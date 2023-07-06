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        Haberler Sosyal Güvenlik İşçi Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Seyyanen zam kıdem tazminatına yansıyacak mı?

        Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak artıyor. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.076 TL seyyanen zam yapılacak. Peki, seyyanen zam işçilerin kıdem tazminatı tavanına ve memurların ikramiyelerine yansıyacak mı? HABERTÜRK'ten Ahmet kıvanç, kıdem tazminatı tavanı ile ilgili merak edilenleri yazdı

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 07:20
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com
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        İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık hizmet karşılığı 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı tavanı aşılamıyor.

        Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.

        Memur maaşlarına bu yıl önceki yıllardan farklı bir artış yapıldı. Maaşlar önce yüzde 17.55 oranında artırıldı ve bunun üzerine 8.076 TL ilave ödeme adı altında seyyanen zam verildi. En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında, ortalama memur maaşları da yüzde 74 oranında artırıldı.

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        SEYYANEN ZAM KIDEM TAZMİNATI TAVANINI ARTIRACAK MI?

        İş Kanunu’na tabi çalışanlar, memur maaşlarına yapılan bu artış sonrası kıdem tazminatı tavanının ne olacağını merak ediyor. Özellikle 8.076 TL’lik seyyanen zammın kıdem tazminatı tavanını artırıp artırmayacağını öğrenmek istiyorlar.

        AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre, ilave ödeme adı altında yapılan seyyanen zam, diğer mevzuat uyarınca mali hakların belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek. Başka bir ifadeyle, bu ödeme memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.

        YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 23.489.82 TL

        Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Memur maaş katsayısı da yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19.982,83 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23.489,82 TL’ye yükselecek.

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        Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz – aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 25 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi haziran ayında işten ayrılmış olsaydı 199.828 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi ağustos ayında işten ayrıldığında 234.898 TL kıdem tazminatı alabilecek.

        ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ ZAMLI KIDEM TAZMİNATINI NE ZAMAN ALABİLİR?

        Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücretli işçinin haziran ayında 10.008 TL olan bir yıllık hizmet karşılığı alabileceği kıdem tazminatı temmuz ayında 13.414,50 TL’ye çıktı. Kıdem tazminatı son ücret üzerinden belirleniyor. İşçiler önce çalışıp ücretlerini sonra alıyor. Yeni asgari ücret üzerinden ilk maaş ödemesi 31 Temmuz’da yapılacak. Dolayısıyla, asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alabilmesi için 31 Temmuz’a kadar çalışmaları gerekir.

        Brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olanlar ise 1 Temmuz’dan sonra işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını yeni tavan üzerinden alabilirler.

        #kıdem tazminatı
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        #asgari ücret
        #memur maaş
        #EMEKLİ İKRAMİYESİ
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