Yemekteyiz kim kazandı? 13 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Yemekteyiz birincisi alınan puanlara göre belirleniyor. En yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Beş farklı yarışmacının ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmada, mutfak yetenekleri ve yaratıcılığıyla öne çıkan isimler, dünya mutfaklarından seçme lezzetlerle yüksek puan almaya çalışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 13 Haziran 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?