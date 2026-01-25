Yaser Asprilla: Sabırsızlanıyorum
Galatasaray'ın Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Yaser Asprilla, transfer sürecine ve sarı-kırmızılı takımdaki hedeflerine dair açıklamalarda bulundu
Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı formayla başarılı olacağına inandığını anlatan Dursun Özbek, "Yaser'e 'hoş geldin' diyorum. Galatasaray için önemli transfer. Galatasaray'a vereceği hizmetten ve katkıdan çok ümitliyim. Başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğu beraber kutlarız. Galatasaray'da güzel bir performans sergileyecek. Sanchez de bizim çok önemli oyuncumuz, ağabeyi olarak ona yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Yaser Asprilla ise "Bu büyük kulübe gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Başkanımıza da bunu gerçekleştirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.
Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinden övgüyle söz eden Asprilla, "Çok güzel bir tesis. Şimdiye kadar yaşadığımdan çok farklı burası, bayıldım. Arkadaşlarımdan daha önceden duymuştum. Kendi gözlerimle gördüğüm için mutluyum." diyerek konuşmasını tamamladı.