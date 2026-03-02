Yatırımcı yaşı en genç iller 25-29 bandıyla Niğde ve Kırıkkale

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., fon piyasasının dinamiklerini ortaya koyan “Türkiye Fon Haritası”nın 2025 sonuçlarını açıkladı. MKK Mevitas (Merkezi Kayıt Kuruluşu Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama ve Analiz Sistemi) verileri baz alınarak hazırlanan “Türkiye Fon Haritası” Raporu, 2025 yılında Türkiye’nin 81 ilinin fon tercihlerini, yatırımcı davranışlarını yaş, il ve fon türü bazında detaylı biçimde analiz ederek, fon piyasasının mevcut fotoğrafını ortaya koydu.

Fon piyasasına yönelik bir farkındalık yaratma, bireylerin yatırım konularında daha bilinçli kararlar almasına katkı sunmak hedefi ile “fon okuryazarlığını” geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Ayşe Seher Aydın, “Fon piyasalarında emin adımlarla ilerlerken, yatırımcılarımıza ve sektörümüze katkıda bulunmayı da kendimize görev kabul ediyoruz. Türkiye’nin fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, yaş ve cinsiyet dağılımı ile illere göre yatırımcıların fon piyasasındaki varlığını ortaya koyan bu harita, yatırım fonlarının ülke genelindeki yayılımını somut verilerle görünür kılıyor. Amacımız, yatırımcıların fon piyasasını daha yakından tanımasını sağlamak, doğru bilgiye dayalı karar alma süreçlerini desteklemek ve fon piyasalarının gelişimine katkı sunmak” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

ORTALAMA FON BÜYÜKLÜĞÜ 1 MİLYON 489 BİN TL

Pusula Portföy’ün sektörde bir ilk olan “Türkiye Fon Haritası” Raporu’nun 2025 verilerine göre, Türkiye genelinde fon büyüklüğü 31 Aralık 2025’te 8 trilyon 520 milyar TL’yi aştı. Fon sahibi kişi sayısı 5 milyon 720 bin kişiye ulaşırken, kişi başına düşen ortalama fon büyüklüğü ise 1 milyon 489 bin TL’ye çıktı.

Raporda yer alan demografik dağılımlar, fon piyasasının geniş ve farklı yaş gruplarına yayılan bir yatırımcı profiline ulaştığını ortaya koydu. Rapora göre fon yatırımcılarının ortalama yaşı 45–49 bandında yoğunlaşırken, yaş ortalamasının en genç olduğu illerin 25–29 yaş aralığıyla Niğde ve Kırıkkale olması dikkat çekti. 2024 yılında Kırıkkale’nin yatırımcı yaşı 30-34 bandında iken 2025 yılında gençlerin artan ilgisi ile 2025 yılında 25-29 bandına geriledi. Aynı şekilde Niğde’de de bir önceki yıl yatırımcı yaşı 30-34 iken 2025 yılında 25-29 bandına indi.

REKLAM

39 YAŞIN ALTINDAKİLERİN TERCİHİ HİSSE

“Para Piyasası, Borçlanma Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) ile tüzel kişiler hariç tutulduğunda” 2025 yılında yatırımcılar arasında en popüler fon “katılım şemsiye”, en yüksek portföy yönetimi çeken fon ise “serbest şemsiye” fonları oldu. Kadınlar ve erkeklerin fon tercihinde “katılım şemsiye” fonları açık ara önde gelirken, 39 yaşın altındakiler yoğunlukla “hisse senedi şemsiye”, 39-69 yaş arasındakiler ise yine “katılım şemsiye” fonlarına talep gösterdi. İl bazında bakıldığında İstanbul “serbest şemsiye fonu”, İzmir, Aydın, Nevşehir, Tunceli ve Kars “kıymetli madenler şemsiye fonu”, Zonguldak “fon sepeti şemsiye fonu”, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Kilis, Ardahan, Bayburt ve Şırnak “hisse senedi şemsiye fon”, Türkiye’nin geri kalan illeri ise “katılım şemsiye fonu”nu tercih etti.