahibinin evine bereket gireceğine ve ömür boyu sadık kalacak bir eşe kavuşacağına delalet eder.

Köpekle oynamak, rüya sahibinin çevresindeki kimselerle arasının düzeleceğine ve eski bir dargınlığın biteceğine yorulur. Köpeği okşamak, kucaklamak ve ona sarılmak, yakınlık kurulan kimseden fayda geleceğine alamettir. Küçük köpek sevmek bereketli bir döneme, büyük köpek sevmek ise güçlü bir kimsenin desteğini kazanmaya işaret eder.

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Rüyada köpek sahiplenmek

Rüyada köpek sahiplenmek, rüya sahibinin evine bolluk ve bereket gireceğine, mal ve mülk sahibi olacağına işaret eder. Hayatına faydası dokunacak yeni kimselerin gireceğine ve birikim yapılacağına delalet eder. Köpek sahibi olduğunu görmek ile köpek almak aynı hükme girer. Yavru köpek sahiplenmek ise bu bereketin evlat tarafından geleceğine, evde küçük bir emanetin büyütüleceğine yorulur.

Rüyada köpek beslemek

Rüyada köpek beslemek, rüya sahibinin evinin, malının ve mülkünün korunacağına işaret eder. Hayırlı evlat sahibi olmaya ve kurulacak yeni bir düzenin güzel geçeceğine delalet eder. Köpek gezdirmek ve köpek yıkamak da korunma hattındadır; rüya sahibinin elindekini gözettiğine ve düzenini koruduğuna yorulur. Köpek emzirmek, bakımı üstlenilen bir kimseye harcanan emeğe alamettir. Bazı hatlar ise beslemeyi kötü niyetli bir kimseyle dostluk kurulacağına, ev halkı içinde gizli bir düşman bulunduğuna yorar.

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Rüyada köpek sayısına göre tabiri

Rüyada görülen köpeğin sayısı, tabirin ağırlığını belirler. Tek köpek tek bir düşmana delalet ederken köpeklerin çoğalması hasımların çokluğuna ve sıkıntının birden fazla yönden geleceğine işaret eder.

Rüyada köpek sürüsü görmek

Rüyada köpek sürüsü görmek, düşmanların çokluğuna ve rüya sahibi hakkında art niyet besleyen kimselerin sayısının fazla olduğuna yorulur. Köpekler görmek ve bir sürü köpek görmek, rüya sahibinin aleyhinde duran kimselerin bir araya geldiğine delalet eder.

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Sürünün rüya sahibini kovalaması, bu kimselerin dağınık değil bir arada hareket ettiğine delalet eder. Sürü hâlinde köpek görmek, çevrede kurulan bir çekişmenin rüya sahibini de içine alacağına işaret eder. Sürüyle köpek görmek, düşmanlığın tek bir kimseden çıkıp topluca sürdürüldüğüne yorulur.

Rüyada çok köpek görmek

Rüyada çok köpek görmek, rüya sahibinin düşmanlarının çoğaldığına delalet eder. Çevresinde hakkında konuşan ve kötülüğünü isteyen kimselerin sayısının arttığına yorulur. Birden fazla köpek görmek ve sürekli köpek görmek, düşmanlığın geçici olmadığına ve süreklilik kazandığına delalet eder. Çok sayıda köpek görmek, rüya sahibinin sözünün pek çok yerde edildiğine işaret eder.

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Rüyada iki köpek görmek

Rüyada iki köpek görmek, rüya sahibine karşı iki ayrı kimsenin art niyet beslediğine işaret eder. İki tane köpek görmek, bu kimselerin birbirinden habersiz hareket ettiğine, düşmanlığın henüz büyümediğine delalet eder.

Rüyada üç köpek görmek

Rüyada üç köpek görmek, rüya sahibinin aleyhinde birleşen küçük bir topluluğa işaret eder. 3 tane köpek görmek, çevredeki dedikodunun çoğaldığına ve tedbirli davranılması gerektiğine yorulur.

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Rüyada köpeğin hâline göre tabiri

Köpeğin hâli tabiri belirleyen ölçülerden biridir. Hasta, yaralı ve sakat köpek, gücünü yitirmiş bir düşmana işaret eder; o kimsenin niyeti sürse de zarar verecek hâli kalmadığına delalet eder. Uyuyan ve yatan köpek, düşmanın şimdilik harekete geçmediğine yorulur.

