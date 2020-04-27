Ligde kalma mücadelesinde kritik 8 müsabakaya çıkacak Yeni Malatayspor, bu maçlardan en az 10 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım bu periyotta 5 iç saha 3 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine lig yeniden başlayınca son vermek istiyor. Kalan maçlarında 10 puan hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar bu süreçte fikstür avantajına güveniyor.

Yeni Malatyaspor ligin yeniden başlamasının ardından Kasımpaşa ve Göztepe ile arka arkaya sahasında karşılaşacak.

SÖZLEŞMESİ BİTEN BAZI OYUNCULARA TEKLİF YAPILACAK

Futbolda virüs arası sürerken FIFA sözleşmesi biten futbolcuların olası yeniden başlangıç durumunda sözleşmelerinin devam edeceğini duyurmuştu. Bu açıklama üzerine gözlerin çevrildiği Yeni Malatyaspor Kulübü'nde sözleşmesi mayıs ayı sonunda bitecek olan 10 futbolcu bulunuyor. Süper Lig ekibinin bu oyunculardan bazılarına yeni teklif götüreceği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında kulüpte geçirdiği 3 sezonda istenen verim alınamayan Issiar Dia da bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fabian Farnolle, Ufuk Ceylan, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Issiar Dia, Kjartansson ve Eren Tozlu’nun sözleşmeleri sona erecek. Malatya ekibinde devre arasında Kasımpaşa'dan kiralanan Karim Hafez'in de sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.