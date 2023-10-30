Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler?

Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler?

Televizyonda günün en çarpıcı yapımlarından biri olan Yaşamak Güzel Şey filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka ve Zihni Göktay'ın başrollerini paylaştığı filme dair ayrıntıları derledik...

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YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Müfit hayatı boyunca her türlü zorlu koşula boyun eğmiş, hakkını savunamayan, her önüne gelen tarafından itilip kakılan pısırık bir adamdır. Bir gün başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırır ve bir anti kahramana dönüşür. Yaşadığı bu değişimle birlikte hayatın güzelliklerini keşfetmeye başlar…