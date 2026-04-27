Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye'de

Alfa Romeo, yenilenen C-SUV modeli Alfa Romeo Tonale’yi Türkiye’de satışa sundu. Güncellenen model, genişletilen renk seçenekleri ve iç mekânda sunulan donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Modelde ağırlık dağılımı, direksiyon sistemi, “brake by wire” teknolojisi ve DNA sürüş programları gibi unsurlar yer alıyor. Türkiye’de ilk etapta Speciale versiyonuyla 3 milyon 716 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Tonale, hibrit motor seçeneğine sahip.

Yeni Tonale’nin, sürüş özelliklerinde yapılan güncellemelerle segmentindeki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Yenilenen Tonale ile markanın sportif karakterini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Alfa Romeo Marka Direktörü Selim Eskinazi, "Lansmanından bu yana global pazarlarda güçlü bir başarı yakalayan Tonale’nin, yenilenen yapısıyla C-SUV segmentinde fark yaratmaya devam edeceğine inanıyorum. Tonale ile tasarım, sürüş keyfi ve teknoloji odağımızı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

REKLAM

HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİYLE GELDİ

Tonale’nin dış tasarımında iz açıklığı artırılırken, markanın Trilobo ön yüz tasarımı modern bir yorumla yeniden ele alındı.

Modelde yer alan Scudetto ızgara, markanın tasarım diline güncel bir yorum sunarken, Speciale versiyonunda sunulan 19 inç jant seçenekleri de dış tasarım unsurları arasında bulunuyor. Ön ve arka bölümde kullanılan siyah-beyaz Alfa Romeo logoları tasarımda yer verilen diğer detaylar arasında yer alıyor.

Yeni tampon tasarımının, Alfa Romeo Junior modeliyle benzerlik gösterdiği görülürken, yan bölümlerdeki açıklıkların Alfa Romeo Giulia GTA ve Alfa Romeo Giulia GTAm modellerinde kullanılan tasarım unsurlarına atıf yaptığı ifade ediliyor.

Yeni Alfa Romeo Tonale’nin iç mekânında Speciale versiyonunda kırmızı veya siyah deri döşemeler, “cannelloni” desenli koltuk tasarımı ve ambiyans aydınlatması yer alıyor. Önde 8 yönlü elektrikli koltuk ayarı, 4 yönlü bel desteği, ısıtma ve havalandırma özellikleri, ısıtmalı direksiyon simidi ve cam yıkama fıskiyeleri bulunuyor. Orta konsolda elektronik dairesel vites seçici yer alıyor.

REKLAM

Alfa DNA sürüş programları, aracın sürüş karakterinin farklı modlara göre ayarlanmasına imkân veriyor. Artırılmış iz genişliği, gövde salınımı ve önden kayma eğilimini azaltmaya yönelik bir etki sağlıyor. Speciale versiyonunda direksiyon kolonuna sabitlenmiş alüminyum vites kulakçıkları bulunuyor.

Türkiye’de satışa sunulan Tonale Speciale Hybrid, 1.5 litre turbo benzinli motor ve elektrik motorundan oluşan 48V hibrit sistemle çalışıyor. Sistem 175 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte 0-100 km/sa hızlanma 8.5 saniye olarak belirtiliyor ve maksimum hız 212 km/s olarak açıklanıyor.

Modelde McPherson süspansiyon sistemi ve “brake by wire” fren teknolojisi kullanılıyor. Sürüş destek sistemleri günlük kullanımda destek sağlayan özellikler içeriyor.