Yasemin Özilhan tatilde
Bodrum'da tatil yapan Yasemin Özilhan, gün boyu su sporlarıyla ilgilendi. Özilhan, ardından ATV aracıyla evinin yolunu tuttu
Giriş: 25.08.2023 - 11:08 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:08
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yasemin Özilhan, Bodrum tatilini sürdürüyor.
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Baştan aşağı siyahlara büründüğü görülen 38 yaşındaki Özilhan, Kaplankaya'da objektiflere yansıdı.
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Önce denizbord yapan Yasemin Özilhan, akşam saatlerinde ise su sporlarının bulunduğu iskeleye indi.