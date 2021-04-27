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YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının ertelendiğini bildirdi

YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ertelenen yarışmalara ilişkin yeni takvimin duyurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine ilişkin Yarışma İlanı kapsamında 21 Nisan 2021'de Bakanlığımız internet adresinde 30 Nisan 2021'den itibaren yapılacağı duyurulan YEKA GES-3 Yarışmaları 27 Nisan 2021 tarihli ve 7576 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği ertelenmiştir."

GÜNEŞ ENERJİSİNDE MİNİ YEKA YARIŞMALARININ İKİNCİ GÜNÜ TAMAMLANDI

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının ilk gününde 3 şirkete 70 megavat kapasite tahsis edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapıldı.

Buna göre, 10 megavat kapasiteli Aksaray-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 22,50 kuruşla en düşük teklifi Solarpark Danışmanlık Turizm Mühendislik Enerji Üretim İnşaat İhracat İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi verdi.

Aynı kapasiteli Aksaray-2 Bölgesi için Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ kilovatsaat başına 23 kuruşla en düşük teklifi veren firma oldu.

Özkoyuncu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ de 10 megavat kapasiteli Aksaray-3 Bölgesi için kilovatsaat başına 24,80 kuruşla en düşük teklifi verdi.

Toplam 20 megavat kapasiteli Ankara-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 22,30 kuruşla en düşük teklifi Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ sundu.

Aynı kapasiteli Ankara-2 Bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 20 kuruşla Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Böylece yarışmaların ikinci gününde 3 şirkete 70 megavat güneş enerjisi kapasite tahsis edildi.

Yarın yapılacak yarışmalarda ise şirketler, Antalya ve Batman'da bulunan 5 bölgede toplam 80 megavat güneş enerjisi kapasitesi için tekliflerini sunacak.

Mini YEKA GES projeleriyle Türkiye'nin 36 ili için düzenlenen 74 yarışmada toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

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