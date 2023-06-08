Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!"

Ali Ece/Fanatik: "Güneş döneminde Beşiktaş Avrupa kupalarındaki en başarılı sezonlarını yaşamıştı. Bunları da hesaba katınca zaten Cenk Tosun’un Everton’a satılırkenki transfer bedeli Gedson için de transfer piyasası kıstası olacak. Gedson’un aşırtma vuruşu çok iyiydi, beklentilerin de üstündeydi ama Muleka’nın ikinci goldeki bitirişi aslında sezon başında ondan beklenen seviyedeydi. Benim vizyonumda Beşiktaş ya şampiyondur ya da değildir. Hele 2. ve 3. olmak katılacağın Avrupa Kupası ve fikstürünü değiştirmiyorsa çok da üzerinde durmam ama taraftarlar ezeli rekabet atmosferinde kendilerince haklı olarak farklı düşünebilir, hissedebilirler. Maçı kazanamamak bir yana efsane Atiba’nın son kez oynayabileceği bir maç gidişatı olmaması ve Cenk’in sakatlığı taraftarı tabii ki üzmüştür."