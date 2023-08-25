Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Özilhan tatilde - Magazin haberleri

        Yasemin Özilhan tatilde

        Bodrum'da tatil yapan Yasemin Özilhan, gün boyu su sporlarıyla ilgilendi. Özilhan, ardından ATV aracıyla evinin yolunu tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 11:08 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yasemin Özilhan, Bodrum tatilini sürdürüyor.

        2

        Baştan aşağı siyahlara büründüğü görülen 38 yaşındaki Özilhan, Kaplankaya'da objektiflere yansıdı.

        3

        Önce denizbord yapan Yasemin Özilhan, akşam saatlerinde ise su sporlarının bulunduğu iskeleye indi.

        4

        ATV aracının direksiyonuna geçen Özilhan, ardından evinin yolunu tuttu.

        5

        Yasemin Özilhan

        #Yasemin Özilhan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Futbol konferansı!
        Futbol konferansı!
        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        "Bahtiyar etti!"
        "Bahtiyar etti!"
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        İşverene senet verirken dikkat!
        İşverene senet verirken dikkat!
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!
        Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!