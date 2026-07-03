Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Suyun 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını

        Suyun 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını

        Kış aylarında buzul sarkıtlarıyla dikkat çeken Erzincan Girlevik Şelalesi, yazın başka bir güzelliği kavuşuyor. Suyun 40 metre yükseklikten düştüğü şelale, ziyaretçi akınına uğruyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Suyun 40 metreden döküldüğü şelaleye ziyaretçi akını

        Erzincan'a yaklaşık 30 metre uzaklıkta Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın ayrı yazın ayrı bir güzellik taşıyor. Beyaz örtüyle kaplandığı kış aylarında sarkıtlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, yazın ise 40 metreden düşen suyu ve yeşiliyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Girlevik Şelalesi, yemyeşil doğası ve serin atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

        Kardeşi Erva Koşan ile şelaleyi gezen İlayda Reyyan Koşan, "Erzincan'ın doğa harikalarından biri olan Girlevik Şelalesi'ni gezmeye geldik. Buradaki doğa atmosferi çok güzel. Herkesi buraya bekleriz" dedi.

        "BU GÜZELLİĞİ HERKES GÖRMELİ"

        Ankara'dan Erzincan'a geldiğini belirten Sabriye Yıldız ise "Almanya'dan misafirlerimi Girlevik Şelalesi'ni gezmeleri için getirdim. Bence bu doğal güzelliği herkesin görmesi gerekiyor. Buranın tanıtımının daha iyi yapılması lazım. Erzincan'ın en güzel yerlerinden biri burası. Yemek yemek, oturmak, kahve içmek ve birlikte vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Serinlemek isteyen herkesi Erzincan'a, Girlevik Şelalesi'ni görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası hamileliği nedeniyle ertelenen firari yakalandı

        İSTANBUL'da hakkında 157 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası, 7'nci çocuğuna hamile olduğu için ertelenen ancak süresi dolmasına rağmen teslim olmadığı için firari durumuna düşen Elif Ş. (32), düzenlenen operasyonla yakalandı. Elif Ş.'nin 8'inci ço...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Sıcaklık zirve yaptı! İstanbul su tüketiminde rekor kırdı!
        Sıcaklık zirve yaptı! İstanbul su tüketiminde rekor kırdı!
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        İsviçre, Cezayir'i rahat geçti!
        İsviçre, Cezayir'i rahat geçti!
        Çifte vatandaşlığa yeni askerlik modeli
        Çifte vatandaşlığa yeni askerlik modeli
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        "Hayatım eskisine döndü"
        "Hayatım eskisine döndü"
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor