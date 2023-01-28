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Yeni Evim Konut Finansman Programı'nın 10 günlük bilançosu belli oldu

Orta gelirli vatandaşların 81 ilde piyasa koşullarına göre uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi için uygulamaya konulan "Yeni Evim Konut Finansman Programı"na 10 günde 8 bin 27 kişi başvuru yaptı

Yeni Evim Konut Finansman Programı'nın 10 günlük bilançosu belli oldu
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda 10 günlük bilanço ortaya çıktı.

Orta gelirli vatandaşların 81 ilde piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi amacıyla 16 Ocak'ta başlayan program kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarına 10 günde 8 bin 27 başvuru gerçekleştirildi.

İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanan programa başvurularda başı İstanbul çekti.

Başvuruların 1859'u İstanbul'u kapsayan birinci bölgede, 1797'si Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'yı kapsayan ikinci bölgede, 4 bin 371'i de diğer illeri kapsayan üçüncü bölgede ev sahibi olmak isteyenler tarafından yapıldı.

GEREKLİ MEVZUAT ÇIKARILDI

Bir yandan başvurular alınırken diğer yandan da söz konusu finansman paketinin mevzuat çalışmaları tamamlandı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Konut Finansman Programı'na İlişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 25 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Söz konusu mevzuat düzenlemelerinin ardından başvuruların kısa sürede sonuçlandırılması ve vatandaşların ilk evlerine kavuşması hedefleniyor.

Vatandaşların konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilk 3 yıl taksitlere de katkı sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak.

Kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacak finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. ​​​​​​​

Finansman modelinde, yüzde 0,69’dan başlayan vade farkı, 15 yıl vade, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 30'unu geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Şartları uyanlar, söz konusu finansman modeliyle 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden konut sahibi olabilecek.

Programdan yararlanmak isteyen hanedeki eşlerin üstünde konut bulunmaması ve son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı bulunacak.

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