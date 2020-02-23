Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi, sahadan 3 puanla ayrılan taraf Antalyaspor oldu. Maçın 8. dakikasında 1-0 öne geçen Antalyaspor, 29. dakikada Umut Bulut'un golüne engel olamadı. Konuk ekipte Sinan Gümüş, 31. dakikada kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Antalyaspor'un yeni transferlerinden Lukas Podolski 87. dakikada oyuna girdi ve 89. dakikada attığı şık golle takımına 3 puanı kazandıran golü attı. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Yeni Malatyaspor haftayı 24 puanla kapatırken son 5 haftadır yenilmeyen Antalyaspor ise puanını 25'e yükseltti.

MAÇIN DAKİKALARI

3. dakikada Yeni Malatyaspor sol kanattan etkili geldi. Hafez süratle taşıdığı topu ceza sahasındaki Bifouma'ya aktardı. Fransız yıldızın topukla geriye çevirdiği topa Gökhan Töre sert vurdu ancak soluna iyi uzanan Boffin topu kornere çeldi.

ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ

8. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sinan Gümüş son çizgiye inip kale sahasına çevirdi. Kaleciyi geçen topu Fredy uygun durumda ağlara gönderdi ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

10. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının dengesiz yakaladığı pozisyonda orta alanda topla buluşan Sinan Gümüş süratle rakip kaleye yaklaştı ve sol çaprazdan şutunu attı ancak zeminin de etkisiyle etkili bir vuruş yapamadı.

11. dakikada bu kez Yeni Malatyaspor büyük bir tehlike yakaladı. Soldan süratle ilerleyen Bifouma ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Gökhan Töre dönerek sağ ayağıyla şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Boffin'in ellerinde kaldı.

15. dakikada ani gelişen Antalyaspor hücumunda Fredy sağdan içeri ortaladı ancak ceza sahasındaki Jahovic uygun durumda topu dışarı attı.

24. dakikada Antalyaspor bir kez daha sağ kanattan tehlikeli geldi. Sinan Gümüş ceza sahasında topu Chebake'den kurtarmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi fakat hakem oyunu devam ettirdi.

UMUT BULUT SKORA DENGEYİ GETİRDİ

29. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan yaptığı ortada top herkesi geçti. Arka direkte pozisyonu iyi takip eden Umut Bulut topun gelişine yaptığı net vuruşla skora dengeyi getirdi.

SİNAN GÜMÜŞ KIRMIZI KART GÖRDÜ

31. dakikada Sinan Gümüş, Mina'ya yaptığı müdahale sonrası önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.

34. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Amilton kale sahasına ortaladı. Hafez, Jahovic'ten önce araya girdi ve topu kafayla kornere attı.

40. dakikada Hakan Özmert'in rakip yarı alanın ilk metrelerinden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Farnolle'den sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Jahovic'in vuruşundaysa kaleci Farnolle gole izin vermedi ve hatasını telafi etti.

İlk yarı karşılıklı atılan birer golle eşitlikle tamamlandı.

48. dakikada ev sahibi ekip ikinci yarıya da baskılı başladı. Sol kanattan gelen ortaya ceza sahasındaki Gökhan Töre hamle yaptı ancak istediği kafa vuruşunu yapamadı.

67. dakikada Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortada arka direkteki Donald uygun durumda vuruşunu yaptı fakat top üst direkten oyun alanına geri döndü.

80. dakikada Hafez'in son çizgiden dışarı çevirdiği topa Gökhan Töre çok sert vurdu fakat top savunmadan döndü. Yükselen topa gerilerden gelen Chebake kafayı vurdu ama etkili olamadı.

87'DE OYUNA GİRD, 89'DA GOLÜNÜ ATTI!

89. dakikada orta alanda topu Donald'dan kazanan Charles sağ taraftan ilerledi ve ceza sahasının sol çaprazındaki Podolski'ye ortaladı. Alman yıldız dar açıdan topun gelişine harika bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak Farnolle'ün müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.