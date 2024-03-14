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        Haberler Müzik Dua Lipa yeni albümünün çıkış tarihini duyurdu - magazin haberleri

        Dua Lipa yeni albümünün çıkış tarihini duyurdu

        Dua Lipa, içinde 11 şarkının yer aldığı üçüncü albümünün adını ve çıkış tarihini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:26
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        Yeni albüm müjdesi
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        Dua Lipa, üçüncü albümünün adını ve çıkış tarihini duyurdu. 28 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, 'Radical Optimism' (Radikal İyimserlik) adını verdiği 11 şarkılık albümünü 3 Mayıs'ta çıkaracak. Albüm yayınlanmadan şimdiden 'Houdini' ve 'Training Season' single'ları hit haline geldi.

        Yeni albüm duyurusunda, albümün Dua'nın memleketi Londra'nın enerjisinden ve 90'ların Britpop'unun saflığından, dürüstlüğünden, güveninden ve özgürlüğünden ilham aldığı belirtildi.

        Albümle ilgili konuşan Lipa, "Birkaç yıl önce bir arkadaşım beni 'radikal iyimserlik' terimiyle tanıştırdı. Bu bende yankı uyandıran bir kavram. Onunla oynamaya ve onu hayatıma dahil etmeye başladıkça daha da meraklanmaya başladım" dedi.

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        Dua Lipa, yeni albümünde Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. ve Kevin Parker'ın da aralarında bulunduğu isimlerden oluşan bir ekiple çalıştı.

        Dua Lipa ilk albümü 'Dua Lipa'yı 2017'de, ikinci albümü 'Future Nostalgia'yı 2020'de çıkarmıştı.

        Ünlü şarkıcı yakın zamanda 'One Kiss', 'Don't Start Now', 'New Rules' ve 'Levitating' ile Spotify'da dört şarkısı iki milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın sanatçı unvanını almıştı.

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        #Dua Lipa
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