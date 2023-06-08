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Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!"

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, sezonu 3. noktalarken spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!" - Beşiktaş BJK Haberleri

    Turgay Demir/Fotomaç: "Beşiktaş altın tepside sunulan ikincilik fırsatını da tepmiş oldu. İşin ucunda Şampiyonlar Ligi olmayınca ikincilik ya da üçüncülük de çok fark etmiyor ya neyse… Ligin son maçı olmasının rahatlığıyla iki takımda biraz işin şovuna kaçtılar. Şu maçta Atiba'yı oynatarak göndermek gerekirdi. Şenol hoca maçın geriliminden unuttu sanırım; unutmamak gerek. Çünkü Atiba öyle kolay kolay unutulacak isimlerden değildi. Güle güle koca yürekli Kara Panter… Veli ile birlikte kısaca V.Atiba diyordum size. Neler yaptığınız o orta sahada, şu çimlerin dili olsa da anlatsa..."
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!" - Beşiktaş BJK Haberleri

    Attila Gökçe/Milliyet: "Trajikomik bir maç izledik. Neşeli ve eğlenceli oyunda emektar Atiba ile vedalaşmaya, maçı kazanıp Fenerbahçe’nin elindeki ikinciliği de almaya hazırlanan Beşiktaş taraftarı öyle endişeli o kadar öfkeli bir anlar izledi ki anlatılamaz. Beşiktaş'ın ikincilik umudu sabun köpüğü gibi uçup kayboldu. Şanssızlığa bakın. Emektar Atiba’ya da veda fırsatı tanımadı maç. Cenk gibi değil ama o da herhalde içi kan ağlayarak, kahırla bitirdi maçı."
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!" - Beşiktaş BJK Haberleri

    Oktay Derelioğlu/Takvim: "Beşiktaş, çok önemli fırsatı kaçırdı dün gece... Ligi ikinci bitirememesi Şenol Güneş ve öğrencileri adına kötü bir son oldu. Sezonu erken açacak Beşiktaş. Şenol hoca daha erken gelseydi ligin kaderi değişebilirdi. Gerçekten çok iyi bir yönetim gösterdi. Her şeye rağmen Beşiktaş'ın dün gece Konyaspor'u yenmesi ve ligi 2. sırada tamamlaması gerekiyordu. Ama olmadı. Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon iyi bir yapılanmayla yoluna devam etmeli. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş her zaman umut verir."
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!" - Beşiktaş BJK Haberleri

    Bilal Meşe/Milliyet: "Rakiplerinize asla hafife alamazsınız, bu oyunun değişmez kuralıdır beyler! Örneğin dünkü son maç... Olacak iş mi bu? Konya’yı yen, en azından ligi ikinci sırada bitir değil mi? Üstelik iki farkı yakalayan bir Beşiktaş’tan söz ediyoruz arkadaş... Bazı oyuncular vardır, bırakın oynadıkları takımı, ülkemizde iz bırakırlar. Öyle ki, farklı renklere gönül verenler bile ona saygı ve sevgi duyarlar. Atiba Hutchinson böyle bir fotoğraftır. Kartal’ın efsaneleri arasında çoktan girdi bile. Teşekkürler Atiba, yolun açık, şansın bol olsun, güzel adam."
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!" - Beşiktaş BJK Haberleri

    Serkan Akcan/Fanatik: "Gedson Fernandes, Beşiktaş’ın bu sezon en büyük kazanımlarından biri oldu. Bir çok maçta olduğu gibi Konyaspor’a karşı da sahanın yıldızı olmayı başaran Portekizli orta saha Şenol Güneş ile oyununu çok geliştirenlerden doğrusu. Çok daha ofansif oynuyor, ikili mücadele kazanıyor, sahipsiz toplara hep o koşuyor ve daha da önemlisi tabelayı sık sık değiştiriyor."
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!" - Beşiktaş BJK Haberleri