Koşan köpek ile aç köpek, düşmanın fırsat kolladığına ve harekete hazırlandığına alamettir. Yaşlı köpek eski bir düşmanlığa, ağlayan köpek ise o düşmanlığın zayıf düştüğüne işaret eder. Kanlar içinde köpek ve yanan köpek görmek, hasmın kendi başına zarar göreceğine ve gücünün kırılacağına delalet eder.

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Rüyada saldırgan köpek görmek

Rüyada saldırgan köpek görmek, rüya sahibinin çevresinde huyu sert ve niyeti belli bir düşman bulunduğuna işaret eder. Köpeğin saldırması değil saldırgan hâli görülüyorsa, düşmanlığın henüz fiile dökülmediğine ancak sözünü ve tavrını saklamayan bir kimseyle karşılaşılacağına delalet eder. Saldıran köpek görmek, bu kimsenin niyetini fiile dökmeye hazırlandığına yorulur.

Rüyada kuduz köpek görmek

Rüyada kuduz köpek görmek, rüya sahibini tehdit eden güçlü bir düşmana ve tedbirli olunması gerektiğine işaret eder. Rüya sahibinin ya da yakınlarından birinin hastalanacağına da yorulur. Kuduz köpeğin öldürüldüğünü görmek, düşmana galip gelineceğine alamettir. Uyuz köpek görmek ise zararı bulaşıcı olan, çevresindekileri de sıkıntıya sokan bir kimseye delalet eder.

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Rüyada bağlı köpek görmek

Rüyada bağlı köpek görmek, düşmanın zararının engellendiğine ve tehlikenin kontrol altında olduğuna işaret eder. Bağlı köpeğin saldırması, rüya sahibinin önüne engeller çıkacağına ancak bu sıkıntıların onu aşamayacağına delalet eder. Tasmalı köpek görmek, düşmanın hareket alanının daraldığına ve arkasında onu tutan birinin bulunduğuna yorulur.

Rüyada zincirli köpek görmek, düşmanın hareket edemez hâle geldiğine ve zararının ulaşamayacağına işaret eder. Zincirli beyaz köpek isteklerin gerçekleşeceğine ve huzurlu bir yaşama, zincirli siyah köpek ise çevrenin desteğiyle başarıya ve saygınlık kazanmaya delalet eder. Zincire bağlı köpek görmek, geçmişte yapılan bir işten dolayı pişmanlık duyulacağına da yorulur.

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Rüyada dişi köpek görmek

Rüyada dişi köpek görmek, kötü karaktere sahip bir kadına işaret eder. Bu kimsenin rüya sahibinin başına bela açacağına yorulur. Hamile köpek görmek, o kimsenin çıkaracağı meselenin büyüyeceğine ve arkasından yeni sıkıntılar geleceğine delalet eder.

Rüyada uysal köpek görmek

Rüyada uysal köpek görmek, kısmetin çoğalmasına ve rüya sahibinin dağınık işlerinin düzene gireceğine delalet eder. Adını duyuracağı işlerde yer alacağına, kısa sürede kazançlı bir işe gireceğine ve beklediği mevkiye yükseleceğine işaret eder. Uzun yıllardır beklenen şeye sabır ve azimle ulaşılacağına, zararlı alışkanlıkların ve gereksiz kimselerin hayattan çıkacağına da yorulur. Evcil köpek görmek ve zararsız köpek görmek, çevredeki kimselerden zarar değil fayda geleceğine alamettir. Sevimli köpek görmek, rüya sahibinin işini bildiği için öncelikle tercih edileceğine, sağlığıyla ilgili doğru bir karar vereceğine ve bu sırada maddi manevi destek göreceğine delalet eder. Bu varyantlarda köpeğin düşman okuması geçmez, tabir kazanç ve rahatlık yönüne döner.

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Rüyada köpekten kaçmak

Rüyada köpekten kaçmak, hırslı, davranışları çirkin ve söz taşıyan bir kimsenin rüya sahibinin çevresinde bulunduğuna işaret eder. Rüya sahibinin bu kimseyle karşı karşıya gelmekten çekindiğine, aradaki meselenin çözülmeden uzayacağına ve sıkıntısını kimseye açmadığına yorulur.

