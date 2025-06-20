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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 20 Haziran Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı, 150 bin ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 20 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı, 150 bin ödülü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan isim haftanın finalinde belli oldu. Bu hafta Nesli Gül, Mehmet Erdem, Ayşenur Bakıcı, Onur Durna, Didem Gülhan hanımın yarıştığı Yemekteyiz'de cuma akşamı gerçekleşen finalde haftanın puan durumu belli oldu ve 150 bin TL sahibini buldu. Peki 20 Haziran Yemekteyiz kim kazandı? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve 150 bin TL'lik ödülü kazanan isim

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:54
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        Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında heyecan dorukta. Bugün haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı, büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi oldu. Final oylaması bugün yapıldı ve jüri üyeleri ile rakiplerinden en çok puanı alan isim, bu haftanın şampiyonu olarak açıklandı. Yarışmacıların hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler ve yarışma boyunca yaşanan sürpriz gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. İşte, 20 Haziran Yemekteyiz kazanan yarışmacısı

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        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi Didem Hanım oldu.

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Nesli Gül

        Mehmet Erdem

        Ayşenur Bakıcı

        Onur Durna

        Didem Gülhan

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