KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

MALZEMELER

10 adet taze kabak çiçeği

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Tuz

Karabiber

Yarım limon suyu

2 su bardak sıcak su

YAPILIŞI

Kabak çiçeklerini yıkayın ve sap kısımlarını kesin. İç kısımlarını bir bıçak yardımıyla çıkartın ve ayırın.

Pirinci yıkayın ve süzün. Soğanı ince ince doğrayın. Ayıkladığınız kabak çiçeğin doğrayın. Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Doğranmış kabak çiçeği içlerini ve dolmalık fıstığı tavaya ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.

Pirinci ekleyin ve pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Doğranmış maydanouzu ve dereotunu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Karıştırın ve ocaktan alın. Kabak çiçeklerinin içini hazırlanan harçla doldurup, dikkatlice kapatın.

Tencereye dizilen kabak çiçeklerinin üzerine yarım limon suyu ekleyip, sıcak suyu dökün. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte kabak çiçekleri yumuşayıncaya kadar pişirin.