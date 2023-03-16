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Elazığ ve Malatya'da deprem! İşte 16 Mart son depremler listesi

Son dakika depremler listesi ülke genelinde sarsıntıların devam edişiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında hem çevre 11 ilde artçı sarsıntılar hem de yurt genelinde bağımsız sarsıntılar gerçekleşmeye devam ediyor. Bölgede yaşanan artçı sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde bir araya getirdik. İşte, 16 Mart Perşembe son dakika depremler listesi...

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  • YENİ DEPREM SON DAKİKA | 16 Mart Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Son dakika depremler listesi 16 Mart bugün.. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. İki yıkıcı depremin etkisi sürerken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız bölgelerde sarsıntılarsürüyor. 16 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni bir deprem meydana geldi. İşte 16 Mart 2023 son dakika depremler listesi...

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • YENİ DEPREM SON DAKİKA | 16 Mart Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    MALATYA VE ELAZIĞ'DA DEPREM!

    Afad verilerine göre; sabah saatlerinde Malatya'da 3,4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. 16 Mart saat 06.40'ta ise Elazığ'ın Palu ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 
  • YENİ DEPREM SON DAKİKA | 16 Mart Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    AKDENİZ'DE DEPREM!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Saat 05.27'de Akdeniz'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • YENİ DEPREM SON DAKİKA | 16 Mart Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART

    Elazığ'ın Palu ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

    Malatya'da 3,4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

    Akdeniz'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

     

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor yeni bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.)
  • YENİ DEPREM SON DAKİKA | 16 Mart Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
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