    Deniz Çoban/Fanatik: "Maçın 13. dakikasında Adil ceza sahası içerisinde rakibine kontrolsüz şekilde kaydı. Son bir çabayla topa dokunmuş olsa da kontrolsüz kayması neticesinde, rakibi Gedson’u düşürüyor. Gedson’u düşürmemiş olsa, top Beşiktaşlı oyuncunun önünde ve topa sahip olma şansı var. Burada Beşiktaş lehine bir penaltı verirse en doğru karar olurdu. Maçın 41. dakikasında Muleka’nın golü öncesi, Umut Meraş topu kazanırken rakibine herhangi bir faul yapmıyor. Gol kararı doğruydu. 65. dakikada Konyasporlu Oğulcan’a çıkan ikinci sarı kart, dolayısıyla kırmızı kart hatalıydı. Oğulcan’ın rakibine sarı kartı gerektirecek müdahalesi yoktu."
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!" - Beşiktaş BJK Haberleri

    Güntekin Onay/Hürriyet: "2’nci yarının ilk saniyelerinde kaleci Mert yine çıkartabileceği bir topu ağlarında görürken hiç beklenmedik şekilde maça beraberlik geldi. 2-2’den sonra Beşiktaş, şoku atlatmadan daha da cesur oynamaya başlayan Konyaspor, 2-0’dan maçı 3-2’ye getirmeyi başardı. Oyuna sonradan giren Maxim’in hazırladığı pozisyonda Tayfur, Beşiktaş’ı beraberliğe taşırken Konyaspor 10 kişi kalmasına rağmen kalan yeterli sürede Beşiktaş, üstünlük sayısını bulamadı. Aylardır Beşiktaş’ı taşıyan kaleci Mert ve santrfor Aboubakar’ın dün konsantrasyonları çok düşük seviyedeydi. Bu da dünkü beraberlikte baş etkendi."
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!" - Beşiktaş BJK Haberleri

    Ali Ece/Fanatik: "Güneş döneminde Beşiktaş Avrupa kupalarındaki en başarılı sezonlarını yaşamıştı. Bunları da hesaba katınca zaten Cenk Tosun’un Everton’a satılırkenki transfer bedeli Gedson için de transfer piyasası kıstası olacak. Gedson’un aşırtma vuruşu çok iyiydi, beklentilerin de üstündeydi ama Muleka’nın ikinci goldeki bitirişi aslında sezon başında ondan beklenen seviyedeydi. Benim vizyonumda Beşiktaş ya şampiyondur ya da değildir. Hele 2. ve 3. olmak katılacağın Avrupa Kupası ve fikstürünü değiştirmiyorsa çok da üzerinde durmam ama taraftarlar ezeli rekabet atmosferinde kendilerince haklı olarak farklı düşünebilir, hissedebilirler. Maçı kazanamamak bir yana efsane Atiba’nın son kez oynayabileceği bir maç gidişatı olmaması ve Cenk’in sakatlığı taraftarı tabii ki üzmüştür."
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!" - Beşiktaş BJK Haberleri

    Cem Dizdar/Fanatik: "Şimdi iki soru... Bu kadar kritik maçta Vincent Aboubakar’a sahada rastlayanınız oldu mu? Ya da Valentin Rosier’in orta yapayım derken Konya savunmacılarına ’Nişanladığı’ topları göreniniz? Daha da soru sorulabilir ama şimdilik bunlarla sınırlı kalsın meraklarımız. Her şeye rağmen Atiba Hutchinson’lu bir kapanış ligdeki yeri ne olursa olsun Beşiktaşlılar için gayret, çalışma, takımdaşlık adına sezonun tacı olmuş olmalı. Oyuna ve yaşama saygısının çocuklarımıza örnek olmasını umut edelim."
  • Yazarlardan Beşiktaş yorumları: "Olacak iş mi bu!" - Beşiktaş BJK Haberleri

Haberi Hazırlayan : Oğuzhan Genç
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