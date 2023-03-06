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Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

Spor yazarlarının Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maç sonrası değerlendirmelerde bulundular. İşte o yorumlar...

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  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

    "TARİHİ FARK OLABİLİRDİ"

    AHMET ÇAKAR: "Çok tuhaf bir maç izledik. İlk yarı Beşiktaş'ın 4-0 yapabilecekken, ikinci devrede 6-7 net pozisyonunu cömertçe harcaması ama son 5-10 dakikada ağır bir baskı yemesi anlaşılır gibi değil… Hele hele bitime az bir süre kala Mert'in uçup köşeden kurtardığı top gol olsa Beşiktaş tarihi farkla kazanacağı maçı berabere bitirecekti." (SABAH)

     
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

    "MERT 7 PUAN KAZANDIRDI"

    ERMAN TOROĞLU: "İlk yarı bir Beşiktaş izliyoruz. Her şeyiyle iyi. Hep beraber ileri çıkıp geri geliyorlar. Rakibe alan daraltıyorlar. Hücuma çıkınca alan genişletiyorlar. Yapıyorlar da yapıyorlar... İkinci yarı A.Gücü biraz silkiniyor. Bu sefer defansın büyük hatasından gol buluyorlar. Attıkları golden sonra oyunu ve skoru tutamayıp akabinde golü yediler. 2-1'den sonra Ankaragücü oyunun hakimiyetini eline geçirdi. İyi de pozisyonlar yakaladı. Bu kadar iyi oynuyorsanız bu ana kadar neredeydiniz? Beşiktaş kalecisi Mert iyi kurtarış yaptı. Mert olmasa Beşiktaş 7 puan daha geride olurdu." (SABAH)
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

    "HIRSLARI MEMNUNİYET VERİCİYDİ"

    TURGAY DEMİR: "Beşiktaş'ın attıkları haricinde kaçırdığı beş net pozisyon var, Ankaragücü de üç net pozisyon buldu ve bir gol attı. Gedson-Amir- Maxim üçgeni Kartal'ı önde de arkada da rahatlatırdı bana göre. Öte yandan Siyah-Beyazlı oyuncuların kazanma iştahları, hırsları memnuniyet vericiydi. Yenilerden Omer Colley tam not aldı, Kayserispor'dan gelen Onur Bulut'un notu zaten tamdı." (FOTOMAÇ)
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

    "TRANSFERLER 'GEÇER NOT' ALDI"

    ALİ GÜLTİKEN: "Beşiktaş, Ankaragücü karşısında yeni transferleriyle boy gösterdi. Genel performanslara baktığımız zaman 'geçer not' aldılar diyebiliriz. Redmond ve Fernandes ofansif oynayabilen oyuncular olarak gole biraz daha katkı verebilse, Beşiktaş işleri daha kolay çözebilecek. Salih'in ayağından kazanılan ilk gol anlatmak istediğimizi daha iyi ifade ediyor. Orta saha ve kanat oyuncuları daha çok gol pozisyonlarının içinde olmalı." (SABAH)
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

    "ŞENOL GÜNEŞ DOKUNMUŞ"

    ATTİLA GÖKÇE: "Dünkü maçta 3 gol izledik. Üçünün de ibretlik hikayesi var… Ama oyunun bütününe bakarsak, Vodafone Park’ta yepyeni bir heyecan, hevesli ve yetenekli yeni oyuncular… Baştan sona karşılıklı ataklarla taraftara şarkılar söyleten tablolar izledik. Peki nasıl oldu bu? Şenol Güneş dizginleri eline aldı da ondan… Beşiktaş’ı kendi haline bıraksa, şampiyonluğu kupayı, Avrupa’yı unutmuş takımının boşlukta daha beter daha dramatik hallere düşeceğini gördü. Dokundu takıma… Kimini kenara iti kimini de içeri çekti." (MİLLİYET)
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

    "DOLMABAHÇE'YE İLKBAHAR'I GETİRDİ"

    SİNAN VARDAR: "İkinci yarı 'Beşiktaş farkı artırır' diye düşünürken Cenk ve Masuaku'nun hatasıyla Ankaragücü'nün beraberliği yakalaması futbolun şakaya gelmeyen bir oyun olmadığını gösteren bir gerçekti. Hemen ardından Aboubakar'ın harika golü ile suya cemre suya düşüp Dolmabahçe'de ilkbaharı getirdi." (FOTOMAÇ)

     
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

    "ABOUBAKAR'IN DÖNÜŞÜ"

    OKTAY DERELİOĞLU: "Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, buna rağmen yalnız kalmadı. Taraftarların yine stadyumu doldurması takdire şayandı. Beşiktaş maçın ilk yarısında rakibine göre oldukça üstündü. Aboubakar eski günlerini hatırlatan muhteşem bir gol atarak geri dönüş sinyalini çaktı. Beşiktaş'ın kadrosunda kaliteden uzak isimler var. Yapılan yeni transferlere biraz daha zaman vermek gerek ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosundaki gibi yıldız isimler yok. Beşiktaş'ın artık gelecek sezonun planlamasını yapması gerekiyor. Burada Şenol Güneş'e büyük iş düşüyor. Beşiktaş'ın hem maddi hem de markasını parlak tutması açısından mutlaka gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alması gerekiyor." (TAKVİM)
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

    "ARTIK MAZERET YOK"

    BİLAL MEŞE: "Beşiktaş’ın eksiği - gediği kalmadı. Benzetme yerindeyse tepe-tepe kullanacağı bir kadro var artık Şenol Güneş’in elinde... Demem o ki, kötü futbol, kötü skor hiç kimse kalkıp, bu saatten sonra ‘mazeret’ üretmesin, buna da sığınmasın. Baksanıza, Kartal’ın gediklilerinden Rosier, arada bir kesik yese de, Saiss bile yedek kulübesinde... Yani, artık herkesin bir alternatifi var kadroda... Biliyorum ki Güneş hoca, gerek antrenmanlarda, gerekse maçlarda performansı en iyileri sahaya sürer, nitekim bunu son basın toplantısında üstü kapalı değil, açık açık söyledi." (MİLLİYET)
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

    "İŞ YİNE MERT'E DÜŞTÜ"

    GÜNTEKİN ONAY: "Özellikle ilk yarının son 15 dakikalık bölümündeki yoğun baskı golü ve en az 5 gollük pozisyonu da beraberinde getirdi. Şenol Güneş çok yorulduğu belli olan Cenk’i çıkartmak için neden 84’üncü dakikayı bekledi? Anlayamadık. Kenarda Maxim gibi klas ve usta bir oyuncu varken değişiklikler bu kadar gecikince de 3 puanı kurtarmak bir kez daha kaleci Mert’e düştü. Kadro kalitesi ve derinliği artan Beşiktaş, bu telaşlı oyundan ders çıkartırsa ligde yeniden bir seri yakalayabilir." (HÜRRİYET)

     

     
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: Cemre suya düştü

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