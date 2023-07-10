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        Yeni bir Black Panther oyunu geliyor

        Electronic Arts'ın yeni stüdyosu Cliffhanger Games, yeni bir Black Panther oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 10.07.2023 - 16:26
        Yeni bir Black Panther oyunu geliyor
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        EA ve Cliffhanger Games’in Black Panther ile oynama imkanı sunacak olan yeni oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı. Oyuncuların Wakanda’nın otantik atmosferini ve aksiyon dolu hikayesini tecrübe etmelerini sağlayacağı belirtilen oyunun hikâye odaklı ve tek kişilik bir içerikle piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

        Marvel Games ile ortaklaşa hazırlanan oyun, Wakanda’nın en ünlü süper kahramanı Black Panther ile karşımıza çıkıyor. Temmuz ayında Black Panther çizgi romanının 57. yılını kutlarken, Seattle’da yer alan yeni EA stüdyosu Cliffhanger Games’in orijinal, üçüncü şahıs kameralı, hikaye odaklı ve tek kişilik bir Black Panther oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu.

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        ÜNLÜ OYUNLARIN YAPIMCI KADROSU

        Monolith Productions’dan tanıdığımız Kevin Stephens tarafından yönetilen Cliffhanger Games, şimdiden sektördeki başarılı isimleri bir araya getirmiş durumda. Middle-Earth: Shadow of Mordor, Halo Infinite, God of War ve Call of Duty gibi ünlü oyunların yapımında çalışmış olan isimler, Cliffhanger Games bünyesinde toplanıyor.

        Kevin Stephens oyunla ilgili olarak, “Oyunculara eksiksiz ve otantik bir Black Panther deneyimi sunmaya kendimizi adadık ve onlara hikaye odaklı bir video oyununda, şimdiye kadar deneyimledikleri oynanış şekli üzerinde daha fazla yetki ve kontrol sağladık. Wakanda, zengin bir süper kahraman şehri ve bizim görevimiz de Black Panther’i seven ve Wakanda’yı tüm detaylarıyla keşfetmek isteyen oyuncular için efsanevi bir dünya geliştirmek” sözlerine yer verdi ve ekledi: “Bu yolculuğa çıktığımızda Marvel Games ile ortaklaşa çalışarak Wakanda’yı -tüm teknolojisi ve kahramanlarıyla birlikte- oyuna yansıtmayı hedefledik ve bu hedefimizi kendi orijinal hikayemizi de içine katarak oyuncularla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Cliffhanger Games henüz projenin başlarında olduklarını ve önlerinde uzun bir yolculuk olduğunu belirtiyor ve bu yolculukta onlara eşlik etmek için kendine güvenen yetenekleri de takıma davet ediyor.

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