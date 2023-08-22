Yazılım geliştirme bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yazılım geliştirme bölümü iş imkânları Yazılım geliştirme bölümü bilgisayar yazılımlarının tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgilenmektedir. Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte yazılım alanına gösterilen ilgi de artış göstermektedir. Yazılım geliştirme bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yazılım geliştirme bölümü iş imkânları nelerdir? Merak edilen detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Temel olarak bu bölüm geniş bir alanda meslek olanakları sunmaktadır. İşletmelerin donanım ve yazılım konusunda ihtiyaç duyduğu yetkin personellerin yetiştirilmesi esasına dayanır. Yazılım geliştirme uzmanının birden fazla görevi bulunmaktadır. Yazılım Geliştirme bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Yazılım Geliştirme bölümü dersleri nelerdir? İşte, detaylar.

Yazılım Geliştirme Bölümü Nedir?

Bölüm, yazılım mühendisliği konusunda eğitim veren bir lisans bölümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılım geliştirme uzmanı ise, yazılım sistemlerinin tasarımını hazırlayan ve sürekliliğini sağlayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Yazılım geliştirme uzmanlarının çok sayıda görevi bulunmaktadır. Bilgisayar ve mobil cihazlardaki sistemlerin geliştirilmesinde önemli bir işleve sahip olan bu kişiler, yazılımların bakımından tasarımına, test sürecinden değerlendirme aşamasına kadar uzun bir süreci yönetirler. Bu aşamaları kontrol altında tutmak da yazılım geliştirme uzmanının görevidir.

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Yazılım Geliştirme Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Yazılım geliştirme bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Sayısal puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

Yazılım Geliştirme Mezunları Ne İş Yapar?

Yazılım geliştirme bölümü hakkında en çok araştırılan soruların başında ne iş yaptıkları gelmektedir. Yazılım geliştirme bölümünden mezun olanlar; yazılım şirketleri, teknoloji şirketleri, finansal kuruluşlar, sağlık sektörü, savunma sanayii, e-ticaret, akademik araştırma kurumları ve diğer birçok sektörde çalışabilirler. Ayrıca yazılım geliştirme uzmanlarının pek çok görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır. Yazılım geliştirme mezunlarının başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

Yazılım sürecini yakından takip etmek

Yazılımla ilgili tasarımlar hazırlamak

İhtiyaçları çözüp raporlamak

Gerek duyulan kodları yazmak ve düzeltmek

Yazılımları test etmek

Gerekli durumlarda eğitim vermek

Yazılım Geliştirme Mezunları İş Olanakları

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Öncelikli olarak yazılım mühendisiyle yazılım geliştirme mühendisi birbirleriyle çoğu kez karıştırılmakta ya da aynı bölüm olduğu düşünülmektedir. Yazılım geliştirme uzmanı deneysel çalışmalar yapar; yazılım mühendisi ise mühendislik kavramlarıyla birlikte sistematik süreçlere dâhil olur. Yazılım geliştirme mezunlarının yaptıkları işlerin tanımı sektöre göre farklılık göstermektedir. Sistem uzmanı, sistem yöneticisi, web tasarım ve geliştirme uzmanı, veri tabanı yöneticisi, veri bilimi uzmanı ve güvenlik uzmanı olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Yazılım Geliştirme Mezunları Nerede Çalışır?

Yazılım geliştirme bölümünden mezun olan öğrenciler için çok sayıda iş olanakları vardır. Kariyerinizin geri kalanında sizin gelişiminize ve öğreniminize ışık tutacak bir temel inşa etmeniz bu hususta önemlidir. İşte, yazılım geliştirme mezunlarının çalışabileceği alanlar:

Yazılım Sektörü

Otomotiv

Mobil İletişim Teknolojileri

Teknoloji Firmaları

Bankalar

Telekomünikasyon

Yazılım Geliştirme Bölümü Dersleri

Mikro İktisatın Temelleri

Yapısal Programlama

İleri Matematik

Bilgisayar Bilimi ve Programlamaya Giriş

Nesnel Yönelimli Programlama

İstatistik

Veri Yapıları ve Veri Tabanı Uygulamaları

Finansal Muhasebenin Temelleri

Tasarım Desenleri

İleri Veri Tabanı Uygulamaları

Web Tasarımına Giriş

İleri Web Dizayn

Ağ Oluşturma

Betik Dilleri

Yazılım Mimarisi ve Araçları

Hesaplamalı Rastsal Süreçler

Proje Yönetimi

Bilişim Hukuku

Bilgi Sistemleri Güvenliği

Seçmeli dersler:

Yapay Zekâ

İletim Sistemleri

Kurumsal Kaynak Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Kablosuz Ağlar ve Uydu Teknolojileri

Masaüstü Yayıncılık

Veri Madenciliği

Bilgisayar Organizasyonu

Uzman Sistemler

Sistem Analizi ve Algoritmalar

Temel Bilgi Teknolojileri