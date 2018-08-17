Göktaş, Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin spekülatif hareketlerle uygulanmaya çalışılan ve hiçbir ahlaki ya da ekonomik temele dayanmayan bir baskı ile karşı karşıya bulunduğunu anlatan Göktaş, Türkiye'nin pek çok zorlu süreci atlattığı gibi bu dönemi de alnının akıyla atlatacağını söyledi.

Tüm makro ekonomik göstergeler değerlendirildiğinde gelinen durumu normal piyasa dinamikleri içinde betimlemenin mümkün olmadığını ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

“Amerika’nın son zamanlarda özellikle Trump önderliğinde gerçekleştirdiği uluslararası diplomasi teamüllerine aykırı ve temelsiz davranışlarının etkisinin kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla global ekonomi sistemine entegre olan, dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip olan ülkemizde mevduatlara el koyma, döviz kurunu sabitleme gibi modern ekonomilerde artık yer almayan uygulamaların hayata geçirilmesini beklemek akıl tutulmasından başka bir şey değildir.





Hiçbir ahlaki ya da ekonomik temele dayanmayan bir baskı ile karşı karşıyayız. Bunun tek nedeni olabilir. Artık savunma sanayi yatırımları ile birçok malzemeyi kendisi üretmeye başlayan Türkiye, dışa bağımlılığının azalmasıyla daha özgür hareket ediyor, her zaman olduğu gibi ülke çıkarlarını ön planda tutuyor. İşte saydığımız bu gelişmeler şimdiye kadar ülkemizi boyunduruk altında tutmak isteyen ülkeleri rahatsız etti."

"DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI EKONOMİK SALDIRIYI BERTARAF ETMEK İÇİN ÇALIŞMAKTA"

Ortada dolaşan spekülasyonlardan medet umanların Türkiye'nin artık çok güçlü bir ülke olduğunu unuttuğunu aktaran Göktaş, "İstikrarlı büyüyen ekonomisi ve güçlü bankacılık sistemi ile ülkemiz bu süreci de başarıyla atlatacaktır. Devletimizin tüm kurumları görevinin başında ve kararlı bir şekilde bu ekonomik saldırıyı bertaraf etmek için çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ilgili bakanlıklar ve tüm otoritelerin hayata geçirdikleri ve geçirecekleri önlemler, uygulamalar ile piyasaların her geçen saat rahatladığını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, "Toplam hasılamızın turizmden enerjiye, bilgi teknolojilerinden finansa çok farklı sektörlerden oluşması ve bunların hiçbirisinin toplam içerisindeki payının yüzde yirmiyi geçmemesi, ülkemiz ekonomisine hem dinamizm hem de olası sektörel krizlere karşı dayanıklılık sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"YERLİ ÜRÜNLERİMİZE DÖRT ELLE SARILMALIYIZ"

"Zaman birlik olma zamanıdır. Gün devletimize ve ülkemize sahip çıkma günüdür." diyen Göktaş, şu günlerde her bir bireyin Türkiye'nin bekası için elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Yerli ürün ve hizmetleri kullanma çağrısını yineleyen Göktaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bugünü kadar geleceğinde de refah ve özgür bir konumda kalmasını istiyorsak yerli ve milli ürünlerimize dört elle sarılmalıyız. İş dünyası yatırımlarına aynı güvenle devam etmeli. Ülkemizin ithalata bağımlı olunan her alanda kendi milli markalarını yaratacak gücü ve potansiyeli vardır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Vakıf Katılım olarak biz de spekülatif hareketlerin başladığı ilk günden beri gereken adımları atıyor, üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana uygulamaya çalıştığımız tedariklerimizdeki “Yerli ve milli ürün ve üretici kullanma." politikamızı, bu süreçte daha kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz."

"SPEKÜLASYONLAR DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEK KÜÇÜK YATIRIMCI KAZANIMLARINI KAYBEDECEK"

"Bu süreçte halkımızın gerek sosyal medya gerekse yurt dışı haber kaynaklarından servis edilen spekülatif haberleri dikkate almamalarını, sakin olmalarını ve TL pozisyonlarını korumalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullanan Göktaş, "Spekülasyonlar doğrultusunda hareket edecek küçük yatırımcıların yakın vadede kazanımlarını kaybedeceğini düşünüyoruz." uyarısında bulundu.

"BANKACILIK SEKTÖRÜMÜZÜN SERMAYE YAPISI VE RASYOSU OLDUKÇA KUVVETLİ"

Türk bankalarının yurt dışından yeni kaynak sağlama ya da sendikasyonları döndürmede herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyen Göktaş, bankacılık sektörüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl rekor seviyede bir büyüme gerçekleştirdik. 2018 yılında da baz etkisine rağmen büyüme rakamlarımız halen diğer ülkelere göre oldukça tatmin edici seviyelerde gerçekleşiyor. Bu veriler ışığında ülke ekonomimizin ciddi bir problem yaşamadığını, dünyanın sayılı ekonomileri arasında yerini sağlamlaştırdığını net bir şekilde söyleyebiliriz.

Bankacılık sektörümüz aktif pasif kalitesi, sermaye yapısı ve rasyosu, müşteri penetrasyosu ve karlılıkları ile oldukça kuvvetli bir durumda. Bu noktada sektörde herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Finansal kesimin bir neferi olarak, bugün olduğu gibi yarın da üzerimize düşen görevlerin bilinciyle ülkemizle birlikte var olmak, Türkiye ekonomisini daha da güçlendirmek ve insanımızın refahı için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyor olacağız.

TCMB, BDDK, SPK ve ilgili bakanlıklar ekonomik önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçiriyor. Gelinen noktada bu önlemlerin birkaç gün süren spekülatif hareketleri engellediğini görüyoruz. Bu noktadan sonra piyasaların tansiyonunu stabil tutacak yapısal reformları hayata geçirmek gerektiğini düşünüyoruz. Sayın bakanımız Berat Albayrak Bey’in belirttiği üzere Türk piyasaları bir daha bu kadar ucuz olmayacak. Çeşitli spekülasyonlar doğrultusunda Türkiye’den çıkmak durumunda kalan yatırımcıların yakın zamanda daha güçlü bir pozisyonla ülkemize geri döneceğini göreceğiz."

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