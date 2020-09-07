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Yaşlanmayı geciktiren yiyecekler nelerdir?

Yaşlanmanın etkilerini bazı önlemler alarak geciktirebiliriz. Beslenmemize dikkat ederek ve spor yaparak bu etkilerden bir süre uzak kalabiliriz. Peki yaşlanmayı geciktiren besinler nelerdir? Hangi yiyecekler yaşlanmayı geciktirir?

Yaşlanmayı geciktiren yiyecekler

Yaşlanma etkilerini geciktirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırızdır. Yaşlanmak; hiç kimsenin istemediği ancak yer çekimi kanununa göre kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak; bazı önlemler alarak ya da beslenmemize dikkat ederek ayrıca spor yaparak bu etkilerden bir süre uzak kalabiliriz. Yaşlanma etkilerini geciktiren yiyecekler, düzenli olarak tüketilmeli bunun yanında zarar verenlerden uzak durulmalıdır.

Özellikle ciltte oluşan kırışıklıkların gecikmesinde etkili olan gıdaları tüketerek cildinizin uzun süre daha dayanmasını sağlayabilmeniz mümkündür.

Yaşlanmanın gecikmesi için yapılması gerekenler;

  • Alkol ve sigardan uzak durmak
  • Yağ ve şeker gibi vücudu yoran gıdalardan tüketmemek
  • İşlenmiş gıdaları tüketmemek
  • Hamur işi ve karbonhidratı azaltmak
  • Posalı gıdalar tüketmek; özellikle meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek.
  • Antioksidan içeren ve E ile C vitamini bol bulunduran besinleri tüketmek.
  • Omega3 içeren balık, ceviz, keten tohumu gibi gıdalar düzenli tüketilmelidir.
  • Yağsız yoğurt, süt ve peynir gibi kalsiyum içeren gıdaların da tüketimi yaşlanmanın önüne geçebilen gıdalardandır.

Ayrıca bazı yiyecekler anti-aging etkisi yaparak cildin de yaşlanma etkilerinin gecikmesin de olumlu fayda sağlamaktadırlar.

Bu gıdalar ise;

  • Zeytinyağı
  • Ananas
  • Sarımsak
  • Papaya
  • Brokoli
  • Domates
  • Yaban mersini
  • Ispanak
  • Soğuk su bakıları
  • Kırmızıbiber
  • Kuru baklagiller
  • Kuru erik
  • Havuç
  • Brokoli
  • Tam tahıllı gıdalar
  • Esmer pirinç
  • Mor üzüm

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