Yemekteyiz kim kazandı? 20 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı, 150 bin ödülü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan isim haftanın finalinde belli oluyor. Bu hafta Nesli Gül, Mehmet Erdem, Ayşenur Bakıcı, Onur Durna, Didem Gülhan hanımın yarıştığı Yemekteyiz'de cuma akşamı gerçekleşen finalde haftanın puan durumu belli olacak ve 150 bin TL sahibini bulacak. Peki 20 Haziran Yemekteyiz kim kazandı? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve 150 bin TL'lik ödülü kazanan isim
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında heyecan dorukta. Bugün haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı, büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi olacak. Final oylaması bugün yapılacak ve jüri üyeleri ile rakiplerinden en çok puanı alan isim, bu haftanın şampiyonu olarak açıklanacak. Yarışmacıların hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler ve yarışma boyunca yaşanan sürpriz gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. İşte, 20 Haziran Yemekteyiz kazanan yarışmacısı
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyi birincisi ve büyük ödülün sahibi akşam program bitimine doğru duyurulacak.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Nesli Gül
Mehmet Erdem
Ayşenur Bakıcı
Onur Durna
Didem Gülhan