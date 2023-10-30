Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler?
2017 yılında vizyona giren ve çekimleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Atatürk Arboretumu'nda (Ağaç Müzesi) gerçekleştirilen Yaşamak Güzel Şey filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte, filmin konusu ve oyuncuları hakkında tüm bilgiler...
Televizyonda günün en çarpıcı yapımlarından biri olan Yaşamak Güzel Şey filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka ve Zihni Göktay'ın başrollerini paylaştığı filme dair ayrıntıları derledik...
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Müfit hayatı boyunca her türlü zorlu koşula boyun eğmiş, hakkını savunamayan, her önüne gelen tarafından itilip kakılan pısırık bir adamdır. Bir gün başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırır ve bir anti kahramana dönüşür. Yaşadığı bu değişimle birlikte hayatın güzelliklerini keşfetmeye başlar…
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Müfit Can Saçıntı,
Yasemin Conka,
Zihni Göktay,
Ayşegül Atik,
Günay Karacaoğlu,
Reha Özcan,
Renan Bilek,
Onur Dilber,
Merve Hazer,