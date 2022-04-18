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Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB Takvimi: 2022 yaz tatili başlangıç tarihi belli oldu!

2021 - 2022 Eğitim - Öğretim yılının sonuna gelirken öğrenci ve veliler "2022 yaz tatili başlangıç tarihi belli oldu mu?" ve "Yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularının cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı - MEB Takvimi'nde yaz tatili 2022 tarihi belli oldu. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların cevabı...

Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB Takvimi: 2022 yaz tatili başlangıç tarihi belli oldu!

Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim yılının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte özellikle tatil planı kuran öğrenci ve veliler merak içerisinde bu sorunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2022 yaz tatili tarihi belli oldu. Peki, 2022 yaz tatili başlangıcı ne zaman? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte okulların kapanıp karnelerin verileceği tarih...

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili ilkolul, ortaokul ve lise gibi ilk ve orta dereceli okullarda 17 Haziran'da karnelerin verilmesiyele birlikte başlayacak.

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ARA TATİL TARİHLERİ

Yaz tatiliyle birlikte yıl içerisinde bilindiği üzere 1'i 15 tatil (sömestr) öncesi biri de 15 tatili sonrası olmak üzere 2 defa da ara tatil kullanılıyor.

Bu yıl ki sömestr tarihi ve ara tatil tarihleri şu şekilde:

21 Ocak - 6 Şubat - Sömestr tarihi
15 - 19 Kasım 20211 - Birinci ara tatil
8 - 17 Nisan 2022 - İkinci ara tatil

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