Son dakika depremler listesi 16 Mart bugün.. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. İki yıkıcı depremin etkisi sürerken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız bölgelerde sarsıntılarsürüyor. 16 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni bir deprem meydana geldi. İşte 16 Mart 2023 son dakika depremler listesi...

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