Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Fiat'ın ikonik modeli 500, sektördeki trendler doğrultusunda bir süredir SUV ve MPV karoser tipleri ile de yollarda. Otomobilin b-segment SUV sınıfında yer alan versiyonu 500X'in makyajlı versiyonu ise, Türkiye'ye Kars'tan giriş yaptı.

Makyajlı 500X'i yakından inceleme fırsatı bulduğumuz Sarıkamış'taki lansmanda, Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ile de bir araya geldik.

Her ne kadar 500X için Kars'ta bulunsak da, Fiat Marka Direktörü ile hazır bir araya gelmişken Tofaş'ı ve markanın gelecek hedeflerini konuşmamak olmazdı.

Dolayısı ile, 500X'in yenilenen özelliklerine geçmeden önce, dikkat çeken mesajlar veren Altan Aytaç'ın açıklamalarına bir göz atmakta fayda var.

'2 YIL İÇİNDE PAZAR 1 MİLYON ADEDİ BULUR'

Pazardaki talepten dolayı Aralık, Ocak ve Şubat aylarını stoksuz geçirdiklerini belirten Altan Aytaç, "Tofaş fabrikasında günde bin 200 adet üretim yapıyoruz ve bunların büyük çoğunluğu da Egea. Fabrikamız bugünlerde 2 vardiya ile tam kapasite çalışıyor, Egea talebini karşılamak adına Şubat'ta Cumartesi günleri de mesaiye başladık" dedi.

2020'ye başlarken otomotiv pazarında yüzde 20 büyüme öngördüklerini kaydeden Aytaç, "Pazar Şubat ayında 40 bin adetleri görebilir. Araç bulunmadığı için tahminler güçleşiyor, ama talep canlı. Hafif ticari araçta da talep yüksek. Bu tempo devam ederse pazar yıl sonunda 700 bin adetlere çıkabilir. Otomotiv pazarının 2 yıl içinde 1 milyon adetlere cikma ihtimali bulunuyor" diye konuştu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve Fiat'ın Sırbistan'daki fabrikasında bile üretime ara verilmesine neden olan koronavirüs salgının etkilerini de sorduğumuz Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, salgının bügünlerde sektöre bir etkisi olmadığını söyledi. Aytaç, "Fakat, süreç uzarsa malzeme tedarikinde sıkıntılar ortaya çıkar ve otomotive olumsuz etkisi başlar" uyarısında bulundu.

'EGEA'DA SUV SİNYALİ'

Altan Aytaç, Türkiye'nin dört yıldır üst üste en çok satılan modeli Egea'nın 2021 yılında 225 milyon euroluk yatırımla yenileceğini de bildirerek, yıl içinde otomobilde 1.3 litrelik benzinli motor sunacaklarını söyledi.

Fiat Marka Direktörü Aytaç'a, 2015'ten beri yollarda olan Egea'nın yenilenme operasyonu kapsamında SUV versiyona kavuşma ihtimalini de sorduk.

'Egea SUV' konusunda olumlu yada olumsuz bir açıklamada bulumayarak bu ihtimalin devam ettiğinin siyalini veren Altan Aytaç, "Gelişmeler oldukça paylaşırız" demekle yetindi.

'FİLO VE TİCARİ ARAÇTA TALEP YÜKSEK'

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ile, markanı filo ve ticari araç satışlarını da konuştuk.

Altan Aytaç, filo tarafında talebin artmasının toplam satışlar içinde filonun payını yüzde 35'lere çekebileceğini belirterek, "Egea lansmanından sonra perakendeye ağırlık verdik. 2019'da perakande satışlarımızı yüzde 70'lere geldi. Perakande satışlar marka algısını olumlu etkiliyor" ifadesini kullandı.

Ticari araçtaki talebin ise toplam satışlar içindeki payını yüzde 20'ye çıkardığının altını çizen Aytaç, "Yıl sonunda ticari araç satışlarının toplam otomotiv satışları içinde payı yüzde 22 olur. Bunda, filo satışlarının da etkisi olacaktır" dedi.