Köpeklerden kaçmak, baskının tek kimseden değil bir topluluktan geldiğine delalet eder. Köpekten kaçıp saklanmak, rüya sahibinin gücünü düşmanından gizlediğine ve vakit kazanmak istediğine işaret eder. Köpekten kurtulmak ise kaçtığı meselenin kendiliğinden çözüleceğine ve zararın dokunmayacağına alamettir.

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Rüyada köpek havlaması

Rüyada köpek havlaması, dedikoducu bir düşmana alamettir. Havlayıp ısırmayan köpek, düşmandan çirkin söz işitileceğine işaret eder. Bu kimse zarar veremese bile rüya sahibinin canını sıkacağına, aralarında sözlü bir tartışma yaşanacağına delalet eder.

Havlayan köpek görmek ve köpek sesi duymak, kulağa gelen sözün rüya sahibi hakkında söylendiğine yorulur. Köpek hırlaması, tartışmanın henüz çıkmadığına ancak yaklaştığına işaret eder. Köpek havlaması görmek, rüya sahibi hakkında söylenen sözün çoğaldığına ve çevreye yayıldığına delalet eder.

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Rüyada köpek havlamasından korkmak

Rüyada köpek havlamasından korkmak, rüya sahibi hakkında söylenen çirkin sözün ona ulaşacağına işaret eder. Bu sözü söyleyen kimsenin zarar verecek gücü bulunmadığına, işitilenin ardından bir kayıp yaşanmayacağına yorulur.

Rüyada köpek öldürmek

Rüyada köpek öldürmek, düşman üzerine galip gelmeye işaret eder. Rüya sahibinin girdiği çekişmeyi kazanacağına, düşmanının zararından kurtulup fayda elde edeceğine delalet eder.

Köpek kesmek ve köpek vurmak, düşmanın zararının tamamen ortadan kalkacağına ve çekişmenin rüya sahibi lehine biteceğine yorulur. Köpekle boğuşmak, çekişmenin uzun süreceğine ancak sonunda rüya sahibinin üstün geleceğine delalet eder. Köpek kesen ya da köpek öldüren birini görmek, rüya sahibinin düşmanının başkası eliyle alt edileceğine alamettir. Köpek kovmak ise zararın uzaklaştırılacağına işaret eder.

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Rüyada köpek dövmek

Rüyada köpek dövmek, düşmanı sindirmeye ve onun üzerinde üstünlük kurmaya delalet eder. Sopayla köpek dövmek, rüya sahibinin hakkını sertçe savunacağına ve karşı tarafın geri çekileceğine işaret eder.

Rüyada köpek kovalamak

Rüyada köpek kovalamak, rüya sahibinin düşmanını çevresinden uzaklaştıracağına işaret eder. Köpek taşlamak ve köpeklere taş atmak, zarar verecek kimsenin yaklaşmasına izin verilmeyeceğine, rüya sahibinin tedbirini önceden aldığına delalet eder.

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Rüyada ölü köpek görmek

Rüyada ölü köpek görmek, düşmanı yenmeye ve onun zararından kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir uğraştığı bir çekişmenin sona ereceğine işaret eder. Köpek öldüğünü görmek, ölmüş köpek görmek ve köpek ölüsü görmek de düşmandan kurtulmaya yorulur.

Köpeğin öldüğünü duymak, kurtuluş haberinin uzaktan geleceğine yorulur. Ölmüş köpek leşleri görmek ve bir sürü köpek ölüsü görmek, hasımların topluca güç kaybettiğine alamettir. Bazı hatlar ölü köpeği sevilen bir dosta zarar geleceğine ya da kısmetin engelleneceğine yorar.

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Rüyada köpeğin büyüklüğüne göre tabiri

Köpeğin iriliği düşmanın gücünü belirler. Büyük köpek zararı geniş bir alana yayılan bir kimseye, küçük köpek ise tesiri olmayan bir kimseye delalet eder.

Rüyada büyük köpek görmek

Rüyada büyük köpek görmek, geniş bir çevrede pek çok düşman barındırıldığına işaret eder. Rüya sahibinin attığı adımlara dikkat etmesi ve çevresine ihtiyatlı davranması gerektiğine delalet eder. Kocaman köpek görmek ile iri köpek görmek, düşmanın gücünün ve tesirinin büyüklüğüne yorulur. Büyük köpeğin saldırması, güçlü bir kimsenin harekete geçtiğine delalet eder. Köpeğin cinsi tabiri değiştirmez; iri cüsseli bir cinsin görülmesi büyük köpek hükmüne girer.

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Rüyada küçük köpek görmek

Rüyada küçük köpek görmek, zararsız ve gücü yetmeyen bir kimseye işaret eder. Aynı zamanda bereketli günlerin yaklaştığına, nezaketli ve hayırlı bir eşle tanışılacağına yorulur. Küçük köpeğin ısırması ya da saldırması, gelecek sıkıntının hafif olacağına ve rüya sahibini yolundan çeviremeyeceğine delalet eder.

Rüyada köpekle konuşmak

Rüyada köpekle konuşmak, rüya sahibinin zararı dokunacak kimselerle münasebet kuracağına işaret eder. Bu kimselerin hayatına girmesiyle kurulu düzeninin bozulacağına, işinin bildiği yoldan çıkacağına delalet eder. Konuşan köpek görmek, rüya sahibine söylenen sözün arkasında başka bir niyet bulunduğuna yorulur; duyulan sözün göründüğü gibi olmadığına ve dikkatle tartılması gerektiğine alamettir.

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Rüyada köpeğin görüldüğü yere göre tabiri

Köpeğin nerede görüldüğü düşmanın uzaklığını belirler. Eve giren köpek düşmanlığın yakınlığına, evden çıkan köpek ise o düşmanlığın uzaklaşmasına delalet eder.

Rüyada eve köpek girmesi

Rüyada eve köpek girmesi, rüya sahibinin yakınlarından birinin ona düşman olduğuna, ancak bu kimsenin düşmanlığında bile mertlik bulunduğuna işaret eder. Evin rızkının artacağına ve sıkıntılı günlerin geride kalacağına da yorulur. Evin içine köpek girmesi ve ardından çıkması, düşmanlığın uzun sürmeyeceğine ve aradaki dargınlığın kısa zamanda biteceğine delalet eder.

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Rüyada evde köpek görmek

Rüyada evde köpek görmek, rüya sahibine düşman olan bir kimsenin yakınında, hatta ev halkı içinde bulunduğuna işaret eder. Bu kimsenin düşmanlığında şefkat ve iyilik de bulunduğuna, evin rızkının artacağına delalet eder. Evinde köpek görmek de aynı tabire girer.

Rüyada evden köpek çıkması

Rüyada evden köpek çıkması, düşmanlığın evden uzaklaşacağına ve huzursuzluğun sona ereceğine işaret eder. Evden köpek çıkarmak, rüya sahibinin bu kimseyi kendi eliyle hayatından uzaklaştıracağına delalet eder. Kapıda köpek görmek ise düşmanın henüz içeri girmediğine, tedbir alınırsa giremeyeceğine yorulur.

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Rüyada köpekten korkmak

Rüyada köpekten korkmak, rüya sahibinin çevresindeki sevdiklerine karşı çekingen davranacağına işaret eder. Düşmanın heybetinden çekinildiğine, ancak zararın gerçekleşmeyeceğine yorulur.

Köpek görüp korkmak ve köpeklerden korkmak, hasmın elindeki gücün göründüğü kadar olmadığına delalet eder. Köpekten korkmamak ise düşmanın karşısında sağlam durulacağına ve zararın hiç dokunmayacağına alamettir.

Rüyada köpek pisliği görmek

Rüyada köpek pisliği görmek, düşmanın geride bıraktığı söze ve rüya sahibinin adına bulaştırılan kire işaret eder. Köpek kakası, köpek boku ve köpek çişi görmek de bu yönde tabir edilir. Üstüne ya da üzerine köpek işemesi, rüya sahibini güç duruma düşürecek bir sözün söyleneceğine delalet eder. Köpek boku temizlemek ise o sözün karşılığının verileceğine ve adın temize çıkacağına yorulur.

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Rüyada köpek kavgası görmek

Rüyada köpek kavgası görmek, hasımların birbirine düşeceğine işaret eder. Rüya sahibinin bu çekişmeden zarar görmeyeceğine delalet eder. Köpeklerin birbirine saldırması ve köpeklerin boğuştuğunu görmek, düşmanların gücünü kendi aralarında tüketeceğine ve rüya sahibinin üzerindeki baskının kendiliğinden hafifleyeceğine yorulur.