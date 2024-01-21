Yasmin Erbil'den babası Mehmet Erbil hakkında şoke eden ifadeler! "Bana babalık yapmadı"
Yaptığı açıklamalar ve yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil hakkında kızı Yasmin Erbil şaşırtıcı ifadeler kullandı. Babası hakkında ilk kez konuşan Yasmin Erbil: "Babalık gördüğümü düşünmüyorum" dedi.
Bir süredir kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan, bir ayrılıp bir barışan Mehmet Ali Erbil, sevgilisinin doğum gününde evlenme teklifi etmişti. Bu teklifin ardından ayrılan ikili yeniden barıştı.
Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil, Oya Çınar’ın YouTube platformunda yayınlanan programına konuk oldu ve babasıyla ilgili beklenmedik açıklamalarda bulundu.
Oya Çınar "Hayatta en çok neyin çabasını verdin?" sorusunu sorunca Yasmin Erbil, "Yanlış anlaşılmamak, sürekli kendini kontrol etmeye çalışmak... " yanıtını verdi. Bunun üzerine “Büyürken aile baskısı yaşadın mı?" sorusunu soran Çınar’a genç oyuncu "Çok gördüğümü düşünmüyorum" şeklinde bir yanıt verdi.
Oya Çınar daha sonra: "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu sordu. Erbil ise cümlelerine: “Devam ediyor" diyerek başlayarak devamında şu ifadeleri kullandı: “Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem."
Oya Çınar Erbil'a açık açık "Genç kadınlarla birlikte olması..." ifadelerini tekrarlayınca Yasmin Erbil: "Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor bilmiyorum, insan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" dedi.