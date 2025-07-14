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        Haberler Bilgi Gündem YDS sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM YDS sonuç tarihi

        2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

        5 Temmuz Cumartesi günü uygulanan 2025-YDS/İngilizce sınavı, Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. 68 bin 666 kişinin başvurduğu sınavda, adaylara 80 soru yöneltildi ve toplam 180 dakika süre verildi. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Gözler, sonuç takvimiyle ilgili duyuru yapması beklenen ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Peki, 2025-YDS/İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sürecine dair son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:58
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        5 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2025-YDS/İngilizce sınavı, Türkiye genelinde yaklaşık 70 bin adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak YDS sonuç tarihinin sınav takviminde yer almaması nedeniyle adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen detaylar...

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        ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

        YDS'ye giren adaylar için soru kitapçığı ve cevap anahtarı 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle kitapçığa erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirmedi. 2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor.

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        2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?

        YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.

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