Altan Aytaç, 2021'de Ducato ve 500 modellerinin elektrikli versiyonlarını Türkiye'ye getireceklerini de anlattı. Diğer modellerde hibrit versiyonlar için takvim belirlemediklerini aktaran Aytaç, "Satışlarımızın yarısı dizel motorlu araçlar. Talep sürdükçe dizel motora sahip otomobiller satmaya devam edeceğiz" dedi.

Aytaç 500X'in satış hedefi ile ilgili olarak da, "Bu yıl toplam 3 bin adetlik Fiat 500 Ailesi satışı öngörüyoruz. Bu adedin en az yarısının Fiat 500X olmasını hedefliyoruz" bilgisini paylaştı.

3 FARKLI DONANIM 3 FARKLI MOTOR

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'ın açıklamalarının ardından gelelim makyajlı 500X'e.

Urban, Cross ve Sport olmak üzere üç farklı donanım ile satışa sunulan yeni 500X'in fiyatları 145 bin 900 TL'den başlıyor. Otomatik şanzıman ise kendi içinde üçe ayrılan Cross donanımından itibaren sunuluyor.

1.0 120 beygir ve 1.3 150 beygir olmak üzere iki farklı benzinli motor ve 1.6 litrelik 120 beygir gücünde dizel motor ile bayilerde yerinii alan 500X, dizel motoru sadece Cross donanımında sunuyor. 1.0 litrelik benzinli versiyon sadece manuel vites ve Urban versiyonu ile alınabilirken, 1.3 litrelik ünite ise Sport donanımı ile alınabiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 50 kilometrelik bir parkurda hem Sport hem de Cross Plus donanımlı 500X'leri kullanma fırsatı bulduk.

DONAMIMLAR 2 FARKLI OTOMOBİL ORTAYA ÇIKARMIŞ

Diğer versiyonlara göre 13 mm daha alçak gövdesi ve özel amortisör yapısı ile farklılaşan Sport, virajlarda yana yığılmadığı gibi şaşırtıcı bir biçimde bozuk zeminlerde de konfordan ödün vermiyor. Aracın motoru tempolu kullanıma olanak tanırken, sağ ayağınıza hakim olamazsanız tüketim 10 litrenin üzerine çıkabiliyor.

Fakat sakin kullanımlarda bu değeri aşağı çekmek olası. Bizim kullandığımız aracın henüz 92 kilometrede olması sebebiyle tüketim değerinin biraz yüksek olması da normal.

Sport'un en dikkat çeken özellikleri ise kabin içinde. Gösterge tablasonun ve direksiyonun üzerindeki alkantara detaylar kalite algısını artırırken, otomobilin deri-kumaş karışımı koltukları da diğer versiyonlara göre hem görsel hem de dokunma hissi ile daha kaliteli hissettiyor.

Otomobilin multimedya ekranı ve yazılımı da makyaj öncesine göre daha kullanışlı ve teknolojik bir yapıda.

Dizel motorlu Cross donanıma geçtiğinizde ise, 13 mm'lik fazladan yükseliği özelliklerde hızlı girilen virajlarda hissediyorsunuz. Otomobilin yana yatma eğiliminin Sport'a göre daha fazla olduğu dikkat çekerken, konfor konusunda biraz daha iyi olduğunu gözlemledik. Cross'ta dizel motorun sesi kabin içinden duyulmuyor, fakat Sport'tan hemen sonra Cross'un direksiyonuna geçtiğinizde motorun titreşimini hissedebiliyorsunuz. Tüketim değeri ise 6 litre civarında.

İki farklı donanıma sahip 500X'i kullandığınızda, iki farklı otomobil kullanmış hissine kapılabiliyorsunuz. İç ve dış tasarım farklıları ile sürüş karakterleri bu tabloda etkili oluyor.

Makyajlı Fiat 500X'in gerek sunduğu özellikler gerekse fiyat politikası, aracın c-segment hatchback modelleri de kendine rakip olarak gördüğünü gösteriyor.

Yakın bir süre öncesine kadar c-segment hatchback modellerden pazar payı kapan c-SUV otomobillerin aradaki fiyat farkını açması, önümüzdeki dönemde talebi 500X ile birlikte b-suv modellere kaydırabilir.