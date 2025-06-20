Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında heyecan dorukta. Bugün haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı, büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi oldu. Final oylaması bugün yapıldı ve jüri üyeleri ile rakiplerinden en çok puanı alan isim, bu haftanın şampiyonu olarak açıklandı. Yarışmacıların hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler ve yarışma boyunca yaşanan sürpriz gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. İşte, 20 Haziran Yemekteyiz kazanan yarışmacısı