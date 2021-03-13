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Fiat Panda, güncellenen donanımları ve hibrit motor seçeneği ile Türkiye yollarına çıktı.

Urban, Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Panda, Urban ve Cross donanım seviyelerinde sunulan 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hibrit motoru ile dikkat çekiyor.

Otomobilin başlangıç fiyatı 146 bin 900 TL olarak açıklanırken, tüm Cross donanım seviyelerinde Apple Car Play & Android Auto uyumlu 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sisteminin yer aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, 2021 model yılına ait Panda’lar, Fiat’ın online satış kanalı üzerinden sipariş edilebiliyor.