EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Evde bakım maaşı için asgari ücretin belli olması gerekiyor. Asgari ücret belirlenirken 6 aylık enflasyon rakamları baz alınıyor. İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler, ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.