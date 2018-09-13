



Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modelleri dün gün yüzüne çıktı. Üç yeni modelle şu ana kadar çıkardığı akıllı telefonların sayısını 21’e yükselten şirketin yeni iPhone modellerini adı Xs, Xs Max ve XR oldu. iPhone 9 yerine iPhone XR gelirken, iPhone X’in üst modellerine ise Xs ve Xs Max adı verildi.





Çılgın fiyat: iPhone Mad Max











































Çılgın fiyat: iPhone Mad Max

EN BÜYÜK VE EN PAHALI

Apple’ın dün tanıttığı yeni iPhone modellerinin en üst versiyonu iPhone Xs Max oldu. Cihaz en büyük ve en pahalı iPhone ünvanını ele geçirdi. ABD'de 1099 dolardan başlayan fiyatla satışa çıkacak olan iPhone Xs Max’ın Türkiye'deki başlangıç fiyatının ise 10 bin TL'yi aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. 512 GB'lik iPhone Xs Max'te ise bu fiyat 14 bin TL'yi bulacak.6.5 inçlik OLED ekranı ile Apple’ın en büyük akıllı telefonu olan iPhone Xs Max, A12 Bionic işlemci barındırıyor. iPhone XS Max’te de 64 GB, 256 GB ve 512 GB depolama kapasitesine sahip seçenekler sunuluyor.



iPhone X’in bir üst modeli olarak gelen iPhone Xs’in OLED ekranı 5.8 inçlik büyüklüğüne sahip. 64 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama alternatifleriyle gelen iPhone Xs’in renk seçenekleri ise şunlar: Gümüş, Siyah, Altın.

EN UCUZU IPHONE XR

Apple’ın 2007 yılından şu ana kadar çıkardığı toplam 21 model arasında en büyük ekranlı iPhone olarak kayıtlara geçen iPhone Xs Max’te Gümüş, Siyah, Altın renk alternatifleri mevcut.

iPhone 8’in bir üst modeli olarak kabul edilen ancak iPhone 9 olarak tanıtılması beklenen modeli adı 6.1 inçlik LCD ekranla gelen iPhone XR oldu. Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi ve Koral renk alternatifleri olan iPhone Xr’de 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği var. Üç yeni model de A12 işlemci ile çalışırken, iPhone XR’deki 3 GB’lik RAM’e karşın, Xs ve XS Max’te 4 GB’lik RAM bulunuyor. Yine iPhone Xr’de tek arka kamera yer alırken, XS ve XS Max çift arka kamerayla geliyor.

749, 999 VE 1099 DOLAR

Yurtdışında yarından itibaren ön siparişe açılacak olan yeni iPhone modellerinden en ucuzu olan iPhone XR'nin satış fiyatı 749 dolardan başlarken, iPhone Xs'in başlangıç fiyatı ise 999 dolar oldu.

Apple’ın 2007 yılından şu ana kadar çıkardığı toplam 21 model arasında en büyük ekranlı iPhone olarak kayıtlara geçen iPhone Xs Max’te Gümüş, Siyah, Altın renk alternatifleri mevcut.

TÜRKİYE'DE 10 BİN TL'Yİ AŞACAK

Türkiye'de ne zaman satışa sunulacapı henüz açıklanmamasına karşın, dolar kurunun bugünkü seviyesi ve vergiler ile perakende satış kanalındaki marjlar dikkate alındığında, yeni iPhone Türkiye'de de fiyat rekoru kıracak. Apple'ın birkaç saat önce Türkiye'deki iPhone 8 ve iPhone 7 modellerine yaptığı zam da dikkate alındığında iPhone Xs Max'in en düşük kapasiteli modelinin Türkiye'deki satış fiyatının 10 bin TL'yi aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Üstelik bu fiyat 64 GB'lik iPhone Xs Max için sözkonusu.

256 GB'lik iPhone Xs Max'in ilan edilen fiyatı 1249 dolar, 512 GB'lik iPhone Xs Max'in fiyatı ise 1449 dolar olacak. Mevzut kur ve vergi ile yerel perakende marjları hesaba katıldığında en yüksek depolama seçeneği sunan 512 GB'lik iPhone Xs Max'e Türkiye'de sahip olabilmek için 14 bin TL'lik bir bütçeyi gözden çıkarmak gerekecek.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modelleri olan iPhone Xs, Xs Max ve iPhone XR'nin tanıtılmasının ardından gözler ne zaman satışa çıkacağına çevrildi. Apple'ın etkinlikte yaptığı duyuruya göre 14 Eylül tarihinden itibaren ön siparişe açılacak olan yeni iPhone'lar, 21 Eylül'den itibaren satışa çıkacak. ABD'li teknoloji devinin yeni iPhone modellerini ilk olarak aralarında ABD, Almanya, Fransa, Kanada ve Japonya'nın yer aldığı 30 ülkede satışa sunacak. Bu tarihin ardından 28 Eylül itibariyle yeni iPhone modelleri 29 ülkede daha piyasaya girecek. Ancak Türkiye bu ilk iki grup arasında yer almayacak.

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR'nin tüketicilere buluşacağı ilk 59 ülke arasında bulunmayan Türkiye'de yeni iPhone modellerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Ancak yeni iPhone'ların Xs ve Xs Max modellerinin kasım ayı içerisinde, iPhone XR'nin ise takip eden ayda Türk tüketicilerle buluşturulacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DEKİ TELEFONLARA REKOR ZAM

Apple'ın yeni iPhone'ları tanıtmasının hemen ardından Türkiye'deki telefon fiyatlarına rekor zam yaptı. Fiyat değişikliklerinin ardından 64 GB'lik iPhone 8'in fiyatı 5199 TL'den 6499 TL'ye, 64 GB'lik iPhone 8 Plus'ın fiyatı ise 5899 TL’den 7499 TL’ye yükseldi. iPhone X ise satış listesinden çıktı.

APPLE WATCH SERT DÜŞÜŞLERİ ALGILAYABİLECEK

Apple'ın etkinliğinde tanıtılan bir diğer yeni ürün ise teknoloji devinin akıllı saati Apple Watch Series 4 oldu. 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta olan Watch Series 4, 21 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Apple'ın yeni akıllı saatinde 64 bit desteğine sahip çift çekirdekli S4 işlemci bulunuyor.

watchOS 5 yüklü Apple Watch Series 4, sert düşüşleri algılayabilen yeni ivmeölçer ve jiroskop ve yeni ECG uygulamasını kullanarak elektrokardiyogram (EKG) çekebilen, FDA tarafından De Novo sınıflaması verilmiş bir elektriksel kalp sensörü gibi sağlık özelliklerinin yanı sıra yeni aktivite ve iletişim özellikleri sunuyor.

Yeni Apple Watch serisinin ülkemizdeki satış fiyatı da resmi Apple sitesinde güncellenerek paylaşıldı. Yeni serinin fiyatları 40 mm kasalı modeller için 3.499 TL'den başlıyor. 44 mm kasalı modellerin fiyatı ise 3.749 TL.

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