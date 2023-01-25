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Haberler Gündem Trafik Yayaya Yol Vermeme ve Yaya Geçidi Cezası Ne Kadar?
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Yayaya yol vermeme ve yaya geçidi cezası ne kadar?

Trafik kazalarını önlemek ve trafik akışı ve düzenini güvenli bir biçimde sağlamak için uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar Karayolları Trafik Kanununa göre düzenlenmektedir. Kurallara uyulmadığında ise trafik kazaları gibi ciddi sonuçların elde edilmesine neden olunabilmektedir.

Yayaya Yol Vermeme ve Yaya Geçidi Cezası Ne Kadar?
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Yayaya Yol Vermeme Cezası Ne Kadar?

Trafiğin düzenlenmesi amacı ile uyulması gerekmekte olan bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kuralların mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Aksi halde oldukça olumsuz durumların oluşum göstermesine neden olunabilmektedir. Trafiğin düzenlenmesi amacı ile uygulanmakta olan kurallardan bazıları da yaya ile ilgilidir. Yayaya doğru zamanda ve doğru yerde mutlaka yol verilmesi gerekmektedir. Eğer verilmez ise bu durum olumsuz olaylara yol açabilmekte veya ceza kesilebilmektedir.

Yayaya yeşil ışık yandığında, kavşak giriş ve çıkışlarında, okul ve yaya geçitlerinin bulunmakta olduğu noktalarda yol verilmesi gerekli görülmektedir. Ancak bu noktalarda yayaların önceliği göz ardı edilir ise trafik cezası kesilebilmektedir. Yayaya yol vermemenin cezası 2023 yılı için 1910 TL olarak düzenlenmiştir. Bu konuda oldukça dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir.

Yaya Geçidi Cezası Ne Kadar?

Ülkemizde sıkça karşılaşılmakta olan olumsuz durumlardan bir tanesinin yaya geçidinde yayaya yol vermeme durumu olduğu bilinmektedir. Oldukça sık rastlanılan bu olumsuz durum sonucunda ceza kesilmektedir. Çünkü bu durum oldukça tehlikelidir ve sorun oluşturabilmektedir. Bundan dolayı da yaya geçidin de yayaya yol verilmediği takdirde ceza verilmesi uygun görülmektedir. Peki, yaya geçidi cezası ne kadar? Yayaya yol vermemenin cezası ise 2023 yılı için 1917 TL olarak belirlenmiştir.

Yaya Geçidi Cezası Nasıl Kesilir?

Yayaya yol verilmemesi hem bir hak ihlali hem de cezai işleme tabi tutulmakta olan bir durumdur. Bundan dolayı da cezaların dikkate alınması ve herkesin bu konuda daha hassas davranması gerekli görülmektedir. Böylelikle oluşabilecek kazaların önüne geçilmektedir. Kesilen cezalar ilk 15 gün içerisinde ödenir ise indirim uygulanmaktadır. 15 gün geçtikten sonra indir uygulanmamaktadır. Geciktirilen cezalar ise gecikme faizi ile birlikte ödenmektedir.

Yaya geçidinde yapılan ihlallerin cezası, ihlalin kamera ile tespit edilmesi, şikâyet veya trafik polisi tarafından görülmesi sonucunda uygulanmaktadır.

Yaya Geçidi Cezası İtirazı

Trafik cezalarına itiraz edilebilmesi için gerekli olan evrakların tamamlanması gerekmektedir. Ardından karar mahkemeye taşınmaktadır. Eğer mahkeme suçsuz bulunulursa bir ücret alınmamaktadır. Ancak suçlu bulunulursa mahkemenin masrafları tarafınızdan karşılanmaktadır. Aynı zamanca bir de dilekçe hazırlanması gerekli görülmektedir. Genel olarak yaya geçidi cezası itirazı bu şekilde yapılmaktadır. Durum hakkında daha detaylı bilgi elde edilebilmesi için ayrıntılı bir araştırma yapılması gerekli görülmektedir.

Yaya Geçidine Park Cezası

Sürücülerin arabalarını park ettikleri noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir. Daha dikkatli bir parkın gerçekleştirilmesi diğer bireylerin de daha rahat bir şekilde hareket edebilmesine olanak sağlamaktadır. Bundan dolayı da her bireyin daha kurallara uygun bir şekilde davranması gerekmektedir. Ancak kişi bunu dinlemez ve yaya geçidine park ederse yaya geçidine park cezası kesilmektedir. Eğer ceza ilk 15 gün içerisinde ödenir ise indirim uygulanabilmektedir. Geciktirilirse de faiz uygulamaktadır. Bunun yanı sıra park gerçekleştiren kişinin bu durum hakkında itiraz etme hakkı da bulunmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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