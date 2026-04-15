Yasemin Yürük: Ağlamaktan yoruldum

'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, mart ayında Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmişti. Dengesini kaybederek düşen Yürük'ün ayağı iki yerden kırılmış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Bir süre hastanede tedavi gören şarkıcı, yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatmış ve "Ağrım tarifsiz ama bu süreçte dostlarımı daha yakından tanıma fırsatı buldum" ifadelerini kullanmıştı.

Zaman zaman walker kullanarak yürüdüğü anları paylaşan Yürük, taburcu olmasına rağmen ağrılarının dinmediğini ve sürecin psikolojik olarak kendisini yıprattığını belirtti.

Yürük yaptığı paylaşımda, "Bir ayı geçti, hâlâ düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı ve acı çekiyorum. Yerinden sıçratan, elektrik çarpmaları hissi var ama ayağımı hissetmiyorum. Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım; fiziksel olarak zaten şu an her şey bana kabus gibi geliyor. Tek tesellim geçeceğini bilmek. Çok şükür bu acılara… Bugün kontrolüm var, sinir testi (NCS) yapılacak. Umarım sonuçlar hasarsız çıkar" ifadelerini kullandı.

