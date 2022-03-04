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Yeni Malatyaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek 17 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Yeni Malatyaspor'a 3 puanı getiren golü Mounir Chouiar kaydetti. Yeni Malatyaspor ayrıca yeni teknik direktörü Cihat Arslan'la çıktığı ilk maçı kazandı

Yeni Malatyaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Adana Demirspor, Bjarnason ve Balotelli ile girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk 45 dakika eşitlikle geçildi.

Maçın ikinci yarısında da Adana Demirspor zaman zaman etkili olsa da gol Yeni Malatyaspor'dan geldi. Svensson'un hatasında Tetteh'in pasında topla buluşan Mounir Chouiar skoru 1-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Yeni Malatyaspor maçtan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve ligde 17 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Ev sahibi ekip ayrıca yeni teknik direktörü Cihat Arslan'la çıktığı ilk maçı da kazandı.

MAÇIN DAKİKALARI

4. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan kullandığı kornerde arka direkteki Samet kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Balotelli'nin kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından auta gitti.

24. dakikada Mounir'in sol kanattan kullandığı kornerde Nshimirimana arka direkte kafayı vurdu, kaleci Muric topu direğin dibinden kornere çeldi.

25. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Kale alanına iyi hareketlenen Balotelli'nin yakın mesafeden dokunuşunda son anda hamle yapan Campi'ye çarpan top üstten kornere gitti.

34. dakikada Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Stambouli'nin içeri çevirdiği topu kale alanının hemen önünde kontrol eden Balotelli'nin yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'tan döndü.

38. dakikada Mounir ceza alanına girmeden ortaladığı topa penaltı noktasının önünden Nshimirimana kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

62. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Svensson'la duvar pası yapan Belhanda ceza alanına sokuldu ve kaleye paralel bir top çıkardı. Kale alanı içinde bomboş kalan Balotelli'nin yakın mesafeden gelişine dokunuşunda top üstten auta çıktı.

77. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Zeffane'nin içeri çevirdiği topu Tetteh penaltı noktası üzerinden kazandı, boşta kalan topa Mounir sağ ayak içiyle vurdu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

86. dakikada sağ kanattan hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da, Azubuike'nin içeri çevirdiği topu Tetteh ceza alanı ön çizgisine doğru bıraktı. Mustafa Eskihellaç'ın yerden sert şutunda, kaleci Muric'i geçen top direğin dibine çarpıp auta gitti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle ligde 17 hafta sonra maç kazandı. Malatya ekibi ligde son olarak 10. haftada Altay'ı 2-1 yenmişti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Campi, Haddadi, Karim Hafez, Azubuike, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90+3 Awuku), Nshimirimana (Dk. 69 Tetteh), Mustafa Eskihellaç, Mounir, Dicko (Dk. 88 Barış Başdaş)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Stambouli (Dk. 84 Assombalonga), Gökhan İnler (Dk. 61 Belhanda), Yunus Akgün (Dk. 73 Akintola), Vargas, Bjarnason (Dk. 61 Dokovic), Balotelli

Gol: Dk. 77 Mounir (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 63 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)

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