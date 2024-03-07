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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yeni Apple iOS güncellemesi geldi: İşte 17.4 ile gelen yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler - Teknoloji Haberleri

        Yeni Apple iOS güncellemesi geldi: İşte 17.4 ile gelen yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

        Geçtiğimiz aylarda Beta kullanımı sunulan 17.4 Apple güncellemesi, artık iOS işletim sistemi kullanılan tüm elektronik cihazlara geldi. Apple bu yeni güncellemesiyle birlikte yeni emojiler gibi birçok özellik sunuyor. Peki, bu özellikler neler ve nasıl kullanılıyor? İşte, Apple kullanıcıları için iOS 17.4 güncellemesiyle gelen yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:41
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        iOS, Apple tarafından geliştirilen ve iPhone, iPad, iPod Touch ve Apple Watch gibi cihazlarda çalışan mobil işletim sistemidir. Bu işletim sistemi, kullanıcı deneyimini artırabilmek için sürekli olarak yeni güncellemeler yapar. Bu yeni güncellemelerden sonuncusu olan iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte ise beklenen yeni emojilerin yanı sıra birkaç yeni özellik daha eklendi. İşte, detaylar...

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        YENİ EMOJİLER EKLENDİ

        Sallanan kafa emojileri, yeni bir mantar, anka kuşu, misket limonu ve kırık zincir gibi yeni emojiler geldi. Bunların yanı sıra yeni güncellemeyle birlikte cinsiyet belirtilmeyen 4 adet yeni aile emojisi de eklendi.

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        Ayrıca her iki yöne de dönebilen 18 vücut ve insan emojisi de geldi. Bu yön belirten emojiler arasında yürüyen kişi, koşan kişi, diz çöken kişi, beyaz bastonlu kişi, manuel tekerlekli sandalyedeki kişi ve motorlu tekerlekli sandalyedeki kişi gibi çeşitlendirmeler bulunuyor.

        4

        PODCASTLERE SESLE EŞZAMANLI TAKİP GELDİ

        Podcastlerde bulunan dökümlere, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerinde sesle eşzamanlı olarak vurgulanan metinleri daha kolay takip edebilme özelliği geldi. Bu sayede yayınlanan bölümlerdeki metinler tamamen okunabilir ve metinlerin içinde bulunan sözcükler aranabilir hale geldi.

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        HATA DÜZELTMELERİ YAPILDI

        Telefonun ''Bul'' kısmındaki kişi resimlerinin boş olmasına neden olan bir sorun düzeltildi. Bunun yanı sıra, Çift SIM kart kullananların telefon numarasının birincilden ikincile değişmesine ve mesaj gönderdikleri gruplar tarafından görülmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.

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        BAZI İYİLEŞTİRMELER YAPILDI

        Apple Music uygulamasına müzik tanıma özelliği eklendi. Bununla birlikte yeni güncellemeyle eklenilen müzikler, ''Listeler'' ve ''Arşiv'' kısımlarının yanı sıra Apple Music Classical'a da eklemenize olanak tanıyor.

        Kaynak: Mac World, Mashable

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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