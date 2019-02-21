Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Er’in cenazesi Perşembe günü Karacaahmet Şehitlik Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığına toprağa verilecek.

NECATİ ER KİMDİR?

Necati Er, 1940 yılında Malatya’da dünyaya geldi. 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye ‘Baş Sayfa’ adlı oyunla çıkmaya başladı.

1964’de de Hüsnü Cantürk’ün ‘Çöpçatanlar Kampı’yla sinemada oyunculuğa başladı. 1972’de ise yönetmenliğe başladı. 1993 yılında ise ‘Baskı’ dizisini yönetti. ‘Yedi Bela Hüsnü’ filmindeki meşhur ‘Kız İsmet’i canlandırarak hafızalara kazındı.