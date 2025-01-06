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        Haberler Bilgi Ekonomi YENİ EVDE BAKIM MAAŞI 2025 | Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? 6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula

        Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatıyor?

        Evde bakım maaşı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, her ay belirli miktarlarda verilen destek ödemesi ocak zammı ile artış gösterdi. Ocak zammı ile 2025 zamlı evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu ve hesaplara ne zaman yatırılacağı ise ay başından itibaren sorgulanmaya başlandı. Peki, 2025 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatıyor? İşte Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:24
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        TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte memur zammı netlik kazandı. Memur zammı ile değişen destek ödemelerinden bir iolan evde bakım aylığının güncel miktari ve ödeme tarihleri ocak ayına girilmesiyle araştırılıyor. İşte 2025 zamlı evde bakım maaşı ve ödeme takvimi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        ENFLASYON ORANI NETLİK KAZANDI

        Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu. Böylece enflasyon 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64.27, 2023'te ise yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı.

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        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Gelen zam ile birlikte evde bakım maaşı 10.125 TL oldu.

